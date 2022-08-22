Сербія відмовляється від російської нафти з листопада

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що з листопада його країна не імпортуватиме російської нафти через санкції Європейського Союзу, запроваджені проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сербське видання Telegraf.

Зазначається, що Вучич у своєму зверненні до сербського народу торкнувся теми можливого скасування Європрайду в Бєлграді, заявивши, що замість серйозних питань суспільство приділяє значну увагу обговоренню "дурниць".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан продаватиме більше нафти в обхід Росії, - Reuters

"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше", - сказав Вучич.