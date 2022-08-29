Кулеба закликав "Iкеа" поновити в Україні свою діяльність
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив відновити в Україні діяльність шведського бізнесу, зокрема нідерландську виробничо-роздрібну торговельну групу "IKEA", яка призупинила роботу у період з 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Я закликаю шведський бізнес до активного вивчення та відновлення роботи в Україні. Наприклад, "Сканія Груп" вже збільшує ділову активність. Інші повинні наслідувати їх прикладу", - зазначив міністр.
Зокрема це стосується нідерландської виробничо-роздрібної торгової групи "IKEA", яка з 24 лютого покинула шість українських заводів.
"Пора повертатися!", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.
Топ коментарі
+4 Ap Kats
показати весь коментар29.08.2022 22:09
+4 Гоша Фантомас #478094
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+3 Saul Goodman
показати весь коментар29.08.2022 22:16
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НА ЧАСИ))))))))
Ікеа робили меблі може з іншої сировини як би їм влада не пропонувала
дешеву (ліву) сировину з Карпат.
А може саме заживе і зцілиться 😆
Я прихильник хірургії.
По-друге, не заважайте їм чесно працювати, Ікеа не дає хабарів та сама не бере - це для них принципово.
По-третє, не заважайте хоча б Інтернет магазину працювати нормально. Складалось враження, що його роботу навмисно блокують хтось із наших. Я місяцями не могла зробити замовлення через довбоЗЕбство наших працівників та роботу сайту.