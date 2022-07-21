Медведєв слідом за Лавровим заявляє про намір "розширити" війну проти України

Росії нібито потрібно відсунути українську армію не лише від окупованого Донбасу, а й далі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Українські війська необхідно відсунути не лише від Донецька, а й далі", - каже Медведєв.

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Нагадаємо, що з подібною заявою вчора виступив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і вийшла за межі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"