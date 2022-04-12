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Nokia уходит с российского рынка

nokia

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о выходе из российского рынка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении компании.

"С первых дней вторжения в Украину Nokia было понятно, что продолжение нашего присутствия в России невозможно. В последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и перенесли нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка . Во время этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", - говорится в заявлении.

В Nokia напомнили, что западные страны по гуманитарным соображениям предостерегли от обрушения телекоммуникационных сетей в России и подчеркнули, что важно обеспечить россиянам сохранение доступа к интернету и информации извне.

В связи с этим даже с уходом из России компания оставит себе задачу поддерживать эти сети и подавать заявки на лицензии, необходимые для обеспечения этой поддержки, настолько, насколько это не противоречит действующим санкциям.

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В компании также отметили, что на долю России пришлось менее 2% чистых продаж в 2021 году.

"С учетом высокого спроса, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь наших прогнозов на 2022 год", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+5
Эта фирма кроме телефонов ..о которых ты помнишь... выпускала и выпускает много чего..
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12.04.2022 10:11
+3
Для москалів 3310 навічно. Слава Україні
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12.04.2022 10:19
+2
Нахрен им нокиа, когда есть водка:
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12.04.2022 10:13
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А що ця фірма ще існування і щось випускає...
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12.04.2022 10:09 Ответить
Эта фирма кроме телефонов ..о которых ты помнишь... выпускала и выпускает много чего..
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12.04.2022 10:11 Ответить
Нахрен им нокиа, когда есть водка:
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12.04.2022 10:13 Ответить
дивно якби не пішли сьогодні до кордону з Фінляндією москалі натягали своїх бастіонів
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12.04.2022 10:14 Ответить
Для москалів 3310 навічно. Слава Україні
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12.04.2022 10:19 Ответить
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12.04.2022 10:33 Ответить
Вроде и ушли но гуманитарно остались для обеспечения кацапов интернетом ,
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12.04.2022 10:37 Ответить
Нокия и Эриксон не только мобилки,это коммуникационное оборудование.
Хай переходят на стационарные телефоны)))
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12.04.2022 10:41 Ответить
Не прошло и трех лет!
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12.04.2022 10:54 Ответить
Вже місяць це читаю: йде, йде, нияк не піде...
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12.04.2022 20:47 Ответить
 
 