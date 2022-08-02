Казахстан – искусственное государство, Россия пойдет в следующий поход: Медведев пригрозил соседним странам, но впоследствии заявил, что его аккаунт во "ВКонтакте" взломали
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Грузии и Казахстану "восстановлением границ РФ". Впоследствии он объяснил, что страницу в соцсети взломали, а пост писал не он.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в сети "ВКонтакте"
В посте Медведева говорилось, что после якобы захвата Украины Россия "пойдет в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которая, как известно, нигде не заканчивается".
По его словам, Грузии не существовало, а создана она была в нынешних границах во времена Российской империи.
Казахстан Медведев назвал "искусственным государством": "В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать как геноцид россиян. Пока туда не придут россияне, порядка не будет".
Пост в настоящее время удалён. Помощник Медведева в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости" заявил, что страницу Медведева в соцсети сломали.
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Тому що - це такий кончений менталітет у всіх касапів, не тільки в нього. Імперський це менталітет.
Казахам на замітку, що в п'яного на язиці.
Чтобы ни у кого не было сомнений, каковы цели Москвы в этой войне, даю скрины поста больного ублюдка Дмитрия Медведева, который он выложил в VK, но где-то через час удалил. Удалил, видимо, потому, что получил люлей от кремлёвского карлика. И не за то, что там написано, а за то, что, мол, попридержи пока коней, Димон - ещё не время...
Что ж, становится всё более очевидным, почему нужно на корню вытравить "русский мир" - инфекцию, которая страшнее чумы, оспы и ковида вместе взятых. Только обидно иногда, что санитарами леса приходится работать преимущественно украинцам - в то время, как многие другие предпочли удобно расположились в амфитеатре с иллюзией, что инфекция их не коснётся.
Наліпило х*йні під мухою, а тепер проспалося й саме в ах*ї...)))))
Мене взломали! Тому сьогодні розсилки не буде.
Дорогие подписчики и гости канала! Взлома официальных аккаунтов бывшего президента России Дмитрия Медведева НЕ БЫЛО! Несколько дней назад Медведеву от имени Путина передали "предложение" подготовить радикальный текст для опубликования в соцсетях на тему воссоздания СССР и несправедливого status quo, с обличением недружественных соседей. Текст был готов и ещё вчера утром передан на согласование в АП, где заказчиком от имени президента выступил Кириенко. Практически сразу текст был утвержден без правок. Единственное, что не согласовали это дату публикации. Почему текст появился без отмашки к публикации, это вопросы к Медведеву и его помощникам. Сам Медведев уже сокрушается, что стал жертвой интриг в окружении президента и винит во всём Кириенко и его сына, имеющего прямое отношение к VK, но по нашей информации пост был опубликован со стороны Медведева, а остальное это попытка "отмазаться" и оправдать проблему в коммуникации.
PS: Нравятся мне твои гримасы митя, Луи де Фюнес с Адкинсон Роуэном и в долю не канают! =)
Дорогие подписчики и гости канала! Взлома официальных аккаунтов бывшего президента России Дмитрия Медведева НЕ БЫЛО! Несколько дней назад Медведеву от имени Путина передали "предложение" подготовить радикальный текст для опубликования в соцсетях на тему воссоздания СССР и несправедливого status quo, с обличением недружественных соседей. Текст был готов и ещё вчера утром передан на согласование в АП, где заказчиком от имени президента выступил Кириенко. Практически сразу текст был утвержден без правок. Единственное, что не согласовали это дату публикации. Почему текст появился без отмашки к публикации, это вопросы к Медведеву и его помощникам. Сам Медведев уже сокрушается, что стал жертвой интриг в окружении президента и винит во всём Кириенко и его сына, имеющего прямое отношение к VK, но по нашей информации пост был опубликован со стороны Медведева, а остальное это попытка "отмазаться" и оправдать проблему в коммуникации.
Дайте ему бояры, пусть "погрузится".
У Димона айфона паника и депресняк. Какой бы дурак он не был, но даже такой тупняк видит к чему все идет. Вот и расшатывает, дергается, трепыхается.
Жена изменяет, в политике с него все смеются... Жизнь удалась.
Упс.
Этих фриков только могила исправит. В прямом смысле.
Вот только ничего у них (у россиян) не получится.
Как кто-то из политологов вчера удачно сказал : "путин - это будет гитлер, остановленный в 1939".
И правда, Крым - это был аншлюс Австрии в марте 1938, Донбасс - Судетский кризис октября 1938, а то, что сейчас у нас происходит с 24 февраля - это нападение Германии на Польшу в сентябре 1939. Вот только Польша за 3 недели пала, а мы уже полгода держимся и имеем шанс удержаться.
И тогда да - путин будет Гитлером, как если бы он был остановлен общими усилиями цивилизованного мира в 1939 г.
А потомкам Амангельди великороси відомстили на початку 1930. Тоді там був страшний голод, біля третини казахів померло. А головний партієць Шая Голощекін все закручував гайки, так хотів околхозити казахів. До речі, тоді активничав в Казахстані і був членом парткомісії один юрист. який і сподобився зачати Жиріка. А Шаю Голощекіна таки прихватили у 1939, правда як секспартнера Кольки Єжова. Так само як і іншого партнера Ейхе, який "шикував в північному Кахзахстані
Українцям відомо зовсім інше...
ВОТ ОН НАЦИЗМ В ЧИСТОМ ВИДЕ . Против Медведева надо в ЕС возбудить дело за нацизм
хазяін дімона(х@йло) образився на президента Казахстану що той послав його на форумі