Знищення Керченського мосту та звільнення Криму неминучі, - генерал Марченко

Україна має знищити Керченський міст та звільнити окупований Крим, якщо не хоче відтягування війни ще на кілька років.

Про це в інтерв’ю "Апострофу" сказав генерал-майор Дмитро Марченко, який в перші місяці війни командував обороною Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, неминучим є контрнаступ українських сил і звільнення як Херсонщини й Запорізької області, так і окупованого Криму.

"Щодо контрнаступу української сторони на Херсонщину та її звільнення - це неминучий процес. Але ми маємо розуміти, що це комплекс засобів, а не просто встали й пішли. До нього треба дуже ретельно підготуватися, треба провести дуже хорошу розвідку, треба підготувати артзасоби. Це не буде швидко, але це неминучий захід, і рано чи пізно він відбудеться", - сказав він.

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"Нам нічого не залишається, як визволяти всі свої території. Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років", - додав Марченко.

Генерал розповів, що ЗСУ планують знищити Керченський міст.

"Коли це має відбутися, я вам, на жаль, не можу сказати. Але я вам скажу більше: це є тактично необхідним — знищити цей міст. Ви ж розумієте, це перекидання резервів, підсилення живою силою, технікою, озброєнням. Це тактична необхідність", - пояснив він.

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Також, за словами Марченка, буде уражено не лише сам міст, а й великі десантні кораблі, які Росія тримає в Чорному морі.