Спецслужбы РФ шпионили за тренировками украинских военных в Германии, - Spiegel

Рядом с тренировочными базами были замечены мини-дроны и подозрительные автомобили. Возможно, россияне могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ.

Военная контрразведка Германии считает, что российские шпионы могли следить, как военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят обучение на территории ФРГ. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Spiegel.

По данным журналистов, российские агенты активизировались, когда США и Германия этой весной объявили о начале обучения украинских военных обращению с западным вооружением, таким как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

В частности, немецкие спецслужбы обнаружили подозрительные автомобили возле военных объектов в Графенвере и Идар-Оберштайне, где инструкторы из Соединенных Штатов и ФРГ обучали украинских военных. Источники журналистов предположили, что российские шпионы могли следить за мобильными телефонами украинских бойцов. Также в небе над тренировочными базами были замечены мини-дроны, однако они быстро исчезли.

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