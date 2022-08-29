Російські окупанти обстріляли центр Слов’янська із ствольної артилерії.

Про це повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Слов'янськ знову обстрілюють. Близько десятка потужних вибухів у центрі. Швидше за все, працювала ствольна артилерія. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Декілька загорянь. Зруйновано приватну хату. На щастя, без постраждалих і без жертв", - сказав Лях.

За його словами, пошкодження, завдані під час обстрілу, уточнюються. Наразі обстріл триває.

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