Шойгу визнав, що Росія використовувала проти України гіперзвукові ракети "Кинджал"
Росія застосовує у війні проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". На сьогодні російські військові застосували дані ракети вже тричі.
Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Вона застосовувалася у нас під час "спеціальної військової операції" тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі", - заявив він.
За його словами, окупанти використовують ракети "Кинджал" для нанесення ударів по особливо важливих цілях.
При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".
Раніше стало відомо, що Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок "стратегічним стримуванням".
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Кацапи використовували і використовують касетні бомби, протипіхотні міни, РСЗВ, запалювальні бомби, вогнемети!
Причому, вони їх навіть не запускали: привезли до калінінграду і все.
Україна тут до чого ?
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Можливо, що й так, у ТТХ лізти не будемо.
Він іншого не враховує, що цілком можлива ситуація, що по ним самим почнуть бити.
Досвід застосування цих Кинджалів в останні місяці ґрунтується лише на тому, що "вони б'ють, а їх не б'ють". А ось досвід останніх днів застосування ППО в Криму показує, що Росії треба більше на засобах оборони зосередитися, а не Кинжалами похвалятися.
На кожен Кинжал знайдеться свій ХІМАРС
И у Писькова дочурка?
Одни .....
Как только они там приземлились.
кто и когда напал на его срашку, что ему пришлось отбиваться и защищать свою территорию???
вот как вы "понимаете" Джавелины.
Лучше отсоединить ракеты и положить на видном со спутника месте.