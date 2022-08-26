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Новости
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Спецслужбы РФ шпионили за тренировками украинских военных в Германии, - Spiegel

німеччина

Рядом с тренировочными базами были замечены мини-дроны и подозрительные автомобили. Возможно, россияне могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ.

Военная контрразведка Германии считает, что российские шпионы могли следить, как военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят обучение на территории ФРГ. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Spiegel.

По данным журналистов, российские агенты активизировались, когда США и Германия этой весной объявили о начале обучения украинских военных обращению с западным вооружением, таким как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

В частности, немецкие спецслужбы обнаружили подозрительные автомобили возле военных объектов в Графенвере и Идар-Оберштайне, где инструкторы из Соединенных Штатов и ФРГ обучали украинских военных. Источники журналистов предположили, что российские шпионы могли следить за мобильными телефонами украинских бойцов. Также в небе над тренировочными базами были замечены мини-дроны, однако они быстро исчезли.

Также читайте: ЕС разместит миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране, - Боррель

Германия (6930) спецслужбы (466) военные учения (3457) шпионаж (1380)


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Топ комментарии
+35
немцы вообще мышей не ловят. что значит "замечены", если должны быть задержаны
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26.08.2022 15:14
+23
Кацапи в Німеччині,мов у себе вдома.Скоро німців взагалі ні в що ставити не будуть.Тиха повзуча окупація Німеччини московією
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26.08.2022 15:25
+18
Більше віз туристам з роzії.
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26.08.2022 15:40
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Єрмак?
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26.08.2022 15:11 Ответить
немцы вообще мышей не ловят. что значит "замечены", если должны быть задержаны
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26.08.2022 15:14 Ответить
Більше віз туристам з роzії.
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26.08.2022 15:40 Ответить
та у них в незалежних медіа писали що русскіми агентами всі німецькі служби обіср.ні як ленін голубями і що? і ніц.
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26.08.2022 16:07 Ответить
Вчора у Шпігелі,читав статтю,що дочка ***** відвідувала баварію,із озброєною охороною,неодноразово.
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26.08.2022 15:16 Ответить
Шольц...
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26.08.2022 15:16 Ответить
Для чого кацапам шпигувати. Просто спитали б у Шольца, той за пару кубів газу дасть весь розклад.
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26.08.2022 15:17 Ответить
недокраїна ФРН, де вільно шпигують кацапські дрони (не кажу вже про шольців-меркЕлей)
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26.08.2022 15:19 Ответить
гдр зіжерла фрг, а як люди тішилися коли стіна впала.
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26.08.2022 16:09 Ответить
От не вiрю, бути такого не може. Це ж Нiмеччина! Звiдки там взятися шпигунам?
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26.08.2022 15:22 Ответить
Працює посольство росії в Німеччині..
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26.08.2022 15:23 Ответить
Кацапи в Німеччині,мов у себе вдома.Скоро німців взагалі ні в що ставити не будуть.Тиха повзуча окупація Німеччини московією
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26.08.2022 15:25 Ответить
Там ще у 2010 був юмор,що сірійським біженцям у ФРН краще вчити російську,ніж німецьку.
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26.08.2022 16:32 Ответить
надеюсь, минидроны не пришлось везти из рф, и он их они купили в местных магазинах.
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26.08.2022 15:25 Ответить
Думаю що у нас відбувається і говорити не потрібно, сотні тисяч буженців, а серед них невідома кількість диверсантів. Це як та церковна хода де половина "паломників" чоловіки призовного віку.
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26.08.2022 15:28 Ответить
У Німеччині є розвідка, контррозвідка, хоча б поліція? Чи вони вже живуть у світлому майбутньому серед рожевих поні та ведмедиків Гаммі?
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26.08.2022 15:33 Ответить
А-ха. Продовженням історії буде "особи схожі на російських шпигунів запхали Штольця в багажник авто і їдуть в бік кордону. Німецька розвідка підозрює що це можливо викрадення. Але не впевнена"...
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26.08.2022 15:38 Ответить
а шо такого? парашники й сьогодні почуваються в німеччині як дедываевавшие.
"русское радио берлин" - навскидку. куча аналогичной пресы, бореться там кто-то с этим? ото Ж! друшба-фройндшафт, навеки вмести,....
https://pcradio.ru/radio/russkiy-berlin
https://berlin24.ru/ru/firm/smi-telekommunikacii/russkie-gazety-zurnaly-i-izdatelstva/459-461/589.html
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26.08.2022 15:38 Ответить
Німеччина вже виглядає як філія раші.
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26.08.2022 15:51 Ответить
Пентагон обьявила о начале спецоперации в Украине...названием спецоперации держится в секрете...
Предлагаю назвать як каже Роман Цимбалюк
РабZee Капздец
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26.08.2022 15:55 Ответить
Давай Шольц, ще більше віз кацапам. Німці вже взагалі забили на безпеку Німеччини, тільки б путєна не образити?
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26.08.2022 15:56 Ответить
сподіваюсь доклад шпигунів буде в стилі: рассєї п...да!"
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26.08.2022 16:10 Ответить
Хоч шпигуй хоч не шпигуй все одно получиш ... 😆
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26.08.2022 16:12 Ответить
Виконують братский договор Молотов-Риббентроп від 23 августа 1939,,,Германия и ПруZZия браты с 1710 года...
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26.08.2022 16:36 Ответить
що це за безтолковп розвідка у німців,
купа москальні і нікого зловити не можуть
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26.08.2022 18:38 Ответить
 
 