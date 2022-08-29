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У Сарнах викрили росіянку, яка фотографувала військових і техніку ЗСУ

область,рівненщина,рівненська

У місті Сарни Рівненської області (яке 28 серпня було обстріляне ракетами РФ із території Білорусі) викрили фанатку Кремля з російським громадянством. Жінка передавала ворогові дані про переміщення військової техніки й військовослужбовців ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 29 серпня повідомила обласна прокуратура у Facebook.

У відомстві уточнють, що підозрювана є громадянкою РФ, але багато років проживає на Рівненщині.

Встановлено, що вона фотографувала техніку й особовий склад Збройних сил України на вулицях міста Сарни. Ці світлини з коментарями, куди рухаються військові, вона передавала супротивникові через WhatsApp. Конкретних осіб, які отримували від неї інформацію, поки що не встановлено.

"Окрім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до держави України, сарненчанка заперечувала обстріли з Росії мирного населення й підтримувала мету так званої "спецоперації" зі знищення української нації, тим самим заперечувала та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта", – зазначили прокурори.

Жінці оголошено підозру в поширенні інформації про рух ЗСУ з можливістю їхньої ідентифікації на місцевості, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у виправданні та визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 114-2 , ч. 1 ст.436-2 КК).

Читайте: Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру

За скоєні злочини росіянці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Автор: 

прокуратура (3671) воєнні злочини (1855) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+24
спящій агент *****.... на розмінування курву.....
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29.08.2022 18:34
+21
Заройте её по тихому на 3 метра и пусть роет тоннель к жирику и кабздону.
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29.08.2022 18:35
+18
лол. у меня дед-сосед вчера поймал наводчика и сдал в сбу. переселенец из марика. спал в машине, ходил по району и фоткал, ****.
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29.08.2022 18:40
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спящій агент *****.... на розмінування курву.....
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29.08.2022 18:34 Відповісти
Заройте её по тихому на 3 метра и пусть роет тоннель к жирику и кабздону.
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29.08.2022 18:35 Відповісти
Чому Зеленський дає спокійно жити та шпіонити кацапам? Чому не вишле всіх кацапів?
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29.08.2022 18:37 Відповісти
А хто тоді у нього залишиться в оточенні, один Беня і то кіпрський громадянин)
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29.08.2022 18:39 Відповісти
+
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29.08.2022 21:49 Відповісти
да , нет... растреляите ее случаино, и в новостях расскажите об этом. Что бы пример остальным был
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29.08.2022 18:37 Відповісти
Як россосіянка досі жила спокійно? Чому кацапів не департували всіх?
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29.08.2022 18:38 Відповісти
Це звучить як заклик до повалення законної влади)
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29.08.2022 18:40 Відповісти
Шо ти несеш? Я була майже в пеклі кілька місяців в Маріуполі, мене каци залишили без домівки та рідного міста! Я біженка, а кацапи спокійно живуть спокійно в Україні!!!
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29.08.2022 18:49 Відповісти
Це був сарказм, бо в оточенні президента є не тільки кацапи, але і їх агенти впливу. Зеля і всі решта зелених покидьків не закрили для кацапів кордони, навпаки роздають громадянство і сюди привозять під охороною. Тому ніяких депортацій зелені слуги не будуть робити.
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29.08.2022 18:57 Відповісти
Може не зрозуміла сарказму, вже пів року на нервах((
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29.08.2022 19:02 Відповісти
З огляду на ваш статус визнаю, що коментар адресований вам був не доречний ( поставив смайлик-дужку для розуміння однозначного).
Вибачте!
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29.08.2022 19:12 Відповісти
А ми не у срашці! Маю підозру, що ви також спляча консерва.
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29.08.2022 18:53 Відповісти
Прошу вибачення! Мій допис стосується дописувача перед Вами.
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29.08.2022 18:55 Відповісти
До бодалюкса.
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29.08.2022 18:56 Відповісти
Цікава версія)
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29.08.2022 18:59 Відповісти
відвезіть її в запоріжжя, звідти хай на попутках в Марік. там таких довбойобів вистачає
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29.08.2022 18:39 Відповісти
Да вы шо издеваетесь? Накуй всех сосиян за перебрик!!!!
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29.08.2022 18:39 Відповісти
нічого-нічого, зараз ще одне зверння запише щоб русскіх до Європи не пускали.
А як ця курва тут потрапила?
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29.08.2022 18:39 Відповісти
лол. у меня дед-сосед вчера поймал наводчика и сдал в сбу. переселенец из марика. спал в машине, ходил по району и фоткал, ****.
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29.08.2022 18:40 Відповісти
оманский осел и так называемый министр юстиции, ,ДА ИЗМЕНИТЕ вы статьи Закона об уголовной ответственности и поднимите сроки за шпионаж,измену и т.д,вы же своим БЕЗДЕЙСТВИЕМ потакаете ВРАГУ,сколько можно просерать Украину !!!!!
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29.08.2022 18:42 Відповісти
Там за держзраду дуже не погано - пожиттєве. Проблема в іншому, прокурори замість цього шиють статтю "поширення інформації про переміщення". Від 5 до 8.
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29.08.2022 18:56 Відповісти
я не виправдовую ні в якому разі, але здається держзраду не пришиєш громадянину іншої держави.
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29.08.2022 19:17 Відповісти
курва, ботяри, ви вже вгамуєтесь?
з 2014 скільки було можливостей змінити закон, закрити медведчука, шарія, і інший непотріб?
поки вашому дону сивочолому то треба було, то все ок, а зараз винуватий новачок, якому випала доля бути президентом війни... і всі втрати будуть на його душі після перемоги.
та вам, дебілам порохоботським то до лямпадки.
найкраща публіка для рашистських іпсо.. бо ненавидять українську владу

