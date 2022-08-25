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Російські паспорти у Мелітополі взяли близько тисячі осіб, - Федоров

паспорт,рф

Мер міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров вважає, що кількість жителів міста, які подають заявки на отримання паспорта громадянина РФ, не перевищує тисячі осіб.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Точної цифри ми, звісно, наразі не маємо... Я думаю, що це обмежується однією тисячею тих людей, які подають заявки на отримання цих паспортів", - сказав Федоров.

За його словами, категорія людей, які масово отримують паспорти РФ, - це літні люди, які "не мають доступу до об'єктивної інформації, оскільки вони в дуже вузьких колах користуються інтернетом" і яких російські окупанти залякують тим, що вони не зможуть отримати пенсію.

"Тому єдина можливість для них одержувати якісь соцвиплати та пенсію - це отримання рашистського паспорта… Але думаю, що це точно не десятки тисяч людей, які стоять у черзі", - додав Федоров.

Також читайте: Очікуємо нову хвилю евакуації з Мелітополя через відсутність опалювального сезону, - Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6661) паспорт (1151) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+8
Мабуть таки більше, бо фанатів ОПЗЖ и "русского мира" на півдні і сході України дуже багато. Про шанувальників СРСР взагалі мовчу. Нічому життя цих вічно вчорашніх не навчило. В РФ вони все одно нікому не потрібні люди третього сорту. А списки бажаючих стати "високоблагородними кацапами" отримати не так вже і важко.
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25.08.2022 14:21
+4
А ведь нам это кстати. Когда вернёмся, всем взявших не допускать к выборам 10 лет. Кто уехал в РФ, скатертью дорога, укр- гражданства лишить, пенсию выплачивать минималка. Естественный отбор! А вот кто пошел служить, тут по закону. Так и сдохнет почти сама 5 колона, с которой мы панькались 25 лет и заплатили жизнями патриотов.
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25.08.2022 15:46
+3
Я би сказав що це, "Триумф русского мира в Украине". Якщо вже обісратись (вибачте), то в повні штани, з чим вас і вітаємо.
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25.08.2022 14:07
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Яку Неділю? А чому не через Суботу чи П'ятницю?
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25.08.2022 14:10 Відповісти
Таке щось
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25.08.2022 14:13 Відповісти
Як в тому анекдоті: "Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав"
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25.08.2022 14:23 Відповісти
може це бабусі та дідусі...
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25.08.2022 14:14 Відповісти
Я би сказав що це, "Триумф русского мира в Украине". Якщо вже обісратись (вибачте), то в повні штани, з чим вас і вітаємо.
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25.08.2022 14:07 Відповісти
Вот и хорошо. СБУ будет легче вычищать гниль после деоккупации.
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25.08.2022 14:18 Відповісти
а кто из них признается? с 2014 г так никто и не признался и не выявили никого.
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25.08.2022 15:04 Відповісти
можливо це пенсіонери,у яких немає коштів на їжу....
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25.08.2022 15:09 Відповісти
ну да, их и мобилизуют воевать против Украины. Там кроме старых, полно молодых.
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25.08.2022 15:11 Відповісти
Мабуть таки більше, бо фанатів ОПЗЖ и "русского мира" на півдні і сході України дуже багато. Про шанувальників СРСР взагалі мовчу. Нічому життя цих вічно вчорашніх не навчило. В РФ вони все одно нікому не потрібні люди третього сорту. А списки бажаючих стати "високоблагородними кацапами" отримати не так вже і важко.
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25.08.2022 14:21 Відповісти
надеются, что поедут на рефию к своим родственникам устроятся на работу и заживут.
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25.08.2022 15:06 Відповісти
А ведь нам это кстати. Когда вернёмся, всем взявших не допускать к выборам 10 лет. Кто уехал в РФ, скатертью дорога, укр- гражданства лишить, пенсию выплачивать минималка. Естественный отбор! А вот кто пошел служить, тут по закону. Так и сдохнет почти сама 5 колона, с которой мы панькались 25 лет и заплатили жизнями патриотов.
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25.08.2022 15:46 Відповісти
не 10 лет, а пожизненно
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25.08.2022 19:07 Відповісти
ВАТА пре -зе
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25.08.2022 16:08 Відповісти
По результатам досліджень,науковці прийшли висновку,що з умовних десяти людей,один буде помирати але ніколи не вкраде,один буде красти як його не карай а от вісім будуть дивитись на наслідки крадіжки.Якщо все Ок!То теж почнуть красти.Так було і в Лугандоні.Спершу боялись масово отримувати рашистські пашпорти,а коли побачили "ІМПОТЕНТНІСТЬ" Київа по цьому питанню і що покарання не буде,тоді і пошли массово отримувати.Чекайте такого і на Херсонщіні.Дебіли "печерські".
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25.08.2022 18:14 Відповісти
Вони не розуміють, що це не паспорт, а чорна мітка. Добре потім буде вичисляти таких...
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25.08.2022 19:19 Відповісти
І що ти зробиш, як то старі люди, яким вже нічого втрачати, а їсти треба?
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25.08.2022 21:47 Відповісти
Всі хто взяв паспорт 2 виходи або в рашку або в землю
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25.08.2022 20:55 Відповісти
 
 