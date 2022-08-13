Казахстан будет продавать больше нефти в обход России, - Reuters

Казахстан более 80% своей сырой нефти на экспорт поставлял нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По данным издания Reuters, теперь Казахстан планирует поставлять и продавать часть своей нефти через трубопроводы Азербайджана в обход России, сообщает Цензор.НЕТ. Общий объем поставок сырой нефти, как ожидается, составит около 100 тысяч баррелей в сутки (8% от общего объема).

По их данным, переговоры о продаже 1,5 млн тонн нефти в год уже ведут государственная компания Казахстана "Казмунайгаз" и госкомпания Азербайджана SOCAR. Подписание контракта ожидается в конце августа, транзит по трубопроводу Баку –Тбилиси – Джейхан начнется в сентябре.

В 2023 году Казахстан планирует транспортировать еще 3,5 млн тонн нефти по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт Супса.

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Казахстан более 80% своей сырой нефти на экспорт поставлял по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Однако в мае Приморский суд приостановил работу компании на месяц из-за нарушений по ликвидации разливов нефти. В июне Ространснадзор потребовал остановить работу КТК на три месяца.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил "Казмунайгазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В августе Краснодарсткий краевой суд заменил решение о приостановлении деятельности КТК на штраф в 200 тысяч рублей.

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