УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12295 відвідувачів онлайн
Новини Війна
49 220 214

Медведєв погрожує Україні "судним днем" в разі "нападу" на окупований Крим

медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що в разі "нападу" України на окупований Росією Крим для всіх настане "судний день".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Якщо щось подібне станеться, для них усіх настане судний день", - сказав він.

Читайте також: Знищення Керченського мосту та звільнення Криму неминучі, - генерал Марченко

Автор: 

Крим (14138) Медведєв Дмитро (1911) росія (65073)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+113
Сатурну уже не наливать. А то он нахрен и всю Землю спалит.
показати весь коментар
17.07.2022 15:38
+77
Есть такое. Нажимает на курки и пускает ракеты отнюдь не сам *****. Грабит наши дома и убивает наших детей отнюдь не сам *****. Там вся страна - это одно коллективное *****. Он лишь отражает их мечты о жизни.
показати весь коментар
17.07.2022 15:46
+66
мєдвєдєв, іді ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
17.07.2022 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ничтожество
показати весь коментар
17.07.2022 21:30 Відповісти
Ссыт сволочь. Это-хороший признак)
показати весь коментар
17.07.2022 21:32 Відповісти
Димон, ты сам поднесёшь Крым Украине на блюдечке
с голубой каёмочкой.
Иди мой посуду.
показати весь коментар
17.07.2022 21:33 Відповісти
Та вже похєр підор. Прилетить при першій технічнічній можливості.
показати весь коментар
17.07.2022 21:36 Відповісти
Будет очень иронично если они решатся на ядрёный удар и ракета взорвется в шахте или над рашкой
показати весь коментар
17.07.2022 22:11 Відповісти
Примерно так:
https://youtu.be/_lmZtGY-S5o
показати весь коментар
17.07.2022 22:31 Відповісти
или так:
https://www.5.ua/ru/rehyoni/rossyiskaia-raketa-peredumala-y-sluchaino-vlupyla-po-svoym-epychnoe-vydeo-280747.html
показати весь коментар
17.07.2022 22:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NwERTChBCAE&t=32s https://www.youtube.com/watch?v=NwERTChBCAE&t=32s

показати весь коментар
17.07.2022 22:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u2HiXhPVSz4 https://www.youtube.com/watch?v=u2HiXhPVSz4

показати весь коментар
17.07.2022 22:44 Відповісти
Да)
показати весь коментар
18.07.2022 16:11 Відповісти
сцит алконафт
показати весь коментар
17.07.2022 22:48 Відповісти
Тю-ю-ю...
показати весь коментар
18.07.2022 01:51 Відповісти
После Крыма будет московия разорвана как очко
показати весь коментар
18.07.2022 08:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 