Nokia до кінця року згорне свій бізнес в Росії

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia до кінця 2022 року має намір згорнути свій бізнес в Російській Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зокрема, в компанії заявили, що повністю йдуть з Росії.

"До кінця року переважна більшість наших співробітників в Росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття", - заявив представник Nokia.

Зазначимо, все більше і більше західних компаній закривають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

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