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Новини Війна
19 220 81

Російським військовим настав час тікати, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повертає своє і буде повертати – Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим і обов’язково – усю нашу акваторію Чорного й Азовського морів, від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли й окупанти. Не буде їм місця на українській землі.

Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.

Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні.

І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - сказав Зеленський.

Також читайте: Легенду про велику державу Росію треба забути, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+37
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29.08.2022 22:57
+31
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29.08.2022 23:01
+31
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1564301249750646789 2 ч

Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
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29.08.2022 23:13
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29.08.2022 22:57 Відповісти
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1564301249750646789 2 ч

Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
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29.08.2022 23:13 Відповісти
Його ********** під спідницею сховає...
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29.08.2022 23:36 Відповісти
возбудився...
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29.08.2022 22:58 Відповісти
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29.08.2022 22:59 Відповісти
Зрадникам при владі,теж...
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29.08.2022 22:59 Відповісти
Їм мєдальки положено...
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29.08.2022 23:32 Відповісти
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29.08.2022 22:59 Відповісти
Радує одне, у нас лизунів 73%.
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30.08.2022 03:42 Відповісти
- Куме! Ви бачили проект нової марки, яку "Укрпошта" збирається випустить?
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!

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30.08.2022 03:59 Відповісти
Зелений пабідун.
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29.08.2022 23:00 Відповісти
Давай вже про Ліпєцк, не тягни...
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29.08.2022 23:29 Відповісти
Там новиною вищє у Зєлі черговий зальот, а ти тут прохолоджуєшся. Хто за тебе буде його відмазувати? Я?
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29.08.2022 23:32 Відповісти
А кто ещё?Ты спишь когда-нибудь?Или вы посменно?Ботоферма)))
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29.08.2022 23:41 Відповісти
Ні, я не можу. Я з іншої організації. Я - порохобот і працюю за "шалену бджілку". Нехай Зєлю зєлєбобіки відмазують.
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29.08.2022 23:47 Відповісти
Ну прямо як ти - до патріотів України!
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30.08.2022 04:00 Відповісти
шо, літаки летять?
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29.08.2022 23:00 Відповісти
ага, будем всех бамбить
гніда зелена
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29.08.2022 23:09 Відповісти
Сто відсотків!Слава ЗСУ! Слава УКРАІНІ!СМЕРТЬ москалям.УКРАІНА ПОНАД УСЕ!!!
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29.08.2022 23:00 Відповісти
найдено, к сожалению пока единственное, сходство между Черчиллем и зеленским....
https://twitter.com/i/status/1563005564610703363
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29.08.2022 23:00 Відповісти
то Борис Джонсон Черчилля с Дарвиным попутал. Занятый человек, заморочили голову...
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29.08.2022 23:08 Відповісти
Подейкують, існує імовірність, що папа Франциск таки приїде в Україну і зустрінеться з Володимиром Зеленським. Якби хтось мені сказав таке перед 24 лютого, я би, мабуть, подумав: «Про що людина, на плечі якої доля кинула відповідальність за мільйони душ, може розмовляти з блазнем?» Що ж, сьогодні я думаю про них так само. Так само, тільки навпаки.
https://zbruc.eu/node/112962?fbclid=IwAR2MBIuujMK0w4o1AG63mUP7fTatrtJmOvP7le6DLAqDCHd1I2OLj7lk63E
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29.08.2022 23:00 Відповісти
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29.08.2022 23:01 Відповісти
Розпродаж нічних сорочок "Зелена мрія"
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30.08.2022 00:31 Відповісти
Буденовку забыли на башку нацепить
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30.08.2022 11:43 Відповісти
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29.08.2022 23:01 Відповісти
**** зебільна, не гавкай під руку воїнам!
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29.08.2022 23:01 Відповісти
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29.08.2022 23:15 Відповісти
розмінування півдня то інше
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29.08.2022 23:34 Відповісти
Зеля, тікай поки можеш
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29.08.2022 23:02 Відповісти
кароче пока квартал не собирается покупать беспилотники для ВСУ...
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29.08.2022 23:04 Відповісти
Що, нова перемога?
така сама, як раніше?
чи ще переможніша?

