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Nokia йде з російського ринку

nokia

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia оголосив про вихід з російського ринку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві компанії.

"З перших днів вторгнення в Україну Nokia було зрозуміло, що продовження нашої присутності в Росії неможливе. Протягом останніх тижнів ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і перенесли нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку. Під час цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та добробут наших співробітників", - йдеться у заяві.

У Nokia нагадали, що західні країни з гуманітарних міркувань застерегли від обвалу телекомунікаційних мереж у Росії і наголосили, що важливо забезпечити росіянам збереження доступу до інтернету та інформації ззовні.

У зв'язку з цим, навіть з відходом з Росії компанія залишить собі завдання підтримувати ці мережі та подавати заявки на ліцензії, необхідні для забезпечення цієї підтримки, настільки, наскільки це не суперечить чинним санкціям.

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У компанії також зазначили, що на частку Росії припало менш ніж 2% чистих продажів у 2021 році.

"З урахуванням високого попиту, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти наших прогнозів на 2022 рік", - йдеться у заяві.

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Топ коментарі
+5
Эта фирма кроме телефонов ..о которых ты помнишь... выпускала и выпускает много чего..
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12.04.2022 10:11
+3
Для москалів 3310 навічно. Слава Україні
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12.04.2022 10:19
+2
Нахрен им нокиа, когда есть водка:
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12.04.2022 10:13
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А що ця фірма ще існування і щось випускає...
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12.04.2022 10:09 Відповісти
Эта фирма кроме телефонов ..о которых ты помнишь... выпускала и выпускает много чего..
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12.04.2022 10:11 Відповісти
Нахрен им нокиа, когда есть водка:
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12.04.2022 10:13 Відповісти
дивно якби не пішли сьогодні до кордону з Фінляндією москалі натягали своїх бастіонів
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12.04.2022 10:14 Відповісти
Для москалів 3310 навічно. Слава Україні
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12.04.2022 10:19 Відповісти
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12.04.2022 10:33 Відповісти
Вроде и ушли но гуманитарно остались для обеспечения кацапов интернетом ,
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12.04.2022 10:37 Відповісти
Нокия и Эриксон не только мобилки,это коммуникационное оборудование.
Хай переходят на стационарные телефоны)))
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12.04.2022 10:41 Відповісти
Не прошло и трех лет!
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12.04.2022 10:54 Відповісти
Вже місяць це читаю: йде, йде, нияк не піде...
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12.04.2022 20:47 Відповісти
 
 