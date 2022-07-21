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Новости Война
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заявление (391) Лавров (2234) Медведев (3977)

Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

медведев

России вроде бы нужно отодвинуть украинскую армию не только от оккупированного Донбасса, но и дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше", – говорит Медведев.

Также читайте: Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае "нападения" на оккупированный Крым

Напомним, что с подобным заявлением выступил вчера и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
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Топ комментарии
+33
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21.07.2022 15:56
+32
головне най не перестараються, курви, бо Земля кругла.
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21.07.2022 15:33
+28
ну ті пидуни завжди ******* навпаки, то вони не збирались нападати і не нападали )) тепер коли кажуть шо шось там будуть робити це смішно бо вони вже отримали пізди і їхні перспективи не дуже виглядають, значить будуть звалювати ))
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21.07.2022 15:30
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ну ті пидуни завжди ******* навпаки, то вони не збирались нападати і не нападали )) тепер коли кажуть шо шось там будуть робити це смішно бо вони вже отримали пізди і їхні перспективи не дуже виглядають, значить будуть звалювати ))
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21.07.2022 15:30 Ответить
цього року день рашиського флоту в Севастополі пройде без параду кораблів.....
бо:
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21.07.2022 15:48 Ответить
медведев идет вслед за лавровым фарватером крейвсер мацква
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21.07.2022 15:54 Ответить
Ну так, а НАТО відсунути до Берліна, а бажано - до Ламанша і далі.
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21.07.2022 15:31 Ответить
головне най не перестараються, курви, бо Земля кругла.
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21.07.2022 15:33 Ответить
На 2 метри вглиб.
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21.07.2022 15:32 Ответить
руський Медведєв - iди *****
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21.07.2022 15:33 Ответить
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21.07.2022 15:56 Ответить
Жуков ворочается в могиле: бабы стали рожать автомобили
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21.07.2022 16:21 Ответить
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21.07.2022 16:25 Ответить
Піди краще бояришніка накаті,відсувальщик буєв...
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21.07.2022 15:33 Ответить
https://t.me/generalsvr/971 Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Не смотря на то, что бывший президент России Дмитрий Медведев продолжает оставаться на политическом Олимпе, хоть и в роли шута, транслирующего на широкую публику нарративы путинской политики, он стал самой презираемой фигурой в окружении Владимира Путина.

Мы уже рассказывали о том, что ближайший друг Путина Юрий Ковальчук любит дарить Путину неординарные и весьма интересные подарки, многочисленные примеры которых мы приводили. На днях Юрий Ковальчук порадовал президента новым презентом- картиной. На картине изображен грустный Дмитрий Медведев, сидящий в лесу между деревьев с непропорционально большими лосиными рогами на голове, а на ветке дерева, расположенного рядом, висит оторванная мошонка с тестикулами на которую грустно смотрит бывший президент.

Картина имеет название "Лось. Просто лось", которое написано большими красивыми буквами в нижней части полотна. И сама картина и название являются аллюзией к одному из любимых анекдотов Владимира Путина. Самому Путину картина очень понравилась и он распорядился повесить её у себя в кабинете в резиденции, президент также распорядился сделать репродукцию этой картины и отправить её Дмитрию Медведеву. Какова была реакция и что сделал с репродукцией картины Дмитрий Анатольевич неизвестно, но в его кабинете её не наблюдали.

Впрочем не одними картинами расстраивали на этой неделе Дмитрия Медведева. Как докладывают Путину у жены Медведева, той самой с которой накануне Дмитрий Анатольевич поздравлял страну с днем семьи, появился постоянный фаворит, лет на двенадцать её младше, из знаменитой династии и с перспективами большого будущего... Да, как говорят президенту злые языки у Светланы Медведевой роман с Дмитрием Патрушевым.

В этой новости прекрасно всё, во-первых Светлана Владимировна может не бояться перепутать имя любимого, а во-вторых, в свете перспектив Патрушева-младшего стать президентом России Светлана может, вопреки поговорке "дважды войти в одну реку" стать повторно первой леди. Это очень забавляет Путина и очень нервирует Николая Патрушева, который категорически против новой пассии Дмитрия и требует от сына порвать отношения со Светланой Владимировной.
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21.07.2022 15:35 Ответить
раз ширялка не виросла.. вже й не виросте
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21.07.2022 15:36 Ответить
черговий висер алкаша
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21.07.2022 15:36 Ответить
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21.07.2022 15:36 Ответить
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21.07.2022 15:36 Ответить
про айфон можна забуть. Huawei - is your way!
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21.07.2022 15:44 Ответить
Про хуавей тоже.
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21.07.2022 17:34 Ответить
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21.07.2022 15:46 Ответить
пьяный медведь - наркоман на старой обдолбаной унылой лошади будут гнать Украинскую армию ?
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21.07.2022 15:37 Ответить
От *********...
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21.07.2022 15:37 Ответить
Гидроцефалик опять страдает.
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21.07.2022 15:37 Ответить
Очко у Лавруши з Медведкою трісне.

