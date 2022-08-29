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Новини Санкції проти Росії
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Nokia до кінця року згорне свій бізнес в Росії

nokia

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia до кінця 2022 року має намір згорнути свій бізнес в Російській Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Reuters.

Зокрема, в компанії заявили, що повністю йдуть з Росії.

"До кінця року переважна більшість наших співробітників в Росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття", - заявив представник Nokia.

Зазначимо, все більше і більше західних компаній закривають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Nokia йде з російського ринку

Автор: 

санкції (11790) Nokia (37)


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Топ коментарі
+6
Так Хуавей же теж по тиху згортається з ринку підоросії
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29.08.2022 18:35
+5
Не пройшло і півроку.
Не забудьте російським гнідам виплатить по 8 зарплат і дозволити забрати техніку.
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29.08.2022 18:36
+5
ну тоді нехай пальцем крутять диск......
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29.08.2022 18:38
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раша гудбай..... пользуйтесь ********......
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29.08.2022 18:33 Відповісти
Так Хуавей же теж по тиху згортається з ринку підоросії
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29.08.2022 18:35 Відповісти
ну тоді нехай пальцем крутять диск......
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29.08.2022 18:38 Відповісти
😁 не крутять, а тицяють пальцями в дірки.
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29.08.2022 18:42 Відповісти
"пальцем в дірки" це для кремлівскої верхушки а смерди нехай крутять.....
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29.08.2022 18:45 Відповісти
Десь читала, що хуавей теж кацапам майже не поставляє смартфони. Так шо скоро тільки йотофон!
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29.08.2022 18:36 Відповісти
йотофон на 100% збирався на Тайвані. То був державний проект з попилу бабла (якшо не помиляюся). Там кацапського (окрім дибільного дизайну) нема нічого. Ми колись до війни хотіли з ними бізнес вести, але вони в звичайних перемовинах показали себе такими підарасами, що ми просто закрили ті перемовини та переключилися на інших виробників.
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29.08.2022 18:48 Відповісти
Ну то дзвонити будуть орки в лапті))
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29.08.2022 18:52 Відповісти
в ринду
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29.08.2022 18:54 Відповісти
Хуавей - сильно неравнозначная замена Эрикссону и Нокии, плюс он многое из-за санкций производить больше не может сам.
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29.08.2022 19:51 Відповісти
А давай падаль не про телефоны,а про убитых вами украинцев,про разрушенные города....Как тебе мое предложение,мразь?
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29.08.2022 20:11 Відповісти
- Марк Савелович, таки немного интересуюсь за ваше мнение шо на Московии будет за бренд вместо Nokia?
- Сёма я вам удивляюсь, ведь отам жеж типа импортозамещение! Была финская Nokia станет мокшанкая Laptia.
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29.08.2022 18:35 Відповісти
Ага. Не измениться.
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29.08.2022 19:18 Відповісти
Безразличен к рынку смартфонов в вашей Параше.
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29.08.2022 19:43 Відповісти
****,у тебя гордости-ноль.Его в дверь,оно в окно.На *** иди,мразота рашистская.
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29.08.2022 19:49 Відповісти
Не пройшло і півроку.
Не забудьте російським гнідам виплатить по 8 зарплат і дозволити забрати техніку.
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29.08.2022 18:36 Відповісти
Лапті... В них завжди залишаться лапті, які їх не бросять ніколи
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29.08.2022 18:40 Відповісти
а 95 квартал коли піде з кацапстану?
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29.08.2022 18:40 Відповісти
Читаю інфу війни...Миколаїв центр під обстрілами але перву лінію Херсона прорвали....якось мало віриться,на фоні блогу редактора про фальшиві Перемоги. Тримайтесь і перемагайте
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29.08.2022 18:44 Відповісти
і Еріксон йде. Лапті хотіли в совок - буде їм совок.
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29.08.2022 18:56 Відповісти
Нокіа глючит.
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29.08.2022 20:28 Відповісти
 
 