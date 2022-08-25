Російські паспорти у Мелітополі взяли близько тисячі осіб, - Федоров

Мер міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров вважає, що кількість жителів міста, які подають заявки на отримання паспорта громадянина РФ, не перевищує тисячі осіб.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Точної цифри ми, звісно, наразі не маємо... Я думаю, що це обмежується однією тисячею тих людей, які подають заявки на отримання цих паспортів", - сказав Федоров.

За його словами, категорія людей, які масово отримують паспорти РФ, - це літні люди, які "не мають доступу до об'єктивної інформації, оскільки вони в дуже вузьких колах користуються інтернетом" і яких російські окупанти залякують тим, що вони не зможуть отримати пенсію.

"Тому єдина можливість для них одержувати якісь соцвиплати та пенсію - це отримання рашистського паспорта… Але думаю, що це точно не десятки тисяч людей, які стоять у черзі", - додав Федоров.

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