Російським військовим настав час тікати, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повертає своє і буде повертати – Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим і обов’язково – усю нашу акваторію Чорного й Азовського морів, від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли й окупанти. Не буде їм місця на українській землі.

Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.

Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні.

І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - сказав Зеленський.

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