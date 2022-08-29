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430 тис. українців офіційно працевлаштувалися в Польщі

україна,поляки,польща,українці

Відповідно до нових, спрощених правил, польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.

Про це повідомив заступник міністра з питань родини, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас", - сказав Швед.

За даними польського чиновника, наразі вже понад 1,3 млн українців отримали номер PESEL у Польщі. Це дає можливість громадянам України користуватися такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.

Норма про необхідність отримання номера PESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у звʼязку з агресією Росії проти України, яким запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.

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Як повідомлялося, станом на кінець серпня від 24 лютого з України до Польщі виїхали понад 5,8 мільйона осіб, у зворотному напрямку - майже 4 мільйони.

Автор: 

біженці (1863) Польща (8489) робота (1200)


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Топ коментарі
+4
Аби відкрили кордони, тут би половина вже виїхала. Причому не через війну, а через зелену владу. Бо русню можна перемогти, а 73% - ні.
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29.08.2022 12:36
+3
Угу, а хлопці на фронт, тому що жінки це "майбутнє" для польщі, німеччини, франції... Ця влада просто грається одночасно в гендерну "рівність" і гендерні "ролі"... Як міністерками то жінки, прокурорками, суддейками, депутатками, а як на фронт - то гендерні ролі... А все для того, щоб потім великого 2подєбітеля" обрали жінки які живуть в європі і не повернуться...
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29.08.2022 13:05
+1
І не вернуться вони назад
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29.08.2022 12:33
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І не вернуться вони назад
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29.08.2022 12:33 Відповісти
I правильно зробили!
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29.08.2022 12:34 Відповісти
Аби відкрили кордони, тут би половина вже виїхала. Причому не через війну, а через зелену владу. Бо русню можна перемогти, а 73% - ні.
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29.08.2022 12:36 Відповісти
Через це і не відкривають кордони. Як в Туркменістані та Північній Кореї.
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29.08.2022 12:52 Відповісти
Ніби раніше масово не виїжджали )))
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29.08.2022 12:56 Відповісти
Ну круто. Зпочатку вони вибирають собі лайно, а потім тікають. Ееее ні. "Чєрпайтє двумя рукамі" (С)
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29.08.2022 13:04 Відповісти
Будемо відверті. Зарплата вище.
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29.08.2022 13:02 Відповісти
Угу, а хлопці на фронт, тому що жінки це "майбутнє" для польщі, німеччини, франції... Ця влада просто грається одночасно в гендерну "рівність" і гендерні "ролі"... Як міністерками то жінки, прокурорками, суддейками, депутатками, а як на фронт - то гендерні ролі... А все для того, щоб потім великого 2подєбітеля" обрали жінки які живуть в європі і не повернуться...
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29.08.2022 13:05 Відповісти
та не RESEL а PESEL !!!
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29.08.2022 12:38 Відповісти
👍👍
пля, карыспадэнті, пышітє - ішчьо!!!! 😁😁
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29.08.2022 12:53 Відповісти
Біжекнок, а не біженців, громадянок, а не громадян. Вибачте, але коли 95+% мають одну стать, назівати їх іншою - це верх лицемірря.
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29.08.2022 13:03 Відповісти
Ну і ті, хто тікав через кацапію, а з саме України чоловіків майже нема, і це факт, і не треба придумувати ***** і виправдовувати подвійні стандарти для чоловіків і жінок, при тому що взамін на право евакуації і взамін на обов"язок боронити країну чоловіки не отримують НІЧОГО, ніяких преференцій, хоча напевно останній **** зрозумів, що стаття конституції про рівні права просто не працює.
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29.08.2022 13:14 Відповісти
ну так, то бі ж видніше, ти ж очима 5 мільйонів людей порахував, а звіти міністерства соц. політики - то хєрня...

Звичайно що приблатньонні потікали, невелика кільікість чоловіків з багатодітними сім"ями і батьки-одинаки і вдівці, але їх мізер, і по логіці і по звітам, а ти городиш херню якусь)
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29.08.2022 13:12 Відповісти
ахахахаха!! ну то читай дальше звіти міністрикині, чи як іі там!! 🤣🤣
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29.08.2022 13:14 Відповісти
Ну так, одні чоловіки потікали, ото на всіх кадрах на 200 жінок і 100 дітей 2 діда, то вони всі перевдяглись, накладні цицьки і *** між булок зажатий напевно...
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29.08.2022 13:15 Відповісти
так, так, усьо як ти кажеш, і твоя - міністрикиня!! 🤣🤣🤣🤣
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29.08.2022 13:22 Відповісти
а це хто тобі сказав, шо 95+% - жінки, сам камандір - батальйону Манако??!!
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29.08.2022 13:08 Відповісти
А ти міністрині соц. політики звіти читай, гарнюній.
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29.08.2022 13:10 Відповісти
Мдаа там і до того українців в сфері обслуговування було дохолєри. А тепер мабуть в Польщі поляка і не знайдеш))
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29.08.2022 14:08 Відповісти
 
 