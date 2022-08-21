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Новини Війна
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Шойгу визнав, що Росія використовувала проти України гіперзвукові ракети "Кинджал"

кинджал

Росія застосовує у війні проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". На сьогодні російські військові застосували дані ракети вже тричі.

Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вона застосовувалася у нас під час "спеціальної військової операції" тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі", - заявив він.

За його словами, окупанти використовують ракети "Кинджал" для нанесення ударів по особливо важливих цілях.

При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".

Також читайте: Шойгу про причини нападу: Київ взяв курс на вступ до НАТО. Це створило загрози безпеці Росії

Раніше стало відомо, що Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок "стратегічним стримуванням".

Автор: 

армія рф (18036) зброя (7564) Шойгу Сергій (630)


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Топ коментарі
+22
Іх тре палити ше в гнізді
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21.08.2022 16:06 Відповісти
+21
При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".
______________________________________________________________________________
Можливо, що й так, у ТТХ лізти не будемо.
Він іншого не враховує, що цілком можлива ситуація, що по ним самим почнуть бити.
Досвід застосування цих Кинджалів в останні місяці ґрунтується лише на тому, що "вони б'ють, а їх не б'ють". А ось досвід останніх днів застосування ППО в Криму показує, що Росії треба більше на засобах оборони зосередитися, а не Кинжалами похвалятися.
На кожен Кинжал знайдеться свій ХІМАРС
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21.08.2022 16:10 Відповісти
+17
Вундервафля кинжал, это прикрученный к мигу искандер, а носятся с ним.....
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21.08.2022 16:06 Відповісти
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Іх тре палити ше в гнізді
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21.08.2022 16:06 Відповісти
Вундервафля кинжал, это прикрученный к мигу искандер, а носятся с ним.....
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21.08.2022 16:06 Відповісти
Ну все, заспокоїли. Фигли там вундерваіля якась.
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21.08.2022 16:09 Відповісти
саме цікаво що люба тактична ракета є гіперзвукова, гіперзвукові є ті ж снаряди з гаубиць і всі ********** систем залпового вогню, даже танк стріляє гіперзвуковими снарядами
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21.08.2022 17:25 Відповісти
.. как дурень с членом (ты фразу не закончил)
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21.08.2022 17:52 Відповісти
Она работет, эта вундервафля. Увалила в ТРЦ у меня на районе в Киеве, побила реактивщиков 72-й бригады, которые там прятались. И даже не увидели ее ПВО. Это пока единственная хрень, которую мы не можем перехватить. Думаю, чере пару дней еще они прилетят по "центрам принятия решений".
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21.08.2022 21:47 Відповісти
Вище написали, що це звичайна балістична ракета повітряного запуску. Балістичні ракети совкове ппо не збиває. Іншого в Україні не має.
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21.08.2022 22:51 Відповісти
А кинжал тобі с ср...ку. Ганд...няра.
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21.08.2022 16:07 Відповісти
І якір в жопу.
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21.08.2022 16:24 Відповісти
для оленепаса, негай і в лампасах, і лук зі стрілама аналогавнетна зброя.
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21.08.2022 16:07 Відповісти
І що з того?
Кацапи використовували і використовують касетні бомби, протипіхотні міни, РСЗВ, запалювальні бомби, вогнемети!
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21.08.2022 16:08 Відповісти
Ціх кинджалів у них було не більше десятка
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21.08.2022 16:09 Відповісти
Їм вистачило трьох кинджалів, щоб німці з французами почали скимлити про необхідність миру!
Причому, вони їх навіть не запускали: привезли до калінінграду і все.
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21.08.2022 16:34 Відповісти
то нехай йдуть й шукають мир в очах скаженого карлика, або в його мошонці через "трубочку"
Україна тут до чого ?
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21.08.2022 17:55 Відповісти
...а ще два вони перевели на "Ретровіль", який знову працює
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21.08.2022 18:03 Відповісти
Я чуть выше написал, что попали они четко по нашим градам, которые под бассейном Спортлайфа прятались.
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21.08.2022 21:48 Відповісти
НАТО може збивати як балістичні ракети так і міг-31 з яких ці кинджали запускають, тому їм байдуже до них. А вы повторюєте російську брехливу пропаганду
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21.08.2022 22:55 Відповісти
При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".
______________________________________________________________________________
Можливо, що й так, у ТТХ лізти не будемо.
Він іншого не враховує, що цілком можлива ситуація, що по ним самим почнуть бити.
