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Ericsson до кінця року остаточно піде з РФ
Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson закриє представництво у Росії до кінця року.
Про це повідомляють джерела на телеком-ринку, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Компанія скоротить усіх співробітників, зокрема тих, що здійснюють техпідтримку на мережах операторів зв'язку. У компанії працює 565 осіб.
Ericsson разом з фінською Nokia були найбільшими постачальниками обладнання для мобільних мереж в Росії. Частка фінської компанії становила 30-40%, частка Ericsson - близько 20%. Представництво шведської компанії на території Росії вперше було відкрито 140 років тому.
Найбільшими замовниками обладнання вендора останніми роками були МТС та Tele2.
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PowerOfTheMirror
показати весь коментар29.08.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0
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