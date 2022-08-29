Російським військовим настав час тікати, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна повертає своє і буде повертати – Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим і обов’язково – усю нашу акваторію Чорного й Азовського морів, від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли й окупанти. Не буде їм місця на українській землі.
Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.
Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні.
І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1564301249750646789 2 ч
Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!
гніда зелена
https://twitter.com/i/status/1563005564610703363
https://zbruc.eu/node/112962?fbclid=IwAR2MBIuujMK0w4o1AG63mUP7fTatrtJmOvP7le6DLAqDCHd1I2OLj7lk63E
така сама, як раніше?
чи ще переможніша?
****** гундосий
в Пєскі не хош
До речі - у книзі "Слуга народу", яка послужила основою для ФСБ-шних режисерів при написанні сценарію для нашого "Блазня", є фінал, який очікує нашого "Клоуна" - там по нього приходить міліція!!! Ця сцена у сценарій включена не була, а сама книга та її автор піддані негласному "остракізму" ще з кінця 90-х!!!
https://youtu.be/6KTKrfPvu_s?t=449
и кажется мне вот что: когда гундосый осознал масштаб своего косяка с Кривоносом, и особенно резонанс в ВСУ, ему срочно понадобились победы, чтобы отвлечь внимание от этого зашквара......
поэтому он и толкнул Залужного на авантюру с контрнаступлением.....
этому есть и косвенное подтверждение: некто гиркин/стрелков утверждает, что "действия ВСУ носят "показательный" характер".....
и дай Бог, чтобы авантюра малороса не вылезла для ВСУ боком......
https://mobile.twitter.com/i_turenko/status/1563987047907467265 23 ч
У владі ментальна рсня.
Вони дійсно не розуміють нашу відмінність від косабів.
Нас неможливо налякати, інспіруючи судові процеси проти когось, нас не можна змусити молитись на владу, навіть якщо черговий ''лідер думок'' вилизує її. От цього рсняві політтехнологи не враховують.
представте яка паніка почнеться в російських військових!
https://www.facebook.com/victor.klevtsov?__cft__[0]=AZWupoWXAqQsX19ViSYSKEf7xu5_9VdJQE5PPoiMMzLBxzUqaTVXu_NWQy6Ec4j4bTLC2apfoMHBmle60qMaEuhDJV-4NqrJ3wdbyapjzw6DLJFTEkTfG534KHRjaEkGYSbixbhoXarenAUzUcPTgpLR&__tn__=-UC*F Victor Klievtsov
https://www.facebook.com/victor.klevtsov/posts/pfbid028JxZMYftaj6e2vmYkqh1MAiEYE5wCwF5HE5atUphc8o7haf6FJicTQfMXnYvviW6l?__cft__[0]=AZWupoWXAqQsX19ViSYSKEf7xu5_9VdJQE5PPoiMMzLBxzUqaTVXu_NWQy6Ec4j4bTLC2apfoMHBmle60qMaEuhDJV-4NqrJ3wdbyapjzw6DLJFTEkTfG534KHRjaEkGYSbixbhoXarenAUzUcPTgpLR&__tn__=%2CO*F 8 ч.
Замкнутый круг...
Ждём муж часть 95 го в первых рядах наступления...