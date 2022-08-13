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Казахстан будет продавать больше нефти в обход России, - Reuters

нафта

Казахстан более 80% своей сырой нефти на экспорт поставлял нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По данным издания Reuters, теперь Казахстан планирует поставлять и продавать часть своей нефти через трубопроводы Азербайджана в обход России, сообщает Цензор.НЕТ. Общий объем поставок сырой нефти, как ожидается, составит около 100 тысяч баррелей в сутки (8% от общего объема).

По их данным, переговоры о продаже 1,5 млн тонн нефти в год уже ведут государственная компания Казахстана "Казмунайгаз" и госкомпания Азербайджана SOCAR. Подписание контракта ожидается в конце августа, транзит по трубопроводу Баку –Тбилиси – Джейхан начнется в сентябре.

В 2023 году Казахстан планирует транспортировать еще 3,5 млн тонн нефти по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт Супса.

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Казахстан более 80% своей сырой нефти на экспорт поставлял по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Однако в мае Приморский суд приостановил работу компании на месяц из-за нарушений по ликвидации разливов нефти. В июне Ространснадзор потребовал остановить работу КТК на три месяца.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил "Казмунайгазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В августе Краснодарсткий краевой суд заменил решение о приостановлении деятельности КТК на штраф в 200 тысяч рублей.

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Автор: 

Казахстан (782) нефть (1931) россия (96192)


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Топ комментарии
+7
Казахам-респект...
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13.08.2022 13:50 Ответить
+4
********* зробить все щоб цього не відбулось.
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13.08.2022 13:50 Ответить
+4
Казахи транспортують і продають рашистську нафту під своїм прапором за %.
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13.08.2022 13:52 Ответить
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********* зробить все щоб цього не відбулось.
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13.08.2022 13:50 Ответить
А що саме вона може зробити, щоб цього не відбулось? Відсмокче, як завжди.
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13.08.2022 16:18 Ответить
Казахам-респект...
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13.08.2022 13:50 Ответить
Казахи транспортують і продають рашистську нафту під своїм прапором за %.
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13.08.2022 13:52 Ответить
У казахів своя видобувається у шаленій кількості, робити їм нехєр, власні ринки віддавати.
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13.08.2022 16:19 Ответить
В августе Краснодарсткий краевой суд заменил решение о приостановлении деятельности КТК на штраф в 200 тысяч рублей. Источник:

хаха)) отменил он))

а вроде транзит не прекращался, насколько я понял
просто типа намекали что могут перекрыть....

российские власти упорно уничтожают хоть каких то союзников вокруг себя

казахстану между рашкой и китаем никуда не деться

но и быковать нагло рашке совсем надо отбитм быть)))
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13.08.2022 14:38 Ответить
Московитам цей маршрут - наче серпом по яйцях. То ж очікуємо теракти в країнах, через які ця труба тягнеться...
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13.08.2022 14:43 Ответить
Токаев Астанавитесь...ОДКБ путлера в Дупе Слава Казахстану💙💛👍💪
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13.08.2022 14:47 Ответить
 
 