УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10050 відвідувачів онлайн
Новини Війна
34 211 59

Знищення Керченського мосту та звільнення Криму неминучі, - генерал Марченко

дмитро,марченко

Україна має знищити Керченський міст та звільнити окупований Крим, якщо не хоче відтягування війни ще на кілька років.

Про це в інтерв’ю "Апострофу" сказав генерал-майор Дмитро Марченко, який в перші місяці війни командував обороною Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, неминучим є контрнаступ українських сил і звільнення як Херсонщини й Запорізької області, так і окупованого Криму.

"Щодо контрнаступу української сторони на Херсонщину та її звільнення - це неминучий процес. Але ми маємо розуміти, що це комплекс засобів, а не просто встали й пішли. До нього треба дуже ретельно підготуватися, треба провести дуже хорошу розвідку, треба підготувати артзасоби. Це не буде швидко, але це неминучий захід, і рано чи пізно він відбудеться", - сказав він.

Читайте: Україна може вдарити по Керченському мосту "Гарпунами", - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

"Нам нічого не залишається, як визволяти всі свої території. Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років", - додав Марченко.

Генерал розповів, що ЗСУ планують знищити Керченський міст.

"Коли це має відбутися, я вам, на жаль, не можу сказати. Але я вам скажу більше: це є тактично необхідним — знищити цей міст. Ви ж розумієте, це перекидання резервів, підсилення живою силою, технікою, озброєнням. Це тактична необхідність", - пояснив він.

Також читайте: Окупанти заявили про побиття російського військового в Криму за одяг із літерою Z

Також, за словами Марченка, буде уражено не лише сам міст, а й великі десантні кораблі, які Росія тримає в Чорному морі.

Автор: 

Крим (14135) окупація (6680) Керченський міст (532) Марченко Дмитро (37) ЗСУ (7519) Херсонська область (5721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+70
Генералу Марченко-респект...
показати весь коментар
13.07.2022 15:12
+53
Генералу виднее‼️Он лично , под его руководством И организации Герои ЗСУ отстояли Николаев ‼️
показати весь коментар
13.07.2022 15:25
+45
показати весь коментар
13.07.2022 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то знищуйте вже його.
показати весь коментар
13.07.2022 15:11 Відповісти
Зачем? Сейчас это скорее символ, чтобы сейчас тратить на него дефицитные ракеты. Существует сухопутный коридор от Ростова до Херсона.
показати весь коментар
13.07.2022 15:17 Відповісти
Именно. Сначала надо отбить коридор, а потом уже смост.
показати весь коментар
13.07.2022 15:23 Відповісти
Генералу виднее‼️Он лично , под его руководством И организации Герои ЗСУ отстояли Николаев ‼️
показати весь коментар
13.07.2022 15:25 Відповісти
Марчелло крут, тут без вариантов, даже слов не нужно. Если бы не он и Герои - орки бы уже сидели на Южноукраинской АЭС и, возможно, в Одессе.
показати весь коментар
13.07.2022 16:50 Відповісти
просто он любит Украину
показати весь коментар
13.07.2022 18:43 Відповісти
і ще він з Миколаївщіни
показати весь коментар
13.07.2022 21:45 Відповісти
Наш любимый Генерал ❤️💙💛‼️👍🙏Огромное уважение‼️🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
13.07.2022 15:23 Відповісти
І наш також.
показати весь коментар
13.07.2022 15:55 Відповісти
Генералу Марченко-респект...
показати весь коментар
13.07.2022 15:12 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 15:13 Відповісти
През з єрмаком дозволять?
показати весь коментар
13.07.2022 15:14 Відповісти
Ти дебіл, чи відробляєш аванс? Військові операції розробляє генеральний штаб на чолі з головнокомандувачем. Яким боком єрмак до цього? Залужний не звітує різним полупокерам.
показати весь коментар
13.07.2022 15:17 Відповісти
Завхоз і до політики ніякого відношення не має, але виконує обов'язки призЕдента на міжнародних зустрічах.
показати весь коментар
13.07.2022 15:24 Відповісти
Ти само дебіл.

"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента."

