В Бердянську російські паспорти взяли менше 1% населення

За два місяці окупації росіяни змогли роздати в Бердянську менше тисячі паспортів РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, у Бердянську з липня й майже по кінець серпня російські паспорти отримало близько 800 осіб. Зауважимо, що до війни в місті мешкало понад приблизно 113 тис. осіб, з них 88 тис. дорослого населення. Тобто російський паспорт за два місяці отримало менше відсотка мешканців. Такі цифри найкраще ілюструють рівень підтримки окупантів з боку місцевих", - йдеться у повідомленні.

В Центрі додали, що росіяни навмисно створюють на окупованих територіях продовольчу кризу й блокують соціальні виплати від України. Свою ж допомогу вони пропонують в обмін на отримання паспорта РФ.

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"Та навіть за таких умов ця макулатура не має попиту серед місцевого населення", - йдеться в дописі.