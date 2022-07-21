Медведєв слідом за Лавровим заявляє про намір "розширити" війну проти України
Росії нібито потрібно відсунути українську армію не лише від окупованого Донбасу, а й далі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
"Українські війська необхідно відсунути не лише від Донецька, а й далі", - каже Медведєв.
Нагадаємо, що з подібною заявою вчора виступив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і вийшла за межі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"
Топ коментарі
+33 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.07.2022 15:56
+32 Maryna Solska #524922
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+28 Alex Bylim #199631
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бо:
Дорогие подписчики и гости канала! Не смотря на то, что бывший президент России Дмитрий Медведев продолжает оставаться на политическом Олимпе, хоть и в роли шута, транслирующего на широкую публику нарративы путинской политики, он стал самой презираемой фигурой в окружении Владимира Путина.
Мы уже рассказывали о том, что ближайший друг Путина Юрий Ковальчук любит дарить Путину неординарные и весьма интересные подарки, многочисленные примеры которых мы приводили. На днях Юрий Ковальчук порадовал президента новым презентом- картиной. На картине изображен грустный Дмитрий Медведев, сидящий в лесу между деревьев с непропорционально большими лосиными рогами на голове, а на ветке дерева, расположенного рядом, висит оторванная мошонка с тестикулами на которую грустно смотрит бывший президент.
Картина имеет название "Лось. Просто лось", которое написано большими красивыми буквами в нижней части полотна. И сама картина и название являются аллюзией к одному из любимых анекдотов Владимира Путина. Самому Путину картина очень понравилась и он распорядился повесить её у себя в кабинете в резиденции, президент также распорядился сделать репродукцию этой картины и отправить её Дмитрию Медведеву. Какова была реакция и что сделал с репродукцией картины Дмитрий Анатольевич неизвестно, но в его кабинете её не наблюдали.
Впрочем не одними картинами расстраивали на этой неделе Дмитрия Медведева. Как докладывают Путину у жены Медведева, той самой с которой накануне Дмитрий Анатольевич поздравлял страну с днем семьи, появился постоянный фаворит, лет на двенадцать её младше, из знаменитой династии и с перспективами большого будущего... Да, как говорят президенту злые языки у Светланы Медведевой роман с Дмитрием Патрушевым.
В этой новости прекрасно всё, во-первых Светлана Владимировна может не бояться перепутать имя любимого, а во-вторых, в свете перспектив Патрушева-младшего стать президентом России Светлана может, вопреки поговорке "дважды войти в одну реку" стать повторно первой леди. Это очень забавляет Путина и очень нервирует Николая Патрушева, который категорически против новой пассии Дмитрия и требует от сына порвать отношения со Светланой Владимировной.
Бо вже зараз у русні пердячого газу обмаль на просування хоч кудись.
Обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств! ▶️
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
Мы тебе задвинем.
насмерть перехнеться!
Героям Слава!
Так що не дивно що йому залишається ще заявляти і в який марічкосвіт вірити.