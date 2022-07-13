Уничтожение Керченского моста и освобождение Крыма неизбежны, - генерал Марченко

Украина должна уничтожить Керченский мост и освободить оккупированный Крым, если не хочет простого оттягивания войны еще на несколько лет.

Об этом в интервью "Апострофу" сказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший в первые месяцы войны обороной Николаева, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, неизбежно контрнаступление украинских сил и освобождение как Херсонщины и Запорожской области, так и оккупированного Крыма.

"О контрнаступлении украинской стороны на Херсонщину и ее увольнении - это неизбежный процесс. Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и ушли. К нему нужно очень тщательно подготовиться, нужно провести очень хорошую разведку, нужно подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится", - сказал он.

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"Нам ничего не остается, как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", – добавил Марченко.

Генерал рассказал, что ВСУ планируют уничтожить Керченский мост.

"Когда это должно произойти, я вам, к сожалению, не могу сказать. Но я вам скажу больше: это тактически необходимо — уничтожить этот мост. Вы же понимаете, это перебрасываение резервов, усиление живой силой, техникой, вооружением. Это тактическая необходимость", – объяснил он.

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Также, по словам Марченко, будет поражен не только сам мост, но и большие десантные корабли, которые Россия держит в Черном море.