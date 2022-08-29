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Logitech іде з російського ринку
Швейцарська компанія Logitech іде з російського ринку. Усіх працівників представництва у РФ буде звільнено з 1 вересня 2022 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Logitech виробляє клавіатури й миші, колонки, геймпади, джойстики, обладнання для геймерів, гарнітури тощо. Компанія також займається рішеннями в галузі відеоконференцзв'язку - камери, гарнітури.
На думку експертів, відхід Logitech буде суттєвою втратою для російських користувачів, оскільки в країні немає альтернативних рішень такого рівня.
Якщо остаточний вихід швейцарської компанії таки відбудеться, заміна їх продуктів буде здійснюватися на китайські аналоги, пишуть російські ЗМІ
У компанії поки що не прокоментували цю інформацію.
Топ коментарі
+5 Andriy K #529912
показати весь коментар29.08.2022 12:53
+4 K Raze
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+3 Сум
показати весь коментар29.08.2022 12:56
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Корпус клавиатуры «DIY SIBERIA» выполнен из дерева, причём по выбору покупателя это будет карельская береза, аралия высокая, вишня, маньчжурский орех, дуб, крымский махагони, ясень, клён или белая акация. Верхняя панель и клавиши будут выполнены из нержавеющей стали.(*)
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* а також клавіатуру можна буде використовувати для самооборони замість нескрєпної бейсбольної бити.
**в розумінні механіки....