Российские паспорта в Мелитополе взяли около тысячи человек, - Федоров

Мэр города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров полагает, что количество жителей города, которые подают заявки на получение паспортов гражданина РФ, составляет не более тысячи лиц.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Точной цифры у нас, конечно, сейчас нет… Я думаю, что это ограничивается одной тысячей тех людей, которые подают заявки на получение этих паспортов", – сказал Федоров на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, категория людей, которые массово получают паспорта РФ, – это пожилые люди, "не имеющие доступа к объективной информации, поскольку они в очень узких кругах пользуются Интернетом" и которых российские оккупанты запугивают тем, что они не смогут получить пенсию.

"Поэтому единственная возможность для них получать какие-то соцвыплаты и пенсию – это получение рашистского паспорта… Но думаю, что это точно не десятки тысяч людей, которые стоят в очереди", – добавил Федоров.

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