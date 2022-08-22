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Сербия отказывается от российской нефти с ноября

газ,нафта

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с ноября его страна не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Европейского Союза, введенных против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сербское издание Telegraf.

Отмечается, что Вучич в своем обращении к сербскому народу затронул тему возможной отмены Европрайда в Белграде, заявив, что вместо серьезных вопросов общество уделяет значительное внимание обсуждению "глупостей".

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"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое", - сказал Вучич.

Автор: 

нефть (1939) Сербия (403) Вучич Александр (84)


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Топ комментарии
+9
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22.08.2022 19:45 Ответить
+6
Не вірю.

Певно, будуть закупати "угорську" нафту
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22.08.2022 19:45 Ответить
+4
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22.08.2022 19:45 Ответить
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22.08.2022 19:45 Ответить
Сербія добре розуміє що Кацапстан війну з Україною програв. А з невдахами і лузерами ніхто не бажає мати якісь справи.
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22.08.2022 19:59 Ответить
Не вірю.

Певно, будуть закупати "угорську" нафту
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22.08.2022 19:45 Ответить
или армянскую из монголии .....вата **** найдет лазейку....
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22.08.2022 20:08 Ответить
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22.08.2022 19:45 Ответить
...и сербские пријатељи смачно харкнули в широкое братское лицо...
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22.08.2022 19:48 Ответить
доки трубу, під назвою "дружба", українці не спалять напалмом, відмова буде тільки на словах.
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22.08.2022 19:58 Ответить
Поки що зарано... А коли 80-85% євроспоживачів відмовляться від пуйлонафти, тоді й розберемо "дружбу" на металобрухт. союзникам/партнерам недоречно какати на голову; ми ж -- не москалі якісь!
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22.08.2022 20:03 Ответить
Цікаво, а як саша вучич переживе таку трагічну для нього особисто подію? і взагалі, шо папа пуйло скаже на це?
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22.08.2022 19:59 Ответить
Братушки-братушки, а мыло-то не жрут...
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22.08.2022 20:03 Ответить
отаке...
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23.08.2022 06:56 Ответить
 
 