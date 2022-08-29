1 653 28
Nokia до кінця року згорне свій бізнес в Росії
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia до кінця 2022 року має намір згорнути свій бізнес в Російській Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Зокрема, в компанії заявили, що повністю йдуть з Росії.
"До кінця року переважна більшість наших співробітників в Росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття", - заявив представник Nokia.
Зазначимо, все більше і більше західних компаній закривають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+6 Роман Літвін
показати весь коментар29.08.2022 18:35
+5 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар29.08.2022 18:36
+5 Артм Воронцов
показати весь коментар29.08.2022 18:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Сёма я вам удивляюсь, ведь отам жеж типа импортозамещение! Была финская Nokia станет мокшанкая Laptia.
Не забудьте російським гнідам виплатить по 8 зарплат і дозволити забрати техніку.