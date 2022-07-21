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Медведєв слідом за Лавровим заявляє про намір "розширити" війну проти України

медведев

Росії нібито потрібно відсунути українську армію не лише від окупованого Донбасу, а й далі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Українські війська необхідно відсунути не лише від Донецька, а й далі", - каже Медведєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв погрожує Україні "судним днем" в разі "нападу" на окупований Крим

Нагадаємо, що з подібною заявою вчора виступив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і вийшла за межі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"

Автор: 

заява (219) Лавров Сергій (1581) Медведєв Дмитро (1911)


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Топ коментарі
+33
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21.07.2022 15:56
+32
головне най не перестараються, курви, бо Земля кругла.
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21.07.2022 15:33
+28
ну ті пидуни завжди ******* навпаки, то вони не збирались нападати і не нападали )) тепер коли кажуть шо шось там будуть робити це смішно бо вони вже отримали пізди і їхні перспективи не дуже виглядають, значить будуть звалювати ))
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21.07.2022 15:30
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ну ті пидуни завжди ******* навпаки, то вони не збирались нападати і не нападали )) тепер коли кажуть шо шось там будуть робити це смішно бо вони вже отримали пізди і їхні перспективи не дуже виглядають, значить будуть звалювати ))
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21.07.2022 15:30 Відповісти
цього року день рашиського флоту в Севастополі пройде без параду кораблів.....
бо:
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21.07.2022 15:48 Відповісти
медведев идет вслед за лавровым фарватером крейвсер мацква
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21.07.2022 15:54 Відповісти
Ну так, а НАТО відсунути до Берліна, а бажано - до Ламанша і далі.
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21.07.2022 15:31 Відповісти
головне най не перестараються, курви, бо Земля кругла.
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21.07.2022 15:33 Відповісти
На 2 метри вглиб.
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21.07.2022 15:32 Відповісти
руський Медведєв - iди *****
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21.07.2022 15:33 Відповісти
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21.07.2022 15:56 Відповісти
Жуков ворочается в могиле: бабы стали рожать автомобили
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21.07.2022 16:21 Відповісти
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21.07.2022 16:25 Відповісти
Піди краще бояришніка накаті,відсувальщик буєв...
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21.07.2022 15:33 Відповісти
https://t.me/generalsvr/971 Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Не смотря на то, что бывший президент России Дмитрий Медведев продолжает оставаться на политическом Олимпе, хоть и в роли шута, транслирующего на широкую публику нарративы путинской политики, он стал самой презираемой фигурой в окружении Владимира Путина.

Мы уже рассказывали о том, что ближайший друг Путина Юрий Ковальчук любит дарить Путину неординарные и весьма интересные подарки, многочисленные примеры которых мы приводили. На днях Юрий Ковальчук порадовал президента новым презентом- картиной. На картине изображен грустный Дмитрий Медведев, сидящий в лесу между деревьев с непропорционально большими лосиными рогами на голове, а на ветке дерева, расположенного рядом, висит оторванная мошонка с тестикулами на которую грустно смотрит бывший президент.

Картина имеет название "Лось. Просто лось", которое написано большими красивыми буквами в нижней части полотна. И сама картина и название являются аллюзией к одному из любимых анекдотов Владимира Путина. Самому Путину картина очень понравилась и он распорядился повесить её у себя в кабинете в резиденции, президент также распорядился сделать репродукцию этой картины и отправить её Дмитрию Медведеву. Какова была реакция и что сделал с репродукцией картины Дмитрий Анатольевич неизвестно, но в его кабинете её не наблюдали.

Впрочем не одними картинами расстраивали на этой неделе Дмитрия Медведева. Как докладывают Путину у жены Медведева, той самой с которой накануне Дмитрий Анатольевич поздравлял страну с днем семьи, появился постоянный фаворит, лет на двенадцать её младше, из знаменитой династии и с перспективами большого будущего... Да, как говорят президенту злые языки у Светланы Медведевой роман с Дмитрием Патрушевым.

В этой новости прекрасно всё, во-первых Светлана Владимировна может не бояться перепутать имя любимого, а во-вторых, в свете перспектив Патрушева-младшего стать президентом России Светлана может, вопреки поговорке "дважды войти в одну реку" стать повторно первой леди. Это очень забавляет Путина и очень нервирует Николая Патрушева, который категорически против новой пассии Дмитрия и требует от сына порвать отношения со Светланой Владимировной.
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21.07.2022 15:35 Відповісти
раз ширялка не виросла.. вже й не виросте
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21.07.2022 15:36 Відповісти
черговий висер алкаша
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21.07.2022 15:36 Відповісти
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21.07.2022 15:36 Відповісти
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21.07.2022 15:36 Відповісти
про айфон можна забуть. Huawei - is your way!
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21.07.2022 15:44 Відповісти
Про хуавей тоже.
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21.07.2022 17:34 Відповісти
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21.07.2022 15:46 Відповісти
пьяный медведь - наркоман на старой обдолбаной унылой лошади будут гнать Украинскую армию ?
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21.07.2022 15:37 Відповісти
От *********...
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21.07.2022 15:37 Відповісти
Гидроцефалик опять страдает.
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21.07.2022 15:37 Відповісти
Очко у Лавруши з Медведкою трісне.

