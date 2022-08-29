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Євросоюз запропонує нову навчальну місію для зміцнення ЗСУ, - Bloomberg

боррель

Європейський Союз може організувати для Збройних Сил України снайперську, саперну та офіцерську підготовку у рамках нової навчальної місії. З такою пропозицією звернеться голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель до глав МЗС країн ЄС на зустрічі, яка відбудеться 29-31 серпня у Празі.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Bloomberg посилається на неофіційний документ, направлений країнам-членам зовнішньополітичним підрозділом ЄС, де загалом викладено програму навчання українських військових, яку офіційно запропонує Боррель.

Як зазначається, Київ визначив деякі конкретні потреби щодо навчання українських військовослужбовців, у тому числі для медичних, саперних та снайперських завдань, а також у різних видах підготовки офіцерів.

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Якщо країни ЄС погодяться з цією пропозицією, її треба буде погодити з ЗСУ та провести консультації з партнерами, включаючи США та Велику Британію.

Як зазначається, у рамках спільної політики Євросоюзу в галузі безпеки та оборони ЄС вже заснував військові навчальні місії у Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку та Малі.

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військові навчання (2775) Євросоюз (13358) ЗСУ (7514)


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Слава Украине!

Слава ВСУ !
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29.08.2022 19:33 Відповісти
Євросоюз запропонує нову навчальну місію для зміцнення ЗСУ, -- нужное дела , потому что , Украине не только надо Донбас и Крым возвращать , но и Кубань.
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29.08.2022 19:35 Відповісти
Цікаву думку висказав Боррель
«Боррель: Євросоюзу не потрібна спільна армія, потрібно розвивати національні війська»
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/29/novyna/svit/borrel-yevrosoyuzu-ne-potribna-spilna-armiya-potribno-rozvyvaty-naczionalni-vijska

тоді питання - хто у кого мае навчатися ? Пока весь мир на військовомудосвіді українців вчится
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29.08.2022 19:38 Відповісти
Як довго Україна не любила свою армію ‼️‼️‼️ 20 років точно
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29.08.2022 19:40 Відповісти
Краще Европа збільшила б постачання далекобійної зброї! А навчання ЗСУ проходить в реальних боях, а не імітації! Так то ще питання хто в кого має навчатися!
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29.08.2022 19:52 Відповісти
Ти, походу, дупля не відстрілюєш, що таке "навчання" і що з тобою буде, якщо ти полізеш його проходити одразу у реальний бій.
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29.08.2022 20:31 Відповісти
 
 