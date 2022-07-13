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Украинским защитникам на передовой необходимы квадрокоптеры, чтобы эффективно уничтожать российских оккупантов, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам волонтера, украинским защитникам нужны 4 квадрокоптера Mavic 3 Combo. Устройство помогает украинским защитникам вести разведку позиций оккупантов и наносить удары.

Один такой коптер стоит 107 тыс. грн.

Реквизиты для помощи:

Приват банк 4149 6293 5130 2674

Монобанк 4441 1144 6766 1102 

PayPal: [email protected]

Смотрите: Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

помощь (7801) волонтеры (2634) Толмачева Юлия (27)


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Топ комментарии
+8
«Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відреагував на заяву конгресвумен Вікторії Спартц»

А це чмо існує тільки для того, щоб обгавкувати тих, хто не боїться говорити правду?
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13.07.2022 15:06
+5
Армія дронів- то на папері, поки що там тільки один дрон прийшов з Америки.
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13.07.2022 15:11
+4
Він на це вчився.Він дипломований дебіл.
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13.07.2022 15:09
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Правила форума Совет форумчан
нормально так. кров тече, кишки лізуть,..... ))
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13.07.2022 14:57 Ответить
Наскільки я знаю, то армія дронів є і іде підготовка до призначення.
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13.07.2022 14:57 Ответить
Армія дронів- то на папері, поки що там тільки один дрон прийшов з Америки.
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13.07.2022 15:11 Ответить
Пані волонтерці Толмачовій саме на часі задати це питання керівнику НР "Укроборонпрому" мілованову: де квадрокоптери??? Бо у нього є одна проблема- захист єрмака від конгресвумен Спартц. А можуть дрони зі США і не поступити через одного недоумка...
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13.07.2022 15:43 Ответить
Шож це за воююча держава, коли волонтери повинні збирати гроші на коптери. Зелень закопала військовий бюджет в асфальт. Вказівку дав великий будівничий Шашликович.
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13.07.2022 15:13 Ответить
Справедливості заради давайте згадаємо, що дороги робилися за рахунок коштів, отриманих з додаткової вартості від продажу пального на заправках. Тобто це цільові трати, які робилися за гроші автовласників . А оборонний бюджет - єто другоє.)
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13.07.2022 15:27 Ответить
Це так в других країнах. В Україні гроші на дорожний рейтинг був взятий з усіх напрямків, навіть з будівництва житла для Героїв АТО. Ви забули, яу слуги урізали фінансування ЗСУ.
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13.07.2022 17:05 Ответить
«Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відреагував на заяву конгресвумен Вікторії Спартц»

А це чмо існує тільки для того, щоб обгавкувати тих, хто не боїться говорити правду?
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13.07.2022 15:06 Ответить
Він на це вчився.Він дипломований дебіл.
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13.07.2022 15:09 Ответить
лицо "изуродованное" полным отсутствием интеллекта
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13.07.2022 18:00 Ответить
КРАСОТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.07.2022 15:18 Ответить
Держзамовлення відсутнє как таке...
Не то щоб дрони свої робити...

Не забудемо Н І Ч О ГО, не дамо тварюкам нами помикати.
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13.07.2022 15:25 Ответить
Чому таким займаються волонтери ?
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13.07.2022 15:39 Ответить
нам все потрібно кроме дронів
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13.07.2022 15:40 Ответить
Поміч треба уже зараз!
Чим можемо - допоможемо!
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13.07.2022 17:58 Ответить
RECPECT
слава ЗСУ!
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13.07.2022 18:02 Ответить
 
 