Бо вже зараз у русні пердячого газу обмаль на просування хоч кудись.
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21.07.2022 15:38 Відповісти
незнаю чи фейк, писали він недавно на себе чуть руки не наклав
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21.07.2022 15:41 Відповісти
ну же, Димон, попробуй еще раз, мьі в тебя верим
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21.07.2022 16:11 Відповісти
Трішки не так. - "чуть не наклав собі в руки". А може, і не "чуть".
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21.07.2022 18:26 Відповісти
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21.07.2022 15:41 Відповісти
Як вже остогидли,оцей калантаров(лавров-вірменьський єврей),алкаш-діма!
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21.07.2022 15:41 Відповісти
Плюшевый медвежонок снова не похмелился ???..Сколько уже "двигают",а результат плачевный. А сейчас, когда Украина получит "взрослую" технику,пусть российская армия начинает учиться "бегать по пенькам"
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21.07.2022 15:45 Відповісти
Медведєв слідом за Лавровим іде *****.
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21.07.2022 15:47 Відповісти
***** карлоногий , уже не говорит операция , война.
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21.07.2022 15:53 Відповісти
Чрезвычайная медийная активность второго карлика медведева связана с тем, шо первый карлик путин не видит его среди своих возможных приемников и с тем, шо его жена изменяет Димону)) И теперь мы знаем с кем - с Патрушевым младшим)) Ждем, когда всеми обиженный рогач Димон слетит с катушек окончательно и начнет "чудить"
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21.07.2022 15:54 Відповісти
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21.07.2022 15:54 Відповісти
Еще один расширитель... Так переговоры с Украиной нужно, так припекает? Это хорошо! Градус паники на параше растет!
Обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств! ▶️
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21.07.2022 15:55 Відповісти
та там чудіків повна рашка -- нам би іх успокоіти
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21.07.2022 15:57 Відповісти
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21.07.2022 15:58 Відповісти
Так то воно так.Але в України справи з демографією теж не кращі(або ще й гірші,в пропорції).І висновків ніхто ніяких робити не хоче...
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21.07.2022 17:49 Відповісти
зроби скидку на війну та анексовані території
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21.07.2022 18:24 Відповісти
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»

В. ДОРОШЕНКО
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21.07.2022 15:58 Відповісти
Завдання №1 світової цивілізації вирвати ядерне жало з пащі московської гадини та шляхом голодного пайку вилікувати кацапню від манії вялічія.
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21.07.2022 16:06 Відповісти
Димон, садись на танк и приезжай отодвигать !
Мы тебе задвинем.
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21.07.2022 16:07 Відповісти
Україна - це не костка, а гранітна брила у пасці московії! Ще трохи і
насмерть перехнеться!
Героям Слава!
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21.07.2022 16:07 Відповісти
Очко медвепуту Хаймерси тiльки розширять.
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21.07.2022 16:08 Відповісти
Scheisse.
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21.07.2022 16:11 Відповісти
Доросширяетесь , козломордые

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21.07.2022 16:19 Відповісти
ЖД станция "Москва-сортировочная".
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21.07.2022 18:47 Відповісти
Дімон вийшов з запою. Дімон, брага є? Похмелись. Попустить.
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21.07.2022 16:24 Відповісти
Очко себе пусть расширит. А то черенок от лопаты как каддафи не сможет осилить.
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21.07.2022 16:28 Відповісти
феерическая ватная свинособака!пнх придурок.....................
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21.07.2022 16:34 Відповісти
Дима, проснись и посмотри на "русский мир"
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21.07.2022 16:40 Відповісти
Импотенты - xотят но не могут
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21.07.2022 16:42 Відповісти
Очко себе расширьте, если еще есть куда. Дебилы деграданты.
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21.07.2022 16:43 Відповісти
Да чтоб ты здох ,и будь ты проклят ,алкаш , чтоб твоих детей так же бомбили в будущем, как вы нелюди бомбите наши города
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21.07.2022 16:46 Відповісти
Анус себе расширьте два дол..ба
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21.07.2022 16:48 Відповісти
медведь с помощью какого-то карлика с трудом взобрался на старого мерина, карлик ухватился за куцый хвост мерина....и паскакали они втроем за руцьким караблем !!!!
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21.07.2022 17:09 Відповісти
хай собі в дупу щось далі посунуть
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21.07.2022 17:44 Відповісти
********** ублюдок
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21.07.2022 19:05 Відповісти
Скажіть хто-небудь мєдвєдкє, що це спецоперація, а не війна. А у спецопераціях нічого не розширюють, а лише вбивають мирне населення та знищують інфраструктуру.
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21.07.2022 19:05 Відповісти
димка - мачете...
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21.07.2022 19:17 Відповісти
Операція називається "вивіз зерна". Проходить в Одесі, Південному та Чорноморську.
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21.07.2022 21:14 Відповісти
Він вже труп.

Так що не дивно що йому залишається ще заявляти і в який марічкосвіт вірити.
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21.07.2022 22:41 Відповісти
 
 