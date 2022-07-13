Уничтожение Керченского моста и освобождение Крыма неизбежны, - генерал Марченко
Украина должна уничтожить Керченский мост и освободить оккупированный Крым, если не хочет простого оттягивания войны еще на несколько лет.
Об этом в интервью "Апострофу" сказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший в первые месяцы войны обороной Николаева, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, неизбежно контрнаступление украинских сил и освобождение как Херсонщины и Запорожской области, так и оккупированного Крыма.
"О контрнаступлении украинской стороны на Херсонщину и ее увольнении - это неизбежный процесс. Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и ушли. К нему нужно очень тщательно подготовиться, нужно провести очень хорошую разведку, нужно подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится", - сказал он.
"Нам ничего не остается, как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", – добавил Марченко.
Генерал рассказал, что ВСУ планируют уничтожить Керченский мост.
"Когда это должно произойти, я вам, к сожалению, не могу сказать. Но я вам скажу больше: это тактически необходимо — уничтожить этот мост. Вы же понимаете, это перебрасываение резервов, усиление живой силой, техникой, вооружением. Это тактическая необходимость", – объяснил он.
Также, по словам Марченко, будет поражен не только сам мост, но и большие десантные корабли, которые Россия держит в Черном море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента."
Джерело:
Безмозгла сиділа в Лисичанську над головами наших військових за чиїм рішенням?
Черговий впоротий трольок, на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 12 липня 2022)?
Ай, мАлАдцА, навіть роботу через VPN здужало.
Дуй, Ванятка, за расєйським кораблем і не відсвічуй тут своєю тупізною.
Він лише сказав, що буде парад в Севастополі.
Ви проти?
Именно так. Любая потеря территории это потеря и плацдарм для будущей войны. Крым и ОРДЛО тому лучшая иллюстрация. Тут и мобилизация, и куча складов с техникой и припасами. Если России позволить что-то отхватить, то она создаст новый плацдарм.
"Нам нічого не залишається, як визволяти всі свої території. Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років", - додав Марченко. Джерело:
Иначе будет многолетняя перестрелка, как на бамбасе 8 лет и очередная агрессия.
Цитата из интервью Луценко, который сейчас воюет под Николаевом:
Со всеми вытекающими и разлетающимися.
Якби зелені криси не прибрали його з Херсонського фрону, то і Херсон вже б відбив.
Але їм буде якось невдобно якщо Херсон визволить той кого зелені Портновські шмари тримали рік в сізо по надуманій справі
Генерал Марченко - троль 80-го рівня (в хорошому сенсі, коли що).