Казахстан – искусственное государство, Россия пойдет в следующий поход: Медведев пригрозил соседним странам, но впоследствии заявил, что его аккаунт во "ВКонтакте" взломали

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Грузии и Казахстану "восстановлением границ РФ". Впоследствии он объяснил, что страницу в соцсети взломали, а пост писал не он.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в сети "ВКонтакте"

В посте Медведева говорилось, что после якобы захвата Украины Россия "пойдет в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которая, как известно, нигде не заканчивается".

По его словам, Грузии не существовало, а создана она была в нынешних границах во времена Российской империи.

Казахстан Медведев назвал "искусственным государством": "В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать как геноцид россиян. Пока туда не придут россияне, порядка не будет".

Пост в настоящее время удалён. Помощник Медведева в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости" заявил, что страницу Медведева в соцсети сломали.

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