Бо вже зараз у русні пердячого газу обмаль на просування хоч кудись.
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21.07.2022 15:38 Ответить
незнаю чи фейк, писали він недавно на себе чуть руки не наклав
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21.07.2022 15:41 Ответить
ну же, Димон, попробуй еще раз, мьі в тебя верим
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21.07.2022 16:11 Ответить
Трішки не так. - "чуть не наклав собі в руки". А може, і не "чуть".
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21.07.2022 18:26 Ответить
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21.07.2022 15:41 Ответить
Як вже остогидли,оцей калантаров(лавров-вірменьський єврей),алкаш-діма!
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21.07.2022 15:41 Ответить
Плюшевый медвежонок снова не похмелился ???..Сколько уже "двигают",а результат плачевный. А сейчас, когда Украина получит "взрослую" технику,пусть российская армия начинает учиться "бегать по пенькам"
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21.07.2022 15:45 Ответить
Медведєв слідом за Лавровим іде *****.
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21.07.2022 15:47 Ответить
***** карлоногий , уже не говорит операция , война.
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21.07.2022 15:53 Ответить
Чрезвычайная медийная активность второго карлика медведева связана с тем, шо первый карлик путин не видит его среди своих возможных приемников и с тем, шо его жена изменяет Димону)) И теперь мы знаем с кем - с Патрушевым младшим)) Ждем, когда всеми обиженный рогач Димон слетит с катушек окончательно и начнет "чудить"
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21.07.2022 15:54 Ответить
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21.07.2022 15:54 Ответить
Еще один расширитель... Так переговоры с Украиной нужно, так припекает? Это хорошо! Градус паники на параше растет!
Обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств! ▶️
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21.07.2022 15:55 Ответить
та там чудіків повна рашка -- нам би іх успокоіти
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21.07.2022 15:57 Ответить
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21.07.2022 15:58 Ответить
Так то воно так.Але в України справи з демографією теж не кращі(або ще й гірші,в пропорції).І висновків ніхто ніяких робити не хоче...
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21.07.2022 17:49 Ответить
зроби скидку на війну та анексовані території
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21.07.2022 18:24 Ответить
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»

В. ДОРОШЕНКО
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21.07.2022 15:58 Ответить
Завдання №1 світової цивілізації вирвати ядерне жало з пащі московської гадини та шляхом голодного пайку вилікувати кацапню від манії вялічія.
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21.07.2022 16:06 Ответить
Димон, садись на танк и приезжай отодвигать !
Мы тебе задвинем.
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21.07.2022 16:07 Ответить
Україна - це не костка, а гранітна брила у пасці московії! Ще трохи і
насмерть перехнеться!
Героям Слава!
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21.07.2022 16:07 Ответить
Очко медвепуту Хаймерси тiльки розширять.
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21.07.2022 16:08 Ответить
Scheisse.
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21.07.2022 16:11 Ответить
Доросширяетесь , козломордые

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21.07.2022 16:19 Ответить
ЖД станция "Москва-сортировочная".
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21.07.2022 18:47 Ответить
Дімон вийшов з запою. Дімон, брага є? Похмелись. Попустить.
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21.07.2022 16:24 Ответить
Очко себе пусть расширит. А то черенок от лопаты как каддафи не сможет осилить.
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21.07.2022 16:28 Ответить
феерическая ватная свинособака!пнх придурок.....................
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21.07.2022 16:34 Ответить
Дима, проснись и посмотри на "русский мир"
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21.07.2022 16:40 Ответить
Импотенты - xотят но не могут
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21.07.2022 16:42 Ответить
Очко себе расширьте, если еще есть куда. Дебилы деграданты.
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21.07.2022 16:43 Ответить
Да чтоб ты здох ,и будь ты проклят ,алкаш , чтоб твоих детей так же бомбили в будущем, как вы нелюди бомбите наши города
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21.07.2022 16:46 Ответить
Анус себе расширьте два дол..ба
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21.07.2022 16:48 Ответить
медведь с помощью какого-то карлика с трудом взобрался на старого мерина, карлик ухватился за куцый хвост мерина....и паскакали они втроем за руцьким караблем !!!!
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21.07.2022 17:09 Ответить
хай собі в дупу щось далі посунуть
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21.07.2022 17:44 Ответить
********** ублюдок
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21.07.2022 19:05 Ответить
Скажіть хто-небудь мєдвєдкє, що це спецоперація, а не війна. А у спецопераціях нічого не розширюють, а лише вбивають мирне населення та знищують інфраструктуру.
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21.07.2022 19:05 Ответить
димка - мачете...
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21.07.2022 19:17 Ответить
Операція називається "вивіз зерна". Проходить в Одесі, Південному та Чорноморську.
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21.07.2022 21:14 Ответить
Він вже труп.

Так що не дивно що йому залишається ще заявляти і в який марічкосвіт вірити.
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21.07.2022 22:41 Ответить
 
 