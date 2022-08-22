Сербия отказывается от российской нефти с ноября

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с ноября его страна не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Европейского Союза, введенных против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сербское издание Telegraf.

Отмечается, что Вучич в своем обращении к сербскому народу затронул тему возможной отмены Европрайда в Белграде, заявив, что вместо серьезных вопросов общество уделяет значительное внимание обсуждению "глупостей".

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"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое", - сказал Вучич.