****** гундосий
в Пєскі не хош
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29.08.2022 23:05 Відповісти
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29.08.2022 23:06 Відповісти
Своєму завхозу таке теж порадь.
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29.08.2022 23:07 Відповісти
.
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29.08.2022 23:12 Відповісти
Ще одну каденцію проспівчуває Зєлє, а потім Арестовичу...
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29.08.2022 23:26 Відповісти
бо у нормального и умного абрама и ухи размером побольше...
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29.08.2022 23:14 Відповісти
Ну казав же йому Порошенко перед виборами : "Ти розумієш - КУДИ ти лізеш? І чим це закінчиться?"
До речі - у книзі "Слуга народу", яка послужила основою для ФСБ-шних режисерів при написанні сценарію для нашого "Блазня", є фінал, який очікує нашого "Клоуна" - там по нього приходить міліція!!! Ця сцена у сценарій включена не була, а сама книга та її автор піддані негласному "остракізму" ще з кінця 90-х!!!
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30.08.2022 04:09 Відповісти
Мстительный "найвеличайший "использует ручное СБУ и подслушивает Виталия , недавно под кроватью обнаружил устройство
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30.08.2022 09:19 Відповісти
Тікатимуть як оцих орденоносців побачать!..
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29.08.2022 23:16 Відповісти
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30.08.2022 02:49 Відповісти
Щойно ж Гуменюк просила не п**діть. Ні, воно вилізло зі своїм словесним поносом.
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29.08.2022 23:17 Відповісти
угу, с вагнерацами точно также было - их предупредили ЗЕрадники с Банкової, и те благополучно сбежали от наших военных спецов.
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29.08.2022 23:22 Відповісти
послушайте вот это:
https://youtu.be/6KTKrfPvu_s?t=449
и кажется мне вот что: когда гундосый осознал масштаб своего косяка с Кривоносом, и особенно резонанс в ВСУ, ему срочно понадобились победы, чтобы отвлечь внимание от этого зашквара......
поэтому он и толкнул Залужного на авантюру с контрнаступлением.....
этому есть и косвенное подтверждение: некто гиркин/стрелков утверждает, что "действия ВСУ носят "показательный" характер".....
и дай Бог, чтобы авантюра малороса не вылезла для ВСУ боком......
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29.08.2022 23:27 Відповісти
Зеленский на это ответил что то была дезинформация врага на счёт наступления на Херсон. Тварюка завжди викрутиться.
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30.08.2022 09:06 Відповісти
Inna Turenko@i_turenko

https://mobile.twitter.com/i_turenko/status/1563987047907467265 23 ч

У владі ментальна рсня.
Вони дійсно не розуміють нашу відмінність від косабів.
Нас неможливо налякати, інспіруючи судові процеси проти когось, нас не можна змусити молитись на владу, навіть якщо черговий ''лідер думок'' вилизує її. От цього рсняві політтехнологи не враховують.
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29.08.2022 23:29 Відповісти
Шось в цьому є. Не так давно кацапські хакери розкидували дезу, що Зєля чи то втік, чи то присмерті. Не знаю, кого вони хотіли тим налякати, але регіт стояв на весь інет.
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29.08.2022 23:35 Відповісти
Я тоді писав що "і листочок не здригнеться" і нічого не зміниться!
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30.08.2022 04:11 Відповісти
Слово "тікати", для російської армі правильно пишеться ТОПИТИСЬ!
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29.08.2022 23:33 Відповісти
Не росіяни,а фашисти Від призиву і відосиків не втечуть--їх потрібно знищувати.А для цього потрібна сильна армія і керівництво ,без трусів.зрадників і лохів.
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29.08.2022 23:44 Відповісти
Грьобаний паразит.
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29.08.2022 23:53 Відповісти
Щоденний звіт ***** від буратіни
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29.08.2022 23:55 Відповісти
Схоже, 3.14здюха зелю рейтинг 3.14здюха обдристовича лякає...
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29.08.2022 23:56 Відповісти
Необходимо зарегистрировать на сайте президента петицию запретить Зеленскому снимать тупые видосики и награждать государственными наградами 95 квартал!!!
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29.08.2022 23:57 Відповісти
Чудова пропозиція, підтримую на тисячу відсотків, ось це буде зеленому мерзотнику плюха в зелену пику.
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30.08.2022 09:09 Відповісти
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30.08.2022 00:11 Відповісти
Потужно
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30.08.2022 00:37 Відповісти
треба заявити, що ми закупили в Турції 100 нових байрактарів і будемо взривати російські танки і БТРи з повітря.