хоч зеленський і не черчілль, але черчіль втратив владу в 1946 році, ПІСЛЯ війни
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29.08.2022 19:06 Відповісти
як пороха не притягнути, ботяра)
а про банду хєрмак, татаров, агрохімія етц. забув. А військових твій новачок нащо чіпає? хай ділом займається, а не поливає лайном тих, хто має хоч якусь вагу і може бути конкурентом у політиці.
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29.08.2022 19:14 Відповісти
а за черчиля(методичка ОП) лайк. зовсім не палишся. з наполеоном порівнюй. чи з юлієм цезарем.
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29.08.2022 19:16 Відповісти
ти дебіл?
де порівняння? я тобі, дятлу, кажу що все можна пред'явити вже після війни, і це буде правильним.
В компанії зелених ще тищенка забув, та ще скотина.
Та давай відверто, на кожного президента зараз можна список скласти зі скандалами і прорахунками, правда? панамські папери, офшори, гелетей, злочевський, мальдіви, на іншу сторону - оман, офшори, єрмак. Ну і так далі. на кожного можна навісити проблем.
Та, зараз війна, гинуть щодня наші люди, ворог не знає людяності та правил.
Нажаль, але військово-політичне керівництво є поєднанням, і неможливо зараз хаяти одне, і вболівати за інше. А гівнюків від влади вистачало завжди, під любими кольорами.
Прийде час - спитаємо за все, та зараз маємо згуртовано показувати світу що є Україна.
і поки він лицем там торгує на сході і це дає нам підтримку - це добре.
тож ботяри -це ви!
і ніякі ви не патріоти, бо з ваших слів, треба забрати президента, у воюючій країні!
ЗРАДНИК!
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29.08.2022 19:25 Відповісти
зелю намагаюсь не чіпати, але після черчиля.. пішов ти за кораблем.
я не буду більше витрачати час на клоунів
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29.08.2022 19:28 Відповісти

бо більше не заплатять? як вам, за один коментар і реакцію? про корабель, марки хоч купив?
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29.08.2022 19:32 Відповісти
не ний, дуняша, за істерику оштрафують)
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29.08.2022 19:36 Відповісти
ото малоросійське опудало підгоріло) прямо кайф
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29.08.2022 19:33 Відповісти
"випала доля бути президентом війни" - це зовсім недоречне словосполучення. він наче добровільно балатувався вже під час війни.
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29.08.2022 19:20 Відповісти
не позорься ботяра твоего гундоса никто силком не тянул на пост президента из-за него и таких гнид как ты - много людей погибло в том числе и военных которых по прихоти зеленского бросили на неподготовленные плацдармы под смерть
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29.08.2022 19:24 Відповісти

йди ти лісом, наче під час війни ніхто не гине. хто мав розум, тому відосики про шашлики були по барабану, і готувався раніше.
а таким як ти - вам все принеси, поясни, заплати, і тоді може буде добре.
Ніколи в цій країні злагоди небуде поки будуть настільки злі мерзоти, що навіть під час війни все обсирати будуть. це вам до рашистів, у них туалетів немає, все гімном обмазують. як ви
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29.08.2022 19:31 Відповісти
стули вже пельку істерична дунька подоляка)
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29.08.2022 19:34 Відповісти
опа, хєрмацьки хробаки вже погрожують) смокчи далі, дуняша
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29.08.2022 19:37 Відповісти
де погрози? опудало. озирнись, ти ж нікому не потрібний
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29.08.2022 19:38 Відповісти
йди вже, клоун дешевий
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29.08.2022 19:38 Відповісти
добре що скоро 1 вересня. Такі як ти хоч зайняті будуть, за партами, експерти
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29.08.2022 19:39 Відповісти
дуня, дуй щоки далі. така ти страшна, така сердита(тікаю з городу)
тільки нащо соплі по прищавій пиці розмазувати?
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29.08.2022 19:41 Відповісти
У папи рімсково зараз серце крає. Ще одна нєвінная жертва вайни...
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29.08.2022 18:45 Відповісти
В країні війна, а судять як в мирний час, може вже пора змінювати закон і цим зрадникам найвищу міру, бо стільки життів забрали ці виродки, а міністерство юстиції на чолі з дуже неординарним малюською думає, що він в Європі.
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29.08.2022 18:51 Відповісти
Чи хоча би писали прізвище,адресу і фото цих колаборантів.Народ би сам розібрався.
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29.08.2022 19:47 Відповісти
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29.08.2022 18:51 Відповісти
Поки українці не почнуть ворогів вішати на Гиляках( а може і суддів) , покою Україні не буде.

