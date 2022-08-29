Швейцарська компанія Logitech іде з російського ринку. Усіх працівників представництва у РФ буде звільнено з 1 вересня 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Logitech виробляє клавіатури й миші, колонки, геймпади, джойстики, обладнання для геймерів, гарнітури тощо. Компанія також займається рішеннями в галузі відеоконференцзв'язку - камери, гарнітури.

На думку експертів, відхід Logitech буде суттєвою втратою для російських користувачів, оскільки в країні немає альтернативних рішень такого рівня.

Якщо остаточний вихід швейцарської компанії таки відбудеться, заміна їх продуктів буде здійснюватися на китайські аналоги, пишуть російські ЗМІ

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У компанії поки що не прокоментували цю інформацію.