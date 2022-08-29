У Сарнах викрили росіянку, яка фотографувала військових і техніку ЗСУ
У місті Сарни Рівненської області (яке 28 серпня було обстріляне ракетами РФ із території Білорусі) викрили фанатку Кремля з російським громадянством. Жінка передавала ворогові дані про переміщення військової техніки й військовослужбовців ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 29 серпня повідомила обласна прокуратура у Facebook.
У відомстві уточнють, що підозрювана є громадянкою РФ, але багато років проживає на Рівненщині.
Встановлено, що вона фотографувала техніку й особовий склад Збройних сил України на вулицях міста Сарни. Ці світлини з коментарями, куди рухаються військові, вона передавала супротивникові через WhatsApp. Конкретних осіб, які отримували від неї інформацію, поки що не встановлено.
"Окрім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до держави України, сарненчанка заперечувала обстріли з Росії мирного населення й підтримувала мету так званої "спецоперації" зі знищення української нації, тим самим заперечувала та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта", – зазначили прокурори.
Жінці оголошено підозру в поширенні інформації про рух ЗСУ з можливістю їхньої ідентифікації на місцевості, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у виправданні та визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 114-2 , ч. 1 ст.436-2 КК).
За скоєні злочини росіянці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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А як ця курва тут потрапила?
з 2014 скільки було можливостей змінити закон, закрити медведчука, шарія, і інший непотріб?
поки вашому дону сивочолому то треба було, то все ок, а зараз винуватий новачок, якому випала доля бути президентом війни... і всі втрати будуть на його душі після перемоги.
та вам, дебілам порохоботським то до лямпадки.
найкраща публіка для рашистських іпсо.. бо ненавидять українську владу
хоч зеленський і не черчілль, але черчіль втратив владу в 1946 році, ПІСЛЯ війни
а про банду хєрмак, татаров, агрохімія етц. забув. А військових твій новачок нащо чіпає? хай ділом займається, а не поливає лайном тих, хто має хоч якусь вагу і може бути конкурентом у політиці.
де порівняння? я тобі, дятлу, кажу що все можна пред'явити вже після війни, і це буде правильним.
В компанії зелених ще тищенка забув, та ще скотина.
Та давай відверто, на кожного президента зараз можна список скласти зі скандалами і прорахунками, правда? панамські папери, офшори, гелетей, злочевський, мальдіви, на іншу сторону - оман, офшори, єрмак. Ну і так далі. на кожного можна навісити проблем.
Та, зараз війна, гинуть щодня наші люди, ворог не знає людяності та правил.
Нажаль, але військово-політичне керівництво є поєднанням, і неможливо зараз хаяти одне, і вболівати за інше. А гівнюків від влади вистачало завжди, під любими кольорами.
Прийде час - спитаємо за все, та зараз маємо згуртовано показувати світу що є Україна.
і поки він лицем там торгує на сході і це дає нам підтримку - це добре.
тож ботяри -це ви!
і ніякі ви не патріоти, бо з ваших слів, треба забрати президента, у воюючій країні!
ЗРАДНИК!
я не буду більше витрачати час на клоунів
бо більше не заплатять? як вам, за один коментар і реакцію? про корабель, марки хоч купив?
йди ти лісом, наче під час війни ніхто не гине. хто мав розум, тому відосики про шашлики були по барабану, і готувався раніше.
а таким як ти - вам все принеси, поясни, заплати, і тоді може буде добре.
Ніколи в цій країні злагоди небуде поки будуть настільки злі мерзоти, що навіть під час війни все обсирати будуть. це вам до рашистів, у них туалетів немає, все гімном обмазують. як ви
тільки нащо соплі по прищавій пиці розмазувати?
Москоляку на гиляку !!!
Вона свідомо і цілеспрямовано збирала інформацію й передавала її ворогу, а їй тулять статтю для легковажних придурків, що випадково щось побачили і, з метою підвищення своєї самооцінки, виклали відзняте у соцмережу. І це вже не вперше, це стало системою - поблажливе ставлення до шпигунів.
Подібні інформатори можуть пояснювати, що відправляли фотки кумі, подругам тощо.
СБУ має працювати.