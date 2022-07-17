Медведєв погрожує Україні "судним днем" в разі "нападу" на окупований Крим

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що в разі "нападу" України на окупований Росією Крим для всіх настане "судний день".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Якщо щось подібне станеться, для них усіх настане судний день", - сказав він.

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