Москоляку на гиляку !!!
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29.08.2022 18:54 Відповісти
А от це вже ,точно,"заклик до повалення влади"!
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29.08.2022 19:12 Відповісти
А де небайдужі люди?
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29.08.2022 19:01 Відповісти
Зараз підтягнуться - може прямо до хати
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29.08.2022 19:03 Відповісти
Гадаю, вона там не одна така. Треба СБУ братися за кацапську СЕКТУ. Не тільки в Сарнах. В Костополі і Рівному такого непотрібу також вистачає. Онуків "славетних" колоністів (присланих комуністів, партійних працівників, освітян, залізничників, інженерного та керівного складу) кацапів та їх прислужників з етнічних українців -запроданців там ще достатньо. Для них наш народ, серед якого вони живуть і на чиєму хлібі вони виросли, є чужим та ворожим. Уявляю як тільки такій мразоті некомфортно жити серед українців і бути свідком нашого славетного національного відродження. СБУ, беріть першого попавшого шерстяного попа і працюйте! Багато роботи ще Вам належить провести. Слава Україні!!!
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29.08.2022 19:03 Відповісти
Є така ідея : УСІ ВОЛОДАРІ АУСВАЙСУ з куркою-мутантом на обкладинці(що якимось чином раніше потрапили і зараз мешкають в Україні) МАЮТЬ ПРОЙТИ ТОТАЛЬНУ (і обов'язково багаторазову) ПЕРЕВІРКУ на "детекторі брехні"- він же поліграф(щодо мети їх перебування в Україні та їх відношення до війни оркостану проти нашої країни).А до моменту підтвердження їх лояльного ставлення до нашої країни вони повинні бути під постійним наглядом та контролем СБУ чи Поліції(браслети геолокації допоможуть). Наступними мають пройти перевірку "на гнилість" УСІ держслужбовці на усіх рівнях та щаблях влади(починаючи з найвищих посадовців!), а також судді та депутати УСІХ РІВНІВ(від ВР до місцевих). За результатами перевірки до осіб що виявили явні ознаки колабораціонізму чи ворожого відношення до України мають бути застосовані обмежувальні заходи: жорстка інтернація(до відповідних закладів закритого типу) для кацападлів і (як мінімум) домашній чи повний арешт(СІЗО) для тих хто має громадянство України. Підтримуєте?
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29.08.2022 19:34 Відповісти
Супер.Ще,якби їх всіх переписали і не дозволяли їм ходити на вибори,як у Прибалтиц
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29.08.2022 19:49 Відповісти
А не пора ли депортировать граждан россии на родину? На каком основании они тут поживают без визы, вида на жительство и т.п. Подправить законодательство недолго же
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29.08.2022 19:37 Відповісти
Залюбки поїду коригувальником в центральний округ ерефії. Буду отримувати шалену насолоду від супер-пупер надвисокоточних ударів ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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29.08.2022 19:52 Відповісти
Стаття 114. Шпигунство караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-114.htm#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20114.,%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%97 .
Вона свідомо і цілеспрямовано збирала інформацію й передавала її ворогу, а їй тулять статтю для легковажних придурків, що випадково щось побачили і, з метою підвищення своєї самооцінки, виклали відзняте у соцмережу. І це вже не вперше, це стало системою - поблажливе ставлення до шпигунів.
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29.08.2022 20:00 Відповісти
Змінюйте закон.
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29.08.2022 20:01 Відповісти
Все згідно гебнявої методички: " нє вінаватая я"
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29.08.2022 20:20 Відповісти
Щоб довести "шпигунство", треба довести що, отримувачем інформації є якась силова чи державна структура рф.
Подібні інформатори можуть пояснювати, що відправляли фотки кумі, подругам тощо.
СБУ має працювати.
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29.08.2022 21:05 Відповісти
За такое надо давать как за попытку массового убийства, от 15 лет и до пожизненного, потому что это прямой соучастник
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29.08.2022 21:12 Відповісти
В 3,14зду, в море, нах*й шмару...
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29.08.2022 21:52 Відповісти
я знаю одну бабу, якій зараз 87 років. Приїхала сюди в 17 років, з Уралу, після завершення навчання. Тоді було таке явище - розподілення випускників. Відмовитись не можна було. Тут вона вийшла заміж, народила 3 дітей, вже є навіть правнуки. Живе тут 70 років, страждає за росією, ненавидить українців. Питаю, чому не їдете на Урал? Каже, що клімат там важкий, а тут клімат гарний, тому вона тут і сидить. І що з ТАКИМИ робити?
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29.08.2022 22:00 Відповісти
Я би хотів, щоб заголовок цеї статті виглядав так: "У Сарнах ВТОПИЛИ росіянку, яка фотографувала військових і техніку ЗСУ"
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29.08.2022 23:08 Відповісти
 
 