Шойгу визнав, що Росія використовувала проти України гіперзвукові ракети "Кинджал"

Росія застосовує у війні проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". На сьогодні російські військові застосували дані ракети вже тричі.

Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вона застосовувалася у нас під час "спеціальної військової операції" тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі", - заявив він.

За його словами, окупанти використовують ракети "Кинджал" для нанесення ударів по особливо важливих цілях.

При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".

Також читайте: Шойгу про причини нападу: Київ взяв курс на вступ до НАТО. Це створило загрози безпеці Росії

Раніше стало відомо, що Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок "стратегічним стримуванням".