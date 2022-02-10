Добровольцам на фронт передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, метеостанцию ​​Kestrel, большой телевизор и вкусности, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Для военнослужащих 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС на собранные волонтерские средства приобрели большой телевизор, необходимый для работы, вкусности и фрукты.

Об этом написала в Фейсбуке волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаю отчеты по очередной поездке на фронт. Есть у меня любимые подразделения, это подразделения добровольцев, которые на протяжении 8 лет работают по всей линии фронта и защищают нашу с вами мирную жизнь. Так вот - для наших солнышек подразделения #Да_Вінчі 1 ОШР ДУК ПС передали большой телевизор для работы, вкусняхи, фрукты и мясо от Евгения Петрова", - говорится в сообщении.

"Для солнышек из подразделения #Ведмедій передали квадрокоптер с тепловизионной камерой, это уже 90-й квадрик, переданный на фронт, метеостанцию ​​Kestrel, батарею, мешок мяса от Евгения Петрова, фрукты", - добавила Толмачева.

"За приобретенные вещи спасибо каждому человеку, который перечислял средства на этот дорогостоящий квадрик и телевизор. Особая благодарность Максиму Максиму, Vasyl Savynec, Taras Drofyak, Jonas Ohman, Yanina Sokolova, Юрию Бутусову, Oleksij Brehse. СПАСИБО ВАМ. Я безгранично благодарна мамам погибших героев, которые перечисляли свои средства на покупку квадрика. Люди, вы невероятны", - резюмировала волонтер.

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