Добровольцям на фронт передали квадрокоптер з тепловізійною камерою, метеостанцію Kestrel, великий телевізор та