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Новини Газова війна
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Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв, - Вучич

вучич

Президент Сербії Александар Вучич у понеділок заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн, окрім Росії.

"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі", – сказав Вучич, водночас запевнивши, що серби не постраждають через це: "Ми будемо брати (нафту в Іраку)… Я також намагатимусь поговорити з Венесуелою. Ми можемо брати звідусіль. Ми не гидуємо", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами президента Сербії, газові сховища в країні заповнені настільки, що запасів вистачить на 60 днів, якщо використовувати також законтрактовані запаси в сусідній Угорщині.

Крім того, Белград буде шукати додаткове вугілля для теплових електростанцій, які генерують понад дві треті електроенергії в країні – зокрема планується закупити близько двох мільйонів тонн у Китаї та Індонезії.

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Сербія, яка є вкрай залежною від російських нафти і газу, була змушена переглянути свою політику після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і санкцій, накладених Європейським Союзом на російський енергетичний сектор.

Автор: 

газ (10415) нафта (5496) росія (65010) Сербія (366) Вучич Александр (82)


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Топ коментарі
+10
- У-у-у, прєдатєлі славянства! - завтра завиє "слов'янка" Симонян
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29.08.2022 23:05
+8
Що в тій Сербії здохло, що спочатку кацам відмовили в базі, а тепер і газ не такий вже і потрібний? Може і з Угорщиною так можна?
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29.08.2022 23:08
+7
отэто вучич борзонул!
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29.08.2022 23:13
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- У-у-у, прєдатєлі славянства! - завтра завиє "слов'янка" Симонян
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29.08.2022 23:05 Відповісти
Що в тій Сербії здохло, що спочатку кацам відмовили в базі, а тепер і газ не такий вже і потрібний? Може і з Угорщиною так можна?
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29.08.2022 23:08 Відповісти
шоб там нэ здохло шовинизм великодержавный там не испарился...
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29.08.2022 23:11 Відповісти
Ну то ясне діло! Сербія - рашка Балкан в міні версії. Але поки якось дивно поводяться
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29.08.2022 23:15 Відповісти
NATO в косово случилось. этому губошлепу популярно объяснили, что регистрацию сербам прийдется проходить по законам Косово. поэтому Вучич ровно присел.....в лучших московских традициях.
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29.08.2022 23:44 Відповісти
Не панікуйте стосовно Угорщини. Пам'ятаєте, як їм популярно пояснили, що нафтопровід Дружба може раптово зламатися і як вони завили? Сербія через Чорногорія має доступ до морських портів і може завозити вугілля, тим замінити газ. Угорщина не має доступу до портів, замінити газ їм не має чим, то ж вони і волають. Але нафта набагато важливіша і через загрозу зупинки її постачання ********* тримають за яйці.
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30.08.2022 08:07 Відповісти
отэто вучич борзонул!
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29.08.2022 23:13 Відповісти
Ему просто пообещали разрешить косовским сербам ездить на сербских номерах, это многоходовчка)
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29.08.2022 23:16 Відповісти
Не треба вірити цим "братушкам"! Сербія це давній гнойник в Європі починаючи з царської росії, а нині недобитка імперії романових- підПуйловської *********.
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29.08.2022 23:16 Відповісти
"Ми будемо брати (нафту в Іраку)… Я також намагатимусь поговорити з Венесуелою. Ми можемо брати звідусіль. Ми не гидуємо".
Ну просто зразок політика)))). Це як на привітання сусіда "Доброго ранку" відповісти "І мені не гидко з тобою привітатися, так що привіт".))))
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29.08.2022 23:19 Відповісти
Отказываются от российского газа,и будет закупать уголь в Китае,возможно русского происхождения ,А делается это,чтобы вступить в яЕвросоюз,и там гадить как это делает Венгрия.Два дебила это сила..России нужны свои страны в Евросоюзе
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29.08.2022 23:32 Відповісти
Вряд ли их быстро примут, ***** успеет сдохнуть. Экономически Сербия ненамного лучше Молдовы.
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30.08.2022 01:55 Відповісти
Обана!
Ми стали свідками дуже рідкого явища - Зародження інтелекту у створіння, яке здавалось би не малоб його мати!
(Читати голосом Дроздова)
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29.08.2022 23:36 Відповісти
Серби - це *******, тому казочкам цього *********** ніхто не вірить. ***** дало йому план, гроші і цей губошльоп буде відпрацьовувати все по плану.
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29.08.2022 23:43 Відповісти
Нож в спину и бутылка в анус)
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29.08.2022 23:46 Відповісти
Зрада зрадная??
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29.08.2022 23:54 Відповісти
зокрема планується закупити близько двох мільйонів тонн у Китаї та Індонезії. Джерело:
????? ОК,Індонезія експортує вугілля...але Китай переважно його імпортує. Що, більше не потрібно???
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29.08.2022 23:57 Відповісти
В Китаї теж економіка почала пробуксовувати і може бути реекспорт кацапського вугілля...
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30.08.2022 00:29 Відповісти
Прозрів? Будь ласка, передайте свої краплі для очей отим паскудам, які звуться "расійський нарід".
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30.08.2022 07:56 Відповісти
Хай спочатку наумова видадуть.
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30.08.2022 10:19 Відповісти
https://theins.ru/news/254512
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30.08.2022 10:20 Відповісти
 
 