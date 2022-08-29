У Сарнах викрили росіянку, яка фотографувала військових і техніку ЗСУ

У місті Сарни Рівненської області (яке 28 серпня було обстріляне ракетами РФ із території Білорусі) викрили фанатку Кремля з російським громадянством. Жінка передавала ворогові дані про переміщення військової техніки й військовослужбовців ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 29 серпня повідомила обласна прокуратура у Facebook.

У відомстві уточнють, що підозрювана є громадянкою РФ, але багато років проживає на Рівненщині.

Встановлено, що вона фотографувала техніку й особовий склад Збройних сил України на вулицях міста Сарни. Ці світлини з коментарями, куди рухаються військові, вона передавала супротивникові через WhatsApp. Конкретних осіб, які отримували від неї інформацію, поки що не встановлено.

"Окрім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до держави України, сарненчанка заперечувала обстріли з Росії мирного населення й підтримувала мету так званої "спецоперації" зі знищення української нації, тим самим заперечувала та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта", – зазначили прокурори.

Жінці оголошено підозру в поширенні інформації про рух ЗСУ з можливістю їхньої ідентифікації на місцевості, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у виправданні та визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 114-2 , ч. 1 ст.436-2 КК).

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