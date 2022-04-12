Nokia йде з російського ринку

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia оголосив про вихід з російського ринку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві компанії.

"З перших днів вторгнення в Україну Nokia було зрозуміло, що продовження нашої присутності в Росії неможливе. Протягом останніх тижнів ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і перенесли нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку. Під час цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та добробут наших співробітників", - йдеться у заяві.

У Nokia нагадали, що західні країни з гуманітарних міркувань застерегли від обвалу телекомунікаційних мереж у Росії і наголосили, що важливо забезпечити росіянам збереження доступу до інтернету та інформації ззовні.

У зв'язку з цим, навіть з відходом з Росії компанія залишить собі завдання підтримувати ці мережі та подавати заявки на ліцензії, необхідні для забезпечення цієї підтримки, настільки, наскільки це не суперечить чинним санкціям.

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У компанії також зазначили, що на частку Росії припало менш ніж 2% чистих продажів у 2021 році.

"З урахуванням високого попиту, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти наших прогнозів на 2022 рік", - йдеться у заяві.