Джерело:
показати весь коментар
13.07.2022 15:54 Відповісти
Ахаха. Люсяндра сказала) ВСУ с первых дней зелёношоблу не посвящает в дела армии
показати весь коментар
13.07.2022 17:37 Відповісти
Та ти шо?!
Безмозгла сиділа в Лисичанську над головами наших військових за чиїм рішенням?
показати весь коментар
13.07.2022 18:35 Відповісти
без верховного ничего
показати весь коментар
13.07.2022 18:54 Відповісти
Якого біса Наполеон Боневтік вискочив зі своїм наказом звільнення Юга?! Це вкрай необхідно було? Чи це цирк? Чи без цього ніхто б і не подумав, що требя звільняти Юг, Схід, Північ... Набридло вічне шоу. А, якщо хотів показати рішучість - хай би для початку прокурора САП призначили? Чи він тут ні до чого...
показати весь коментар
13.07.2022 16:04 Відповісти
Дерьмак фаворит Зе
показати весь коментар
13.07.2022 18:46 Відповісти
Марченко ничем не командует, так что может на вольных хлебах говорить что думает.
показати весь коментар
13.07.2022 15:23 Відповісти
Путін сильно просив оманського і обіцяв подивитися в очі тільки, щоб прибрали його з півдня бо був просто піз..ць.
показати весь коментар
13.07.2022 16:44 Відповісти
Ты точно знаешь, где и чем занимается Марченко? Или, так, лишь бы сказать.
показати весь коментар
13.07.2022 18:48 Відповісти


Черговий впоротий трольок, на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 12 липня 2022)?
Ай, мАлАдцА, навіть роботу через VPN здужало.

Дуй, Ванятка, за расєйським кораблем і не відсвічуй тут своєю тупізною.
показати весь коментар
13.07.2022 19:29 Відповісти
Вот Марченко в балабольстве никто не заподозрит. Это вам не арестовичи.
показати весь коментар
13.07.2022 15:24 Відповісти
И не Буданов 👅с другом #балошвили бла-бла-бла,подоляк ……
показати весь коментар
13.07.2022 16:11 Відповісти
ну, заради справедливості, не думаєте, що Гелетей був правий?
Він лише сказав, що буде парад в Севастополі.
Ви проти?
показати весь коментар
13.07.2022 15:28 Відповісти
думаю що гететей балабол
показати весь коментар
13.07.2022 15:58 Відповісти
Если мы все в одночасье скажем мосту в его сторону "упади", то это создаст такой циклон, что обрушит его к чертям)
показати весь коментар
13.07.2022 15:19 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 15:19 Відповісти
Кто положит око на нашу землю, тот пусть готовит свое очко!
показати весь коментар
13.07.2022 15:45 Відповісти
Звісно будівництво цього мосту і було підготовкою до війни з Україною! Невже хтось вважав що це для туристів??)))
показати весь коментар
13.07.2022 15:20 Відповісти
так і Криму від початку відведена була роль лише плацдарму для нападу на Україну з повітря води і суші. А кримчане, що на референдум бігали, думали що рашка по них ізсохлася. рашка проміняла їх всіх на ядерний арсенал і вже тоді треба було зрозуміти що рашці вони на ... не здалися. А вони навіть не образилися, тьфу!
показати весь коментар
13.07.2022 15:35 Відповісти
Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років Джерело:

Именно так. Любая потеря территории это потеря и плацдарм для будущей войны. Крым и ОРДЛО тому лучшая иллюстрация. Тут и мобилизация, и куча складов с техникой и припасами. Если России позволить что-то отхватить, то она создаст новый плацдарм.
показати весь коментар
13.07.2022 15:21 Відповісти
Все верно и правильно. Только ****** предатель зелупа квартальный не даст ,потому что хозяин ***** ему остаток денег не заплатит за сдачу Украины.
показати весь коментар
13.07.2022 15:25 Відповісти
ну то вже залежить чи люди дадуть йому це зробити. яник теж хотів не дати. і що?
показати весь коментар
13.07.2022 15:36 Відповісти
остаток заплатит в чемодане. в который он срет
показати весь коментар
13.07.2022 19:59 Відповісти
Марченку-вірю!
показати весь коментар
13.07.2022 15:25 Відповісти
Гаубицы знаменитые пришли...снаряды самонаводящиеся SMArt пришли...HIMARSы пришли...так що Пане Марчелло час прийшов...
показати весь коментар
13.07.2022 15:29 Відповісти
Все правильно! Поддерживаю Марченка, он реальный украинский генерал.

