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Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Для военнослужащих 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС на собранные волонтерские средства приобрели большой телевизор, необходимый для работы, вкусности и фрукты.

Об этом написала в Фейсбуке волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаю отчеты по очередной поездке на фронт. Есть у меня любимые подразделения, это подразделения добровольцев, которые на протяжении 8 лет работают по всей линии фронта и защищают нашу с вами мирную жизнь. Так вот - для наших солнышек подразделения #Да_Вінчі 1 ОШР ДУК ПС передали большой телевизор для работы, вкусняхи, фрукты и мясо от Евгения Петрова", - говорится в сообщении.

"Для солнышек из подразделения #Ведмедій передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, это уже 90-й квадрик, переданный на фронт, метеостанцию ​​Kestrel, батарею, мешок мяса от Евгения Петрова, фрукты", - добавила Толмачева.

"За приобретенные вещи спасибо каждому человеку, который перечислял средства на этот дорогостоящий квадрик и телевизор. Особая благодарность Максиму Максиму, Vasyl Savynec, Taras Drofyak, Jonas Ohman, Yanina Sokolova, Юрию Бутусову, Oleksij Brehse. СПАСИБО ВАМ. Я безгранично благодарна мамам погибших героев, которые перечисляли свои средства на покупку квадрика. Люди, вы невероятны", - резюмировала волонтер.

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Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 01
Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 02
Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 03
Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 04
Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 05
Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 06
Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 07
Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева 08

Автор: 

помощь (7906) военнослужащие (6206) Правый сектор (855) Толмачева Юлия (27)


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Видео с квадрокопера они будут смотреть...на большом экране даже будет видно как оброченцы винторогие обсираются...
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10.02.2022 10:15 Ответить
просто ваще им надо смотреть как они обсираются
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10.02.2022 10:30 Ответить
Может и Зе с подельниками миллионы из Офшоров передаст на фронт?!
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10.02.2022 10:32 Ответить
Вони швидше вдавляться.
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10.02.2022 10:46 Ответить
скорее бы.
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10.02.2022 10:47 Ответить
Таки собрали денег! Есть в Украине настоящие люди, горжусь!
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11.02.2022 09:22 Ответить
Фото с эссесовскими молниями уберите,не давайте кацапской пропаганде материал для визга.
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11.02.2022 10:32 Ответить
 
 