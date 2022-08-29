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Кулеба закликав "Iкеа" поновити в Україні свою діяльність

ikea

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив відновити в Україні діяльність шведського бізнесу, зокрема нідерландську виробничо-роздрібну торговельну групу "IKEA", яка призупинила роботу у період з 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я закликаю шведський бізнес до активного вивчення та відновлення роботи в Україні. Наприклад, "Сканія Груп" вже збільшує ділову активність. Інші повинні наслідувати їх прикладу", - зазначив міністр.

Зокрема це стосується нідерландської виробничо-роздрібної торгової групи "IKEA", яка з 24 лютого покинула шість українських заводів.

"Пора повертатися!", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Росії ідуть Jysk та IKEA

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) IKEA (24)


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Топ коментарі
+4
це потрібна справа! робочі місця, та і як раз сьогодні з переплатою ліжко дитині з Ковеля замовляв, а вони з Польщі тягнуть.
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29.08.2022 22:09
+4
IKEA - головні аферисти Епропи - беруть предоплату і прокручуючь гроші місяцами - типа нестача комплектуючих... уроди. продають мотлох втридорога з нашого карпатського лісу...нехай ідуть лісом
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29.08.2022 22:55
+3
Вони у мукачєвому закрили свою філію ено за два роки до війни, з якого переляку їм повертатися у корумпований лунапарк...
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29.08.2022 22:16
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Это несомненно сейчас главное...Ну для зелёнки, так точно!
НА ЧАСИ))))))))
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29.08.2022 22:09 Відповісти
це потрібна справа! робочі місця, та і як раз сьогодні з переплатою ліжко дитині з Ковеля замовляв, а вони з Польщі тягнуть.
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29.08.2022 22:09 Відповісти
Может этим должен заниматься премьер,а не Кулеба?
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29.08.2022 22:09 Відповісти
Вони у мукачєвому закрили свою філію ено за два роки до війни, з якого переляку їм повертатися у корумпований лунапарк...
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29.08.2022 22:16 Відповісти
Какой же у нас притрушенный мид с этими зэбилами. Ты ***** из Европы и США сук вылазить не должен начиная с февраля, и даже раньше. Сутками в приемных сидеть должен выбивая оружие и санкции. А у них что ни икея то макдональдс. Я ваще херею с этих клоунов пришибленых(
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29.08.2022 22:17 Відповісти
Кулеба прям універсал і на скрипці ігрок і блоху підкувати мастак)
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29.08.2022 22:25 Відповісти
и лыжи фишер каждому...
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29.08.2022 22:48 Відповісти
IKEA - головні аферисти Епропи - беруть предоплату і прокручуючь гроші місяцами - типа нестача комплектуючих... уроди. продають мотлох втридорога з нашого карпатського лісу...нехай ідуть лісом
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29.08.2022 22:55 Відповісти
І МакДоналдс котлети втридорога продає з української телятини, так що тепер.
Ікеа робили меблі може з іншої сировини як би їм влада не пропонувала
дешеву (ліву) сировину з Карпат.
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30.08.2022 01:16 Відповісти
І ті, і ті з пляжу
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30.08.2022 14:26 Відповісти
Не дивлячись на відношення до зе і монобільшості(яка, гадаю, чекала не такого розвитку, а повної здачі України)- БУДЬ-ЯКИЙ офіційний закордонний бізнес, що зараз зайде до нас, я вітаю. Не знаю, чи міністр ЗС це повинен озвучувати і кому озвучувати, але умовний Мак, якщо прийде- це і + економіці і людям, і по ЩЩам рузьґім.
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29.08.2022 23:22 Відповісти
Який терплячий у нас народ, містами хворий на совок, але Зе бояться чіпати як гнойник на нозі.
А може саме заживе і зцілиться 😆
Я прихильник хірургії.
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30.08.2022 01:13 Відповісти
По-перше, дайте Ікеа землю, щоб вони побудували свої супермаркети.
По-друге, не заважайте їм чесно працювати, Ікеа не дає хабарів та сама не бере - це для них принципово.
По-третє, не заважайте хоча б Інтернет магазину працювати нормально. Складалось враження, що його роботу навмисно блокують хтось із наших. Я місяцями не могла зробити замовлення через довбоЗЕбство наших працівників та роботу сайту.
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30.08.2022 01:29 Відповісти
 
 