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Новини Окуповані території
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В Бердянську російські паспорти взяли менше 1% населення

паспорт,рф

За два місяці окупації росіяни змогли роздати в Бердянську менше тисячі паспортів РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, у Бердянську з липня й майже по кінець серпня російські паспорти отримало близько 800 осіб. Зауважимо, що до війни в місті мешкало понад приблизно 113 тис. осіб, з них 88 тис. дорослого населення. Тобто російський паспорт за два місяці отримало менше відсотка мешканців. Такі цифри найкраще ілюструють рівень підтримки окупантів з боку місцевих", - йдеться у повідомленні.

В Центрі додали, що росіяни навмисно створюють на окупованих територіях продовольчу кризу й блокують соціальні виплати від України. Свою ж допомогу вони пропонують в обмін на отримання паспорта РФ.

Також читайте: Російські паспорти у Мелітополі взяли близько тисячі осіб, - Федоров

"Та навіть за таких умов ця макулатура не має попиту серед місцевого населення", - йдеться в дописі.

Автор: 

Бердянськ (469) окупація (6680) паспорт (1152) росія (65002) Запорізька область (3582)


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Топ коментарі
+12
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29.08.2022 15:01
+4
Сьогодні паспорт взяв, а завтра гвинтівку і в пекло.
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29.08.2022 15:02
+4
Мій рідний(колись) Бердянськ- друзі, рідня й знайомі майже усі виїхали, по цінах- дупа(крім місцевих овочів-фруктів, та й то...), газу нема, вода пропадає, про електрику чутки ходять, що ппц і їй скоро. Бізнес виїхав, лікарі виїхали, а з 700 викладачів мого БерПеду орки набрали не більше 30(але охорони набрали 70- з диниерівців та старперів місцевих ватних). В 11-ту( мою, найбільшу в місті) школу призначили виродка з Маріуполя, але не знаю- гадаю, що вчитися діти не вийдуть... До речі, з тих, хто взяв паспорти путінські, багато бідних, хто їх узяв заради 10 тис рублів, які в комплекті заманухою йдуть. Так що реально за "рузьґємір"- менше, ніж ми навіть рахуємо, а інші зараз того "миру" нажеруться, маю надію, що партизани попрацюють- місцевих виродків все рівно видно- їх будуть в "царі" Бердянська пхати.
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29.08.2022 15:29
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29.08.2022 15:01 Відповісти
шедеврально!
залишилося здобути перемогу і потім розкласти по належних місцях папу, оон, гамністі і в першу чергу владу
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29.08.2022 16:08 Відповісти
Сьогодні паспорт взяв, а завтра гвинтівку і в пекло.
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29.08.2022 15:02 Відповісти
доведеться вішать
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29.08.2022 15:27 Відповісти
жесть.....
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29.08.2022 15:03 Відповісти
Це добре, зразу видно хто на родіну в росію поїде.
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29.08.2022 15:13 Відповісти
Сьогодні паспорт, а завтра мобілізація і йди голим і голодним помирати за божевільного карлика
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29.08.2022 15:23 Відповісти
Мій рідний(колись) Бердянськ- друзі, рідня й знайомі майже усі виїхали, по цінах- дупа(крім місцевих овочів-фруктів, та й то...), газу нема, вода пропадає, про електрику чутки ходять, що ппц і їй скоро. Бізнес виїхав, лікарі виїхали, а з 700 викладачів мого БерПеду орки набрали не більше 30(але охорони набрали 70- з диниерівців та старперів місцевих ватних). В 11-ту( мою, найбільшу в місті) школу призначили виродка з Маріуполя, але не знаю- гадаю, що вчитися діти не вийдуть... До речі, з тих, хто взяв паспорти путінські, багато бідних, хто їх узяв заради 10 тис рублів, які в комплекті заманухою йдуть. Так що реально за "рузьґємір"- менше, ніж ми навіть рахуємо, а інші зараз того "миру" нажеруться, маю надію, що партизани попрацюють- місцевих виродків все рівно видно- їх будуть в "царі" Бердянська пхати.
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29.08.2022 15:29 Відповісти
Потрібно після нашої перемоги вигнати нахєр цих ублюдків,які паспорти кацапські взяли, в расеюшку.Щоб ними тут і не смерділо.
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29.08.2022 15:30 Відповісти
мабуть зараз там меньше 113-000-ти мешкає, як і нас вже не 40 млн
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29.08.2022 15:30 Відповісти
на рефии 1 миллион граждан Украины с паспортами.
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29.08.2022 15:39 Відповісти
І всі менти.
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29.08.2022 15:52 Відповісти
 
 