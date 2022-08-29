430 тис. українців офіційно працевлаштувалися в Польщі

Відповідно до нових, спрощених правил, польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.

Про це повідомив заступник міністра з питань родини, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас", - сказав Швед.

За даними польського чиновника, наразі вже понад 1,3 млн українців отримали номер PESEL у Польщі. Це дає можливість громадянам України користуватися такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.

Норма про необхідність отримання номера PESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у звʼязку з агресією Росії проти України, яким запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.

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Як повідомлялося, станом на кінець серпня від 24 лютого з України до Польщі виїхали понад 5,8 мільйона осіб, у зворотному напрямку - майже 4 мільйони.