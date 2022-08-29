Після перейменування київських вулиць переоформлювати документи не потрібно, - КМДА

Зміна назв вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ не передбачає переоформлення документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що після перейменування міських об’єктів мешканцям не буде потрібно переоформлювати документи.

"Зокрема не потрібно оновлювати відомості про прописку, оскільки зміна назви міського об'єкта не є зміною реєстрації місця проживання. Крім цього залишаються чинними документи, які засвідчують право власності на нерухоме майно. Власникам майна буде потрібно переоформити документи тільки в випадку безпосередньої потреби: купівлі-продажу або дарування нерухомості. Процес перейменування міських об'єктів не створить зайвих ускладнень для мешканців, а навпаки забезпечить зменшення культорологічного впливу країни-агресора на нашу свідомість", - пояснив він.

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