Окупанти обстріляли центр Слов’янська із ствольної артилерії
Російські окупанти обстріляли центр Слов’янська із ствольної артилерії.
Про це повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Слов'янськ знову обстрілюють. Близько десятка потужних вибухів у центрі. Швидше за все, працювала ствольна артилерія. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Декілька загорянь. Зруйновано приватну хату. На щастя, без постраждалих і без жертв", - сказав Лях.
За його словами, пошкодження, завдані під час обстрілу, уточнюються. Наразі обстріл триває.
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mrSmith
показати весь коментар29.08.2022 17:27 Відповісти Мені подобається 0
Oleh Bondarenko
показати весь коментар29.08.2022 17:37 Відповісти Мені подобається 0
mrSmith
показати весь коментар29.08.2022 17:43 Відповісти Мені подобається 0
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