Досвід застосування цих Кинджалів в останні місяці ґрунтується лише на тому, що "вони б'ють, а їх не б'ють". А ось досвід останніх днів застосування ППО в Криму показує, що Росії треба більше на засобах оборони зосередитися, а не Кинжалами похвалятися.
На кожен Кинжал знайдеться свій ХІМАРС
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21.08.2022 16:10 Відповісти
Химарс лучше кинжала. Кинжал как и искандер не имеет спутниковой навигации, глонасс оказался пустышкой нерабочей. Есть только телевизионная ГСН с загрузкой в память ракеты заранее проведенной аэрофотосъемки теми же орланами, притом обработав снимки надо заранее и это часы работы и спутники тут не помогут, впрочем кацапы сейчас же купили коммерческие фотоснимки через посредников и может научились по ним работать, но вряд ли. Химарсом можно за 5-6 минут после получения координат разведгруппой или дроном уже уничтожить цель и уничтожить надежно. А если ракету gmlrs мы сможем подвесить под сушку или миг в контейнере, сбросить его и произвести выстрел, то скоростные характеристики и дальность неплохо возрастут и будет тот же гиперзвук несбиваемый. На это надо упор сейчас сделать, чтобы под старые самолеты и относительно новые польские вывести отдельные пилоны и начинку химарса с некоторыми доработками как отдельные мониторы. В Польше модернизировать самолеты под стрельбу теми ракетами, что у нас есть. Можно будет накрыть десяток лишних аэродромов, к тому же можно неуправляемыми ракетами от химарса тоже стрелять, выбивая ракеты из ПВО, которые кацапы очень зря тратят на террор.
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21.08.2022 21:42 Відповісти
Аналоговнети рашистськоі підераціі полетять в опу до Дерьмака ?
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21.08.2022 16:12 Відповісти
Понадеемся дочке Шойгу не долго осталось на Prado кататься
И у Писькова дочурка?
Одни .....
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21.08.2022 16:14 Відповісти
Шойгу сделал первый шаг к признанию себя нудаком
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21.08.2022 16:15 Відповісти
mabutj "M"udakom, kitinjku?
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21.08.2022 20:31 Відповісти
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население !
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21.08.2022 16:20 Відповісти
Трудно перехватить - легко расхерачить на земле.
Как только они там приземлились.
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21.08.2022 16:21 Відповісти
а он не уточнил схераси он их применил по территории суверенного государства?
кто и когда напал на его срашку, что ему пришлось отбиваться и защищать свою территорию???
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21.08.2022 16:23 Відповісти
Була у нас коліївщина колись .. там такі кінжали тебе ждуть шо апхахочишся.
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21.08.2022 16:27 Відповісти
АналаГовнєт!
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21.08.2022 16:30 Відповісти
скільки повторювати можно ? - АНАЛ-У-ГОВНЕ т
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21.08.2022 17:56 Відповісти
Так вони і раніше цим хизувались у своїх доповідях. В чому новина?
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21.08.2022 16:33 Відповісти
Блискуче. Один раз -в свинарник...другий-взерносховище...третій-в конюшню. Пабєда,хулє👍
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21.08.2022 16:34 Відповісти
на каждый кинжал найдется оружие Посейдона.
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21.08.2022 16:45 Відповісти
Це не гіперзвукові ракети.А наші всі змі піарать москальське.Це балістична ракета від іскандер,але авіаційного базування.А балістичні ракети,хоч і мають швидкість гіперзвуку.але такими не вважаються.Гіпезвукові ракети,це крилаті ракети,а не балістичні.
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21.08.2022 16:55 Відповісти
І серійних крилатих гіперзвукових ракет не існує. Технології не дозволяють.
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21.08.2022 23:00 Відповісти
Як легко москалям голови задурити,тому що люди не розбираються.Причому колись в новинах,самі москалі казали,що це ракета іскандер,але авіаційного базування.
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21.08.2022 16:57 Відповісти
Ну не так хороши Javelin, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим - Шойгу.
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21.08.2022 19:22 Відповісти
Весь Крещатик заставлен расхераченными российскими танками -
вот как вы "понимаете" Джавелины.
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21.08.2022 21:55 Відповісти
...разговариваем с ними, делимся семейными проблемами, иной раз и советуемся " - Шойгу.
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22.08.2022 05:30 Відповісти
аналогів олєнєводу в світі точно нема
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21.08.2022 20:42 Відповісти
Будет очень интересно, смогут ли эти МиГи-31 теперь взлететь.
Лучше отсоединить ракеты и положить на видном со спутника месте.
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21.08.2022 22:54 Відповісти
НАХЙ ТОТ ШОЙГУ !!!??? ***** ПУТИНА И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !!!
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01.11.2022 20:28 Відповісти
ЕСЛИ ВЕСЬ МИР НЕ СПОСОБЕН - ТО ЗДАВАЙТЕСЬ )))
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01.11.2022 20:29 Відповісти
 
 