Сербия отказывается от российской нефти с ноября
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с ноября его страна не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Европейского Союза, введенных против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сербское издание Telegraf.
Отмечается, что Вучич в своем обращении к сербскому народу затронул тему возможной отмены Европрайда в Белграде, заявив, что вместо серьезных вопросов общество уделяет значительное внимание обсуждению "глупостей".
"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое", - сказал Вучич.
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