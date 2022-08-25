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Новости Война
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Российские паспорта в Мелитополе взяли около тысячи человек, - Федоров

паспорт,рф

Мэр города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров полагает, что количество жителей города, которые подают заявки на получение паспортов гражданина РФ, составляет не более тысячи лиц.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Точной цифры у нас, конечно, сейчас нет… Я думаю, что это ограничивается одной тысячей тех людей, которые подают заявки на получение этих паспортов", – сказал Федоров на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, категория людей, которые массово получают паспорта РФ, – это пожилые люди, "не имеющие доступа к объективной информации, поскольку они в очень узких кругах пользуются Интернетом" и которых российские оккупанты запугивают тем, что они не смогут получить пенсию.

"Поэтому единственная возможность для них получать какие-то соцвыплаты и пенсию – это получение рашистского паспорта… Но думаю, что это точно не десятки тысяч людей, которые стоят в очереди", – добавил Федоров.

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Мелитополь (613) оккупация (10112) паспорт (1178) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+8
Мабуть таки більше, бо фанатів ОПЗЖ и "русского мира" на півдні і сході України дуже багато. Про шанувальників СРСР взагалі мовчу. Нічому життя цих вічно вчорашніх не навчило. В РФ вони все одно нікому не потрібні люди третього сорту. А списки бажаючих стати "високоблагородними кацапами" отримати не так вже і важко.
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25.08.2022 14:21
+4
А ведь нам это кстати. Когда вернёмся, всем взявших не допускать к выборам 10 лет. Кто уехал в РФ, скатертью дорога, укр- гражданства лишить, пенсию выплачивать минималка. Естественный отбор! А вот кто пошел служить, тут по закону. Так и сдохнет почти сама 5 колона, с которой мы панькались 25 лет и заплатили жизнями патриотов.
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25.08.2022 15:46
+3
Я би сказав що це, "Триумф русского мира в Украине". Якщо вже обісратись (вибачте), то в повні штани, з чим вас і вітаємо.
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25.08.2022 14:07
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Яку Неділю? А чому не через Суботу чи П'ятницю?
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25.08.2022 14:10 Ответить
Таке щось
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25.08.2022 14:13 Ответить
Як в тому анекдоті: "Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав"
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25.08.2022 14:23 Ответить
може це бабусі та дідусі...
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25.08.2022 14:14 Ответить
Я би сказав що це, "Триумф русского мира в Украине". Якщо вже обісратись (вибачте), то в повні штани, з чим вас і вітаємо.
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25.08.2022 14:07 Ответить
Вот и хорошо. СБУ будет легче вычищать гниль после деоккупации.
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25.08.2022 14:18 Ответить
а кто из них признается? с 2014 г так никто и не признался и не выявили никого.
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25.08.2022 15:04 Ответить
можливо це пенсіонери,у яких немає коштів на їжу....
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25.08.2022 15:09 Ответить
ну да, их и мобилизуют воевать против Украины. Там кроме старых, полно молодых.
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25.08.2022 15:11 Ответить
Мабуть таки більше, бо фанатів ОПЗЖ и "русского мира" на півдні і сході України дуже багато. Про шанувальників СРСР взагалі мовчу. Нічому життя цих вічно вчорашніх не навчило. В РФ вони все одно нікому не потрібні люди третього сорту. А списки бажаючих стати "високоблагородними кацапами" отримати не так вже і важко.
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25.08.2022 14:21 Ответить
надеются, что поедут на рефию к своим родственникам устроятся на работу и заживут.
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25.08.2022 15:06 Ответить
А ведь нам это кстати. Когда вернёмся, всем взявших не допускать к выборам 10 лет. Кто уехал в РФ, скатертью дорога, укр- гражданства лишить, пенсию выплачивать минималка. Естественный отбор! А вот кто пошел служить, тут по закону. Так и сдохнет почти сама 5 колона, с которой мы панькались 25 лет и заплатили жизнями патриотов.
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25.08.2022 15:46 Ответить
не 10 лет, а пожизненно
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25.08.2022 19:07 Ответить
ВАТА пре -зе
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25.08.2022 16:08 Ответить
По результатам досліджень,науковці прийшли висновку,що з умовних десяти людей,один буде помирати але ніколи не вкраде,один буде красти як його не карай а от вісім будуть дивитись на наслідки крадіжки.Якщо все Ок!То теж почнуть красти.Так було і в Лугандоні.Спершу боялись масово отримувати рашистські пашпорти,а коли побачили "ІМПОТЕНТНІСТЬ" Київа по цьому питанню і що покарання не буде,тоді і пошли массово отримувати.Чекайте такого і на Херсонщіні.Дебіли "печерські".
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25.08.2022 18:14 Ответить
Вони не розуміють, що це не паспорт, а чорна мітка. Добре потім буде вичисляти таких...
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25.08.2022 19:19 Ответить
І що ти зробиш, як то старі люди, яким вже нічого втрачати, а їсти треба?
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25.08.2022 21:47 Ответить
Всі хто взяв паспорт 2 виходи або в рашку або в землю
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25.08.2022 20:55 Ответить
 
 