представте яка паніка почнеться в російських військових!
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30.08.2022 00:42 Відповісти
Вони й так бояться в танки лізти! "Джавелінобоязнь", "НЛАВобоязнь", "Стугнобоязнь" і "Дронобоязнь" - ціла купа розладів шлунково-кишкового тракту на нервовому грунті! У Нижньому Новгороді спробували набрать екіпажі для танкового батальйону Потрібно було 150 чоловік Набрали всього 30!!!
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30.08.2022 04:23 Відповісти
Так Арестович наче вже визволив 53 населених пункти десь на півдні. Правда щось на мапі не можу до сих пір знайти. Цей зелений звіздобол хоче Херсон визволити, бо треба триндеж словесний хоч чимось підтвердити, поклавши даремно людей та зайво втративши озброєння. Які можуть бути контрнаступи таких масштабів, коли для цього не вистачає військового озброєння, коли парітету з ворогом поки і близько немає
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30.08.2022 03:47 Відповісти
Росіянам потрібна ще якась мотивація, щоб перестати боятися покарання своїх командирів і в паніці тікати назад. У Херсоні попередили, коли почалися підриви мосту. Українська армія дала їм достатньо часу для втечі, але замість цього вони подвоїлися. тому тепер треба вбивати в них страх. вбити рекламу якомога більше, щоб вони навіть не мали можливості повторити цю помилку в Мельтіополі.
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30.08.2022 03:59 Відповісти
Зєля, роздай кацапам медальки героїв України за те, що тікають.
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30.08.2022 08:18 Відповісти
Вже час настав Зелі тікати .
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30.08.2022 08:36 Відповісти
Он видосики снимает камерой снизу, великий бубочка в таком ракурсе
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30.08.2022 08:52 Відповісти
С трепетом жду то время когда "настане час тікати " всей этой зелемрази во главе с Зелей
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30.08.2022 10:27 Відповісти
Багато що пояснює



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30.08.2022 10:33 Відповісти
"ОлЕні, Олені небриті і неголені"
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30.08.2022 10:36 Відповісти
ЗЕлёные поносики тошнотворны.
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30.08.2022 10:53 Відповісти
Куди бежать..?позади Концлагерь путлера и куча долгов,кредитов и ипотек под жилье...,за долгами придут вышибалы рэкэтиры путлера...
Замкнутый круг...
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30.08.2022 11:41 Відповісти
Неправильно поставлен вопрос, спрашивай не куда бежать, а кому ты нужен. На белом свете сотни государств, если ты не знал бегун.
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30.08.2022 12:11 Відповісти
Залужний займеться і цим клоуном, але спочатку розїбашить " другу армію"світу. Не втече клоун, жид коломойський теж
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30.08.2022 12:00 Відповісти
не треба давати їм тікати. Їх треба знищувати. Бо через деякий час вони прийдуть сюди знову вбивати нас.
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30.08.2022 12:59 Відповісти
Пора лысому зарабатывать мядальку за боевые.....
Ждём муж часть 95 го в первых рядах наступления...
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30.08.2022 15:04 Відповісти
 
 