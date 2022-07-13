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Новости Война
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Уничтожение Керченского моста и освобождение Крыма неизбежны, - генерал Марченко

дмитро,марченко

Украина должна уничтожить Керченский мост и освободить оккупированный Крым, если не хочет простого оттягивания войны еще на несколько лет.

Об этом в интервью "Апострофу" сказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший в первые месяцы войны обороной Николаева, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, неизбежно контрнаступление украинских сил и освобождение как Херсонщины и Запорожской области, так и оккупированного Крыма.

"О контрнаступлении украинской стороны на Херсонщину и ее увольнении - это неизбежный процесс. Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и ушли. К нему нужно очень тщательно подготовиться, нужно провести очень хорошую разведку, нужно подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится", - сказал он.

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"Нам ничего не остается, как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", – добавил Марченко.

Генерал рассказал, что ВСУ планируют уничтожить Керченский мост.

"Когда это должно произойти, я вам, к сожалению, не могу сказать. Но я вам скажу больше: это тактически необходимо — уничтожить этот мост. Вы же понимаете, это перебрасываение резервов, усиление живой силой, техникой, вооружением. Это тактическая необходимость", – объяснил он.

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Также, по словам Марченко, будет поражен не только сам мост, но и большие десантные корабли, которые Россия держит в Черном море.

Крым (26373) оккупация (10130) Керченский мост (393) Марченко Дмитрий (38) ВСУ (6564) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+70
Генералу Марченко-респект...
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13.07.2022 15:12
+53
Генералу виднее‼️Он лично , под его руководством И организации Герои ЗСУ отстояли Николаев ‼️
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13.07.2022 15:25
+45
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13.07.2022 15:13
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Правила форума Совет форумчан
Ну то знищуйте вже його.
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13.07.2022 15:11 Ответить
Зачем? Сейчас это скорее символ, чтобы сейчас тратить на него дефицитные ракеты. Существует сухопутный коридор от Ростова до Херсона.
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13.07.2022 15:17 Ответить
Именно. Сначала надо отбить коридор, а потом уже смост.
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13.07.2022 15:23 Ответить
Генералу виднее‼️Он лично , под его руководством И организации Герои ЗСУ отстояли Николаев ‼️
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13.07.2022 15:25 Ответить
Марчелло крут, тут без вариантов, даже слов не нужно. Если бы не он и Герои - орки бы уже сидели на Южноукраинской АЭС и, возможно, в Одессе.
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13.07.2022 16:50 Ответить
просто он любит Украину
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13.07.2022 18:43 Ответить
і ще він з Миколаївщіни
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13.07.2022 21:45 Ответить
Наш любимый Генерал ❤️💙💛‼️👍🙏Огромное уважение‼️🍀🍀🍀🍀🍀
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13.07.2022 15:23 Ответить
І наш також.
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13.07.2022 15:55 Ответить
Генералу Марченко-респект...
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13.07.2022 15:12 Ответить
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13.07.2022 15:13 Ответить
През з єрмаком дозволять?
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13.07.2022 15:14 Ответить
Ти дебіл, чи відробляєш аванс? Військові операції розробляє генеральний штаб на чолі з головнокомандувачем. Яким боком єрмак до цього? Залужний не звітує різним полупокерам.
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13.07.2022 15:17 Ответить
Завхоз і до політики ніякого відношення не має, але виконує обов'язки призЕдента на міжнародних зустрічах.
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13.07.2022 15:24 Ответить
Ти само дебіл.

"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента."

Джерело:
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13.07.2022 15:54 Ответить
Ахаха. Люсяндра сказала) ВСУ с первых дней зелёношоблу не посвящает в дела армии
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13.07.2022 17:37 Ответить
Та ти шо?!
Безмозгла сиділа в Лисичанську над головами наших військових за чиїм рішенням?
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13.07.2022 18:35 Ответить
без верховного ничего
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13.07.2022 18:54 Ответить
Якого біса Наполеон Боневтік вискочив зі своїм наказом звільнення Юга?! Це вкрай необхідно було? Чи це цирк? Чи без цього ніхто б і не подумав, що требя звільняти Юг, Схід, Північ... Набридло вічне шоу. А, якщо хотів показати рішучість - хай би для початку прокурора САП призначили? Чи він тут ні до чого...
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13.07.2022 16:04 Ответить
Дерьмак фаворит Зе
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13.07.2022 18:46 Ответить
Марченко ничем не командует, так что может на вольных хлебах говорить что думает.
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13.07.2022 15:23 Ответить
Путін сильно просив оманського і обіцяв подивитися в очі тільки, щоб прибрали його з півдня бо був просто піз..ць.
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13.07.2022 16:44 Ответить
Ты точно знаешь, где и чем занимается Марченко? Или, так, лишь бы сказать.
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13.07.2022 18:48 Ответить


Черговий впоротий трольок, на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 12 липня 2022)?
Ай, мАлАдцА, навіть роботу через VPN здужало.

