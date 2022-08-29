Євросоюз запропонує нову навчальну місію для зміцнення ЗСУ, - Bloomberg

Європейський Союз може організувати для Збройних Сил України снайперську, саперну та офіцерську підготовку у рамках нової навчальної місії. З такою пропозицією звернеться голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель до глав МЗС країн ЄС на зустрічі, яка відбудеться 29-31 серпня у Празі.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Bloomberg посилається на неофіційний документ, направлений країнам-членам зовнішньополітичним підрозділом ЄС, де загалом викладено програму навчання українських військових, яку офіційно запропонує Боррель.

Як зазначається, Київ визначив деякі конкретні потреби щодо навчання українських військовослужбовців, у тому числі для медичних, саперних та снайперських завдань, а також у різних видах підготовки офіцерів.

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Якщо країни ЄС погодяться з цією пропозицією, її треба буде погодити з ЗСУ та провести консультації з партнерами, включаючи США та Велику Британію.

Як зазначається, у рамках спільної політики Євросоюзу в галузі безпеки та оборони ЄС вже заснував військові навчальні місії у Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку та Малі.