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Новини Санкції проти Росії
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Logitech іде з російського ринку

logitech

Швейцарська компанія Logitech іде з російського ринку. Усіх працівників представництва у РФ буде звільнено з 1 вересня 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Logitech виробляє клавіатури й миші, колонки, геймпади, джойстики, обладнання для геймерів, гарнітури тощо. Компанія також займається рішеннями в галузі відеоконференцзв'язку - камери, гарнітури.

На думку експертів, відхід Logitech буде суттєвою втратою для російських користувачів, оскільки в країні немає альтернативних рішень такого рівня.

Якщо остаточний вихід швейцарської компанії таки відбудеться, заміна їх продуктів буде здійснюватися на китайські аналоги, пишуть російські ЗМІ

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У компанії поки що не прокоментували цю інформацію.

Автор: 

росія (65002) санкції (11790)


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Топ коментарі
+5
сподіваюся, бо буквально учора придбав їхню мишу logitech pebble m350, не хочу бути спонсором рашизму
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29.08.2022 12:53
+4
**********
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29.08.2022 13:02
+3
спритний кацап мишу спіймає,нею і управлятиме..
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29.08.2022 12:56
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сподіваюся, бо буквально учора придбав їхню мишу logitech pebble m350, не хочу бути спонсором рашизму
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29.08.2022 12:53 Відповісти
Головне, оминайте їх клавіатури (топового рівня) - свічі вилятають за кілька місяців.
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29.08.2022 13:42 Відповісти
G15 С 2006 года работает аж бегом))
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29.08.2022 13:46 Відповісти
Ха. В 2006-му у них якість була ще хороша. А от останні роки - капець. Купив g815 ні їхніх модних GL свічах. Кнопки почали "двоїти" через 3-4 місяці. Погуглив - ця проблема ледь не у кожній другій їхній клавіатурі на цих свічах. В сервісі те саме сказали. Плюнув, і купив Corsair K95 RGB Platinum - ніяких проблем. До навушників їхніх теж питання - майже одразу став трохи контакт пропадати в одному з динаміків, хоча рівних їм по якості звучання (для кіно та ігр, НЕ музики) немає (G935). От тільки мишкою їхнєю дуже задоволений (G600). Так що, маю сказати, штуки круті, але до якості та надійності величезні питання.
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29.08.2022 14:00 Відповісти
А все тому, що раніше їх кацапи збирали Проблему вирішено.
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29.08.2022 14:19 Відповісти
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29.08.2022 15:02 Відповісти
спритний кацап мишу спіймає,нею і управлятиме..
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29.08.2022 12:56 Відповісти
Раша залишиться без "мишок"
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29.08.2022 12:56 Відповісти
Мишки можна і з Індії та ще звідкись возити. А от клавіатури з кирилецею - ні
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29.08.2022 13:45 Відповісти
За програмою "импортозамещения" буде новий бренд YOTOклава або БАБАклава
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29.08.2022 12:57 Відповісти
**********
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29.08.2022 13:02 Відповісти
********. Как вариант
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29.08.2022 13:49 Відповісти
А як піде Asus, буде Anus
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29.08.2022 14:01 Відповісти
анус зайнятий за аурус-мобілем)))
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29.08.2022 15:07 Відповісти
Доведеться тепер вікна відкривати вручну))))
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29.08.2022 13:03 Відповісти
Мишку вистругають з бєрєсти і освятють в храмі РПЦ, натискання кнопки реєструватися буде лише після молитви перед іконою Святого Вєлікомучєніка Іосіфа Сталіна, який утонув в калюжі власної мочі і блювотини, щоб росіянам був Чєбурнет на землі
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29.08.2022 13:06 Відповісти
запасы герконов, фольгированного гетинакса, медного купороса и паяльников с жалом в палец толщиной есть, а клавиши могут выпиливать зеки и того что делали ручки для ножей и жигулей. можно ещё светодиодов натыкать или вообще неонку
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29.08.2022 13:20 Відповісти
Долго собирались...
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29.08.2022 13:41 Відповісти
DIY Siberia - это вечная противоударная влагостойкая клавиатура в корпусе из металла и дерева, которая никогда не сломается(**) и не разобьётся. *По крайней мере, именно такие клавиатуры будут производить российские разработчики из Будённовска. Узнаем подробности.

Корпус клавиатуры «DIY SIBERIA» выполнен из дерева, причём по выбору покупателя это будет карельская береза, аралия высокая, вишня, маньчжурский орех, дуб, крымский махагони, ясень, клён или белая акация. Верхняя панель и клавиши будут выполнены из нержавеющей стали.(*)

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* а також клавіатуру можна буде використовувати для самооборони замість нескрєпної бейсбольної бити.

**в розумінні механіки....
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29.08.2022 13:53 Відповісти
соррі http://www.proghouse.ru/news/122-diy-siberia за посилання на рашистський ресурс. ..
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29.08.2022 13:54 Відповісти
Пройшло пів року... Європейські цінності - триматись за бабло до тих пір, поки воно капає. Всі адекватні бренди пішли у перший-другий місяць.
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29.08.2022 14:05 Відповісти
время уходить наступило, когда продажи начали падать на расии.
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29.08.2022 14:14 Відповісти
Аж з 1го вересня звільняють,і ще півроку будуть платити зарплату.
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29.08.2022 15:47 Відповісти
Щось трохи за пізно, але вже краще так, ніж ніколи.
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29.08.2022 14:10 Відповісти
..усЬо ніштяк, вже готове імпортозаміщення - на Мокші є купа своїх щурів та безвідмовних Клав
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29.08.2022 15:54 Відповісти
Хаувэй вам во все дыры.
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29.08.2022 17:59 Відповісти
В смысле Хуавэй.
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30.08.2022 00:06 Відповісти
 
 