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Новини
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Сербія відмовляється від російської нафти з листопада

газ,нафта

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що з листопада його країна не імпортуватиме російської нафти через санкції Європейського Союзу, запроваджені проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сербське видання Telegraf.

Зазначається, що Вучич у своєму зверненні до сербського народу торкнувся теми можливого скасування Європрайду в Бєлграді, заявивши, що замість серйозних питань суспільство приділяє значну увагу обговоренню "дурниць".

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"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше", - сказав Вучич.

Автор: 

нафта (5643) Сербія (384) Вучич Александр (101)


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Топ коментарі
+9
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22.08.2022 19:45 Відповісти
+6
Не вірю.

Певно, будуть закупати "угорську" нафту
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22.08.2022 19:45 Відповісти
+4
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22.08.2022 19:45 Відповісти
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22.08.2022 19:45 Відповісти
Сербія добре розуміє що Кацапстан війну з Україною програв. А з невдахами і лузерами ніхто не бажає мати якісь справи.
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22.08.2022 19:59 Відповісти
Не вірю.

Певно, будуть закупати "угорську" нафту
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22.08.2022 19:45 Відповісти
или армянскую из монголии .....вата **** найдет лазейку....
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22.08.2022 20:08 Відповісти
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22.08.2022 19:45 Відповісти
...и сербские пријатељи смачно харкнули в широкое братское лицо...
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22.08.2022 19:48 Відповісти
доки трубу, під назвою "дружба", українці не спалять напалмом, відмова буде тільки на словах.
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22.08.2022 19:58 Відповісти
Поки що зарано... А коли 80-85% євроспоживачів відмовляться від пуйлонафти, тоді й розберемо "дружбу" на металобрухт. союзникам/партнерам недоречно какати на голову; ми ж -- не москалі якісь!
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22.08.2022 20:03 Відповісти
Цікаво, а як саша вучич переживе таку трагічну для нього особисто подію? і взагалі, шо папа пуйло скаже на це?
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22.08.2022 19:59 Відповісти
Братушки-братушки, а мыло-то не жрут...
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22.08.2022 20:03 Відповісти
отаке...
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23.08.2022 06:56 Відповісти
 
 