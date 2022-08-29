Євросоюз запропонує нову навчальну місію для зміцнення ЗСУ, - Bloomberg
Європейський Союз може організувати для Збройних Сил України снайперську, саперну та офіцерську підготовку у рамках нової навчальної місії. З такою пропозицією звернеться голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель до глав МЗС країн ЄС на зустрічі, яка відбудеться 29-31 серпня у Празі.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Bloomberg посилається на неофіційний документ, направлений країнам-членам зовнішньополітичним підрозділом ЄС, де загалом викладено програму навчання українських військових, яку офіційно запропонує Боррель.
Як зазначається, Київ визначив деякі конкретні потреби щодо навчання українських військовослужбовців, у тому числі для медичних, саперних та снайперських завдань, а також у різних видах підготовки офіцерів.
Якщо країни ЄС погодяться з цією пропозицією, її треба буде погодити з ЗСУ та провести консультації з партнерами, включаючи США та Велику Британію.
Як зазначається, у рамках спільної політики Євросоюзу в галузі безпеки та оборони ЄС вже заснував військові навчальні місії у Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку та Малі.
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«Боррель: Євросоюзу не потрібна спільна армія, потрібно розвивати національні війська»
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/29/novyna/svit/borrel-yevrosoyuzu-ne-potribna-spilna-armiya-potribno-rozvyvaty-naczionalni-vijska
тоді питання - хто у кого мае навчатися ? Пока весь мир на військовомудосвіді українців вчится