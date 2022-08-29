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Новини Війна
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Окупанти обстріляли центр Слов’янська із ствольної артилерії

вибух,обстріл

Російські окупанти обстріляли центр Слов’янська із ствольної артилерії.

Про це повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Слов'янськ знову обстрілюють. Близько десятка потужних вибухів у центрі. Швидше за все, працювала ствольна артилерія. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Декілька загорянь. Зруйновано приватну хату. На щастя, без постраждалих і без жертв", - сказав Лях.

За його словами, пошкодження, завдані під час обстрілу, уточнюються. Наразі обстріл триває.

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Автор: 

обстріл (28303) Слов’янськ (595)


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Тобто, кацапи в декількох кілометрах від міста..,
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29.08.2022 17:27 Відповісти
ствольна артилерія , максимальна дальність 33000 м (Самохідна гаубиця 2С5 «Гіацинт-С»)
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29.08.2022 17:37 Відповісти
Ви так впевнені, що стріляли саме з гіацинту і з максимальної дальності?
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29.08.2022 17:43 Відповісти
 
 