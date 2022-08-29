Ericsson до кінця року остаточно піде з РФ

Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson закриє представництво у Росії до кінця року.

Про це повідомляють джерела на телеком-ринку, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Компанія скоротить усіх співробітників, зокрема тих, що здійснюють техпідтримку на мережах операторів зв'язку. У компанії працює 565 осіб.

Ericsson разом з фінською Nokia були найбільшими постачальниками обладнання для мобільних мереж в Росії. Частка фінської компанії становила 30-40%, частка Ericsson - близько 20%. Представництво шведської компанії на території Росії вперше було відкрито 140 років тому.

Найбільшими замовниками обладнання вендора останніми роками були МТС та Tele2.

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