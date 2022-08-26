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Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями українських військових у Німеччині, - Spiegel

німеччина

Поруч із тренувальними базами були помічені мінідрони та підозрілі автомобілі. Можливо, росіяни могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ.

Військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські шпигуни могли стежити, як військовослужбовці Збройних сил України проходять навчання на території ФРН. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Spiegel.

За даними журналістів, російські агенти активізувалися, коли США та Німеччина цієї весни оголосили про початок навчання українських військових поводженню із західним озброєнням, таким як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Зокрема, німецькі спецслужби виявили підозрілі автомобілі біля військових об'єктів у Графенвері та Ідар-Оберштайні, де інструктори зі Сполучених Штатів та ФРН навчали українських військових. Джерела журналістів припустили, що російські шпигуни могли стежити за мобільними телефонами українських бійців. Також у небі були над тренувальними базами помічені мінідрони, проте вони швидко зникли.

Також читайте: ЄС розмістить місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні, - Боррель

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Німеччина (7323) спецслужби (267) військові навчання (2775) шпигунство (984)


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Топ коментарі
+35
немцы вообще мышей не ловят. что значит "замечены", если должны быть задержаны
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26.08.2022 15:14
+23
Кацапи в Німеччині,мов у себе вдома.Скоро німців взагалі ні в що ставити не будуть.Тиха повзуча окупація Німеччини московією
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26.08.2022 15:25
+18
Більше віз туристам з роzії.
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26.08.2022 15:40
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Єрмак?
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26.08.2022 15:11 Відповісти
немцы вообще мышей не ловят. что значит "замечены", если должны быть задержаны
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26.08.2022 15:14 Відповісти
Більше віз туристам з роzії.
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26.08.2022 15:40 Відповісти
та у них в незалежних медіа писали що русскіми агентами всі німецькі служби обіср.ні як ленін голубями і що? і ніц.
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26.08.2022 16:07 Відповісти
Вчора у Шпігелі,читав статтю,що дочка ***** відвідувала баварію,із озброєною охороною,неодноразово.
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26.08.2022 15:16 Відповісти
Шольц...
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26.08.2022 15:16 Відповісти
Для чого кацапам шпигувати. Просто спитали б у Шольца, той за пару кубів газу дасть весь розклад.
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26.08.2022 15:17 Відповісти
недокраїна ФРН, де вільно шпигують кацапські дрони (не кажу вже про шольців-меркЕлей)
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26.08.2022 15:19 Відповісти
гдр зіжерла фрг, а як люди тішилися коли стіна впала.
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26.08.2022 16:09 Відповісти
От не вiрю, бути такого не може. Це ж Нiмеччина! Звiдки там взятися шпигунам?
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26.08.2022 15:22 Відповісти
Працює посольство росії в Німеччині..
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26.08.2022 15:23 Відповісти
Кацапи в Німеччині,мов у себе вдома.Скоро німців взагалі ні в що ставити не будуть.Тиха повзуча окупація Німеччини московією
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26.08.2022 15:25 Відповісти
Там ще у 2010 був юмор,що сірійським біженцям у ФРН краще вчити російську,ніж німецьку.
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26.08.2022 16:32 Відповісти
надеюсь, минидроны не пришлось везти из рф, и он их они купили в местных магазинах.
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26.08.2022 15:25 Відповісти
Думаю що у нас відбувається і говорити не потрібно, сотні тисяч буженців, а серед них невідома кількість диверсантів. Це як та церковна хода де половина "паломників" чоловіки призовного віку.
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26.08.2022 15:28 Відповісти
У Німеччині є розвідка, контррозвідка, хоча б поліція? Чи вони вже живуть у світлому майбутньому серед рожевих поні та ведмедиків Гаммі?
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26.08.2022 15:33 Відповісти
А-ха. Продовженням історії буде "особи схожі на російських шпигунів запхали Штольця в багажник авто і їдуть в бік кордону. Німецька розвідка підозрює що це можливо викрадення. Але не впевнена"...
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26.08.2022 15:38 Відповісти
а шо такого? парашники й сьогодні почуваються в німеччині як дедываевавшие.
"русское радио берлин" - навскидку. куча аналогичной пресы, бореться там кто-то с этим? ото Ж! друшба-фройндшафт, навеки вмести,....
https://pcradio.ru/radio/russkiy-berlin
https://berlin24.ru/ru/firm/smi-telekommunikacii/russkie-gazety-zurnaly-i-izdatelstva/459-461/589.html
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26.08.2022 15:38 Відповісти
Німеччина вже виглядає як філія раші.
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26.08.2022 15:51 Відповісти
Пентагон обьявила о начале спецоперации в Украине...названием спецоперации держится в секрете...
Предлагаю назвать як каже Роман Цимбалюк
РабZee Капздец
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26.08.2022 15:55 Відповісти
Давай Шольц, ще більше віз кацапам. Німці вже взагалі забили на безпеку Німеччини, тільки б путєна не образити?
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26.08.2022 15:56 Відповісти
сподіваюсь доклад шпигунів буде в стилі: рассєї п...да!"
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26.08.2022 16:10 Відповісти
Хоч шпигуй хоч не шпигуй все одно получиш ... 😆
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26.08.2022 16:12 Відповісти
Виконують братский договор Молотов-Риббентроп від 23 августа 1939,,,Германия и ПруZZия браты с 1710 года...
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26.08.2022 16:36 Відповісти
що це за безтолковп розвідка у німців,
купа москальні і нікого зловити не можуть
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26.08.2022 18:38 Відповісти
 
 