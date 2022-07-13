Знищення Керченського мосту та звільнення Криму неминучі, - генерал Марченко
Україна має знищити Керченський міст та звільнити окупований Крим, якщо не хоче відтягування війни ще на кілька років.
Про це в інтерв’ю "Апострофу" сказав генерал-майор Дмитро Марченко, який в перші місяці війни командував обороною Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, неминучим є контрнаступ українських сил і звільнення як Херсонщини й Запорізької області, так і окупованого Криму.
"Щодо контрнаступу української сторони на Херсонщину та її звільнення - це неминучий процес. Але ми маємо розуміти, що це комплекс засобів, а не просто встали й пішли. До нього треба дуже ретельно підготуватися, треба провести дуже хорошу розвідку, треба підготувати артзасоби. Це не буде швидко, але це неминучий захід, і рано чи пізно він відбудеться", - сказав він.
"Нам нічого не залишається, як визволяти всі свої території. Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років", - додав Марченко.
Генерал розповів, що ЗСУ планують знищити Керченський міст.
"Коли це має відбутися, я вам, на жаль, не можу сказати. Але я вам скажу більше: це є тактично необхідним — знищити цей міст. Ви ж розумієте, це перекидання резервів, підсилення живою силою, технікою, озброєнням. Це тактична необхідність", - пояснив він.
Також, за словами Марченка, буде уражено не лише сам міст, а й великі десантні кораблі, які Росія тримає в Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
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"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента."
Джерело:
Безмозгла сиділа в Лисичанську над головами наших військових за чиїм рішенням?
Черговий впоротий трольок, на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 12 липня 2022)?
Ай, мАлАдцА, навіть роботу через VPN здужало.
Дуй, Ванятка, за расєйським кораблем і не відсвічуй тут своєю тупізною.
Він лише сказав, що буде парад в Севастополі.
Ви проти?
Именно так. Любая потеря территории это потеря и плацдарм для будущей войны. Крым и ОРДЛО тому лучшая иллюстрация. Тут и мобилизация, и куча складов с техникой и припасами. Если России позволить что-то отхватить, то она создаст новый плацдарм.
"Нам нічого не залишається, як визволяти всі свої території. Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років", - додав Марченко. Джерело:
Иначе будет многолетняя перестрелка, как на бамбасе 8 лет и очередная агрессия.
Цитата из интервью Луценко, который сейчас воюет под Николаевом:
Со всеми вытекающими и разлетающимися.
Якби зелені криси не прибрали його з Херсонського фрону, то і Херсон вже б відбив.
Але їм буде якось невдобно якщо Херсон визволить той кого зелені Портновські шмари тримали рік в сізо по надуманій справі
Генерал Марченко - троль 80-го рівня (в хорошому сенсі, коли що).