Дуй, Ванятка, за расєйським кораблем і не відсвічуй тут своєю тупізною.
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13.07.2022 19:29 Ответить
Вот Марченко в балабольстве никто не заподозрит. Это вам не арестовичи.
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13.07.2022 15:24 Ответить
И не Буданов 👅с другом #балошвили бла-бла-бла,подоляк ……
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13.07.2022 16:11 Ответить
ну, заради справедливості, не думаєте, що Гелетей був правий?
Він лише сказав, що буде парад в Севастополі.
Ви проти?
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13.07.2022 15:28 Ответить
думаю що гететей балабол
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13.07.2022 15:58 Ответить
Если мы все в одночасье скажем мосту в его сторону "упади", то это создаст такой циклон, что обрушит его к чертям)
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13.07.2022 15:19 Ответить
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13.07.2022 15:19 Ответить
Кто положит око на нашу землю, тот пусть готовит свое очко!
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13.07.2022 15:45 Ответить
Звісно будівництво цього мосту і було підготовкою до війни з Україною! Невже хтось вважав що це для туристів??)))
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13.07.2022 15:20 Ответить
так і Криму від початку відведена була роль лише плацдарму для нападу на Україну з повітря води і суші. А кримчане, що на референдум бігали, думали що рашка по них ізсохлася. рашка проміняла їх всіх на ядерний арсенал і вже тоді треба було зрозуміти що рашці вони на ... не здалися. А вони навіть не образилися, тьфу!
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13.07.2022 15:35 Ответить
Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років Джерело:

Именно так. Любая потеря территории это потеря и плацдарм для будущей войны. Крым и ОРДЛО тому лучшая иллюстрация. Тут и мобилизация, и куча складов с техникой и припасами. Если России позволить что-то отхватить, то она создаст новый плацдарм.
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13.07.2022 15:21 Ответить
Все верно и правильно. Только ****** предатель зелупа квартальный не даст ,потому что хозяин ***** ему остаток денег не заплатит за сдачу Украины.
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13.07.2022 15:25 Ответить
ну то вже залежить чи люди дадуть йому це зробити. яник теж хотів не дати. і що?
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13.07.2022 15:36 Ответить
остаток заплатит в чемодане. в который он срет
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13.07.2022 19:59 Ответить
Марченку-вірю!
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13.07.2022 15:25 Ответить
Гаубицы знаменитые пришли...снаряды самонаводящиеся SMArt пришли...HIMARSы пришли...так що Пане Марчелло час прийшов...
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13.07.2022 15:29 Ответить
Все правильно! Поддерживаю Марченка, он реальный украинский генерал.

"Нам нічого не залишається, як визволяти всі свої території. Не можна залишати ворогу ані клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на декілька років", - додав Марченко. Джерело:

Иначе будет многолетняя перестрелка, как на бамбасе 8 лет и очередная агрессия.
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13.07.2022 15:37 Ответить
я вже переживаю за цього генерала.. такі розмови в ОП розцінюють як "не на часі" та "провокування путіна". Чекаємо що шавка Верещук може загавкати - "це неприпустимо, там же наші люди.."
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13.07.2022 15:44 Ответить
Там хтось гавкнув за дермака с зелей,яке відношення мають ці зрадники до Украіньського війська.
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13.07.2022 15:45 Ответить
Sehr gut!
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13.07.2022 15:50 Ответить
Коли це станеться не відомо. Ставлю зарплату, що ніхто той міст сраний і пальцем не зачіпить.
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13.07.2022 16:01 Ответить
Яка там в тебе "зарплата"...Тобi ж кошти на тирнет з бабиной пенсii квидiляють...
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13.07.2022 18:48 Ответить
Нашо його чiпати )) Ну пiдкурить якийсь кацап цигарку - та й все ...
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13.07.2022 19:43 Ответить
По оперу арки бахнуть и оно рухнет и развалится. А вообще нужно каждый день туда ракеты с дронами запускать, чтобы швейцарский сыр от моста остался, а то и лучше вообще, чтобы там ничего не осталось!
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13.07.2022 16:01 Ответить
ПІДРІВІТЬ. Нишком замінуй вагон з ************ (тон 50) шо транспортується через міст, і дистанційно, не доїжаючи до острова Тузла, підірвіть. Шо в нас нема ССО? Йомайо. Шо все розмови про Гарпун чи HIMARS - це укус комаря в порівнянні. І здійснити складно, і гарантій мало бо ппо напоготові, баржі для обмана і дими.
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13.07.2022 16:40 Ответить
Поки Залужний керує в Генштабі, міст ніхто не буде знищувати. Кожен день йде обстріл Сумщини та Харківщини з території кацапії та що ми бачимо у відповідь?
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13.07.2022 17:16 Ответить
БОЙОВІ ГЕНЕРАЛИ УКРАЇНИ ДМИТРО МАРЧЕНКО ТА СЕРГІЙ КРИВОНОС - ОСЬ ЦІ ГЕНЕРАЛИ МАЮТЬ ОЧОЛЮВАТИ ГЕНШТАБ УКРАЇНИ !!!
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13.07.2022 17:17 Ответить
При ком они мають очолювати? при боневтике? КАК????
Цитата из интервью Луценко, который сейчас воюет под Николаевом:
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13.07.2022 17:35 Ответить
Мост надо переименовать в Чернобаевский.
Со всеми вытекающими и разлетающимися.
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13.07.2022 18:01 Ответить
Для початку б Херсон звільнити. А для цього треба знищити Антонівський міст. Бо кацапм відходячи все одно самі його знищать. А так зберегли б багато життів наших воїнів просто влаштувавши оркам котел. Були б і полонені і трофейні зброя та техніка.
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13.07.2022 18:06 Ответить
Ще по севастополю треба ******* під шумок.
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13.07.2022 21:47 Ответить
Подяка генералові Марченку за те що врятував Маріупіль.
Якби зелені криси не прибрали його з Херсонського фрону, то і Херсон вже б відбив.
Але їм буде якось невдобно якщо Херсон визволить той кого зелені Портновські шмари тримали рік в сізо по надуманій справі
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13.07.2022 21:56 Ответить
Вот это и называется, "Как в воду глядел" . Так воно і буде. РуZге, на выход!
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13.07.2022 22:10 Ответить

Генерал Марченко - троль 80-го рівня (в хорошому сенсі, коли що).
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14.07.2022 01:57 Ответить
 
 