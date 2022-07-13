Украинским защитникам на передовой необходимы квадрокоптеры, чтобы эффективно уничтожать российских оккупантов, - волонтер Толмачева. ВИДЕО
Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам волонтера, украинским защитникам нужны 4 квадрокоптера Mavic 3 Combo. Устройство помогает украинским защитникам вести разведку позиций оккупантов и наносить удары.
Один такой коптер стоит 107 тыс. грн.
Реквизиты для помощи:
Приват банк 4149 6293 5130 2674
Монобанк 4441 1144 6766 1102
PayPal: [email protected]
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+8 Oleksandr Pohribnyi
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+5 Alexander Alex #524953
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+4 Garry Grant
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