"Нам нічого не залишається, як визволяти всі свої території. Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років", - додав Марченко. Джерело:

Иначе будет многолетняя перестрелка, как на бамбасе 8 лет и очередная агрессия.
показати весь коментар
13.07.2022 15:37 Відповісти
я вже переживаю за цього генерала.. такі розмови в ОП розцінюють як "не на часі" та "провокування путіна". Чекаємо що шавка Верещук може загавкати - "це неприпустимо, там же наші люди.."
показати весь коментар
13.07.2022 15:44 Відповісти
Там хтось гавкнув за дермака с зелей,яке відношення мають ці зрадники до Украіньського війська.
показати весь коментар
13.07.2022 15:45 Відповісти
Sehr gut!
показати весь коментар
13.07.2022 15:50 Відповісти
Коли це станеться не відомо. Ставлю зарплату, що ніхто той міст сраний і пальцем не зачіпить.
показати весь коментар
13.07.2022 16:01 Відповісти
Яка там в тебе "зарплата"...Тобi ж кошти на тирнет з бабиной пенсii квидiляють...
показати весь коментар
13.07.2022 18:48 Відповісти
Нашо його чiпати )) Ну пiдкурить якийсь кацап цигарку - та й все ...
показати весь коментар
13.07.2022 19:43 Відповісти
По оперу арки бахнуть и оно рухнет и развалится. А вообще нужно каждый день туда ракеты с дронами запускать, чтобы швейцарский сыр от моста остался, а то и лучше вообще, чтобы там ничего не осталось!
показати весь коментар
13.07.2022 16:01 Відповісти
ПІДРІВІТЬ. Нишком замінуй вагон з ************ (тон 50) шо транспортується через міст, і дистанційно, не доїжаючи до острова Тузла, підірвіть. Шо в нас нема ССО? Йомайо. Шо все розмови про Гарпун чи HIMARS - це укус комаря в порівнянні. І здійснити складно, і гарантій мало бо ппо напоготові, баржі для обмана і дими.
показати весь коментар
13.07.2022 16:40 Відповісти
Поки Залужний керує в Генштабі, міст ніхто не буде знищувати. Кожен день йде обстріл Сумщини та Харківщини з території кацапії та що ми бачимо у відповідь?
показати весь коментар
13.07.2022 17:16 Відповісти
БОЙОВІ ГЕНЕРАЛИ УКРАЇНИ ДМИТРО МАРЧЕНКО ТА СЕРГІЙ КРИВОНОС - ОСЬ ЦІ ГЕНЕРАЛИ МАЮТЬ ОЧОЛЮВАТИ ГЕНШТАБ УКРАЇНИ !!!
показати весь коментар
13.07.2022 17:17 Відповісти
При ком они мають очолювати? при боневтике? КАК????
Цитата из интервью Луценко, который сейчас воюет под Николаевом:
показати весь коментар
13.07.2022 17:35 Відповісти
Мост надо переименовать в Чернобаевский.
Со всеми вытекающими и разлетающимися.
показати весь коментар
13.07.2022 18:01 Відповісти
Для початку б Херсон звільнити. А для цього треба знищити Антонівський міст. Бо кацапм відходячи все одно самі його знищать. А так зберегли б багато життів наших воїнів просто влаштувавши оркам котел. Були б і полонені і трофейні зброя та техніка.
показати весь коментар
13.07.2022 18:06 Відповісти
Ще по севастополю треба ******* під шумок.
показати весь коментар
13.07.2022 21:47 Відповісти
Подяка генералові Марченку за те що врятував Маріупіль.
Якби зелені криси не прибрали його з Херсонського фрону, то і Херсон вже б відбив.
Але їм буде якось невдобно якщо Херсон визволить той кого зелені Портновські шмари тримали рік в сізо по надуманій справі
показати весь коментар
13.07.2022 21:56 Відповісти
Вот это и называется, "Как в воду глядел" . Так воно і буде. РуZге, на выход!
показати весь коментар
13.07.2022 22:10 Відповісти

Генерал Марченко - троль 80-го рівня (в хорошому сенсі, коли що).
показати весь коментар
14.07.2022 01:57 Відповісти
 
 