Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями українських військових у Німеччині, - Spiegel
Поруч із тренувальними базами були помічені мінідрони та підозрілі автомобілі. Можливо, росіяни могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ.
Військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські шпигуни могли стежити, як військовослужбовці Збройних сил України проходять навчання на території ФРН. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Spiegel.
За даними журналістів, російські агенти активізувалися, коли США та Німеччина цієї весни оголосили про початок навчання українських військових поводженню із західним озброєнням, таким як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Зокрема, німецькі спецслужби виявили підозрілі автомобілі біля військових об'єктів у Графенвері та Ідар-Оберштайні, де інструктори зі Сполучених Штатів та ФРН навчали українських військових. Джерела журналістів припустили, що російські шпигуни могли стежити за мобільними телефонами українських бійців. Також у небі були над тренувальними базами помічені мінідрони, проте вони швидко зникли.
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"русское радио берлин" - навскидку. куча аналогичной пресы, бореться там кто-то с этим? ото Ж! друшба-фройндшафт, навеки вмести,....
https://pcradio.ru/radio/russkiy-berlin
https://berlin24.ru/ru/firm/smi-telekommunikacii/russkie-gazety-zurnaly-i-izdatelstva/459-461/589.html
Предлагаю назвать як каже Роман Цимбалюк
РабZee Капздец
купа москальні і нікого зловити не можуть