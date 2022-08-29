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У разі обов’язкової евакуації з Харківщини громадян забезпечать транспортом і тимчасовим житлом, - ОВА

евакуація

На Харківщині відпрацьовують план евакуації на випадок, якщо в цьому буде необхідність, із трьох громад Харківщини - Золочівської, Дергачівської та Чугуївської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"У нас в абсолютно плановому режимі проходить підготовка до таких заходів. Наразі підстав для обов'язкової евакуації в Харківській області з тих територій, які підконтрольні ЗСУ, немає", - розповів він.

За словами глави ОВА, обов’язковим буде вивезення людей можливе з населених пунктів, де або безпосередньо можуть проходити бойові дії, або є ризик окупації, або є вірогідність, що взимку за низьких температур буде пошкоджено критичну інфраструктуру й теплоносій не подаватиметься до помешкань.

Також Синєгубов додав, що евакуйованих забезпечать транспортом. Крім того вже визначено населені пункти, які тримають у резерві місця для тимчасового розміщення жителів Харківщини.

Читайте: Синєгубов про обов’язкову евакуацію з Харківщини: "Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові"

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2308) Синєгубов Олег (858)


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