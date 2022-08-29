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Новини
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Після перейменування київських вулиць переоформлювати документи не потрібно, - КМДА

київ

Зміна назв вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ не передбачає переоформлення документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що після перейменування міських об’єктів мешканцям не буде потрібно переоформлювати документи.

"Зокрема не потрібно оновлювати відомості про прописку, оскільки зміна назви міського об'єкта не є зміною реєстрації місця проживання. Крім цього залишаються чинними документи, які засвідчують право власності на нерухоме майно. Власникам майна буде потрібно переоформити документи тільки в випадку безпосередньої потреби: купівлі-продажу або дарування нерухомості. Процес перейменування міських об'єктів не створить зайвих ускладнень для мешканців, а навпаки забезпечить зменшення культорологічного впливу країни-агресора на нашу свідомість", - пояснив він.

Також читайте: Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим

Автор: 

документ (414) Київ (19431) перейменування (584) Бондаренко Володимир Київрада (25)


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Топ коментарі
+2
Так це на всіх у Києві вулицях так... У моїх батьків недавно перейменували теж і все так само! Дезу про заміну документів запускає місцева вата, яка проти зміни совкових назв!
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29.08.2022 12:33
+2
Особисто знайомий з такою "місцевою ватою"....
Питаю - де ти таке чув, що треба міняти документи? Починає щось мямлити....
А до того так жваво всіх переконував....
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29.08.2022 12:53
+1
з нашими керманичами..КМДА приняло так, а ВР скаже інакше..

їм повірити - себе обманути
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29.08.2022 11:54
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Тю, теж мені новина! Мою вулицю ще при Ющі перейменували і я з того часу документи не міняв, бо не треба...
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29.08.2022 11:52 Відповісти
не всі живуть на вашій вулиці
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29.08.2022 11:54 Відповісти
Так це на всіх у Києві вулицях так... У моїх батьків недавно перейменували теж і все так само! Дезу про заміну документів запускає місцева вата, яка проти зміни совкових назв!
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29.08.2022 12:33 Відповісти
Особисто знайомий з такою "місцевою ватою"....
Питаю - де ти таке чув, що треба міняти документи? Починає щось мямлити....
А до того так жваво всіх переконував....
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29.08.2022 12:53 Відповісти
з нашими керманичами..КМДА приняло так, а ВР скаже інакше..

їм повірити - себе обманути
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29.08.2022 11:54 Відповісти
Пропоную пару вулиць перейменувати в Києві, одну назвати на честь героя України Євгенія Кошового, а другого з 95-го кварталу я не пам'ятаю.
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29.08.2022 12:10 Відповісти
Уже є Кошового
Ву́лиця Кошово́го - вулиця в Голосіївському районі міста Києва, місцевість Добрий Шлях. Пролягає від Голосіївської вулиці до Тихвінського провулку.
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29.08.2022 12:34 Відповісти
Їм не героїв, а ордени за мужність зєлох подарував. Нічого, оберемо нову владу і усі ці "нагороди" повідбираємо. Причому, з ганьбою для нагороджених. Обдристовича взагалі можна пристрелити з наградного пісталєтіка
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29.08.2022 14:51 Відповісти
А що там з проспектом "героїв сталінграду"? Кажуть, що його не перейменовують тому, що за той сталінград загинуло багато українців. Ну, таке собі пояснення - виходить так, що українці гинули з власної волі за упиря сталіна, а не тому, що були найбільш боєздатними і саме тому їх кинули у те пекло. Знову мабуть малорос ткаченко рогами опирається
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29.08.2022 14:47 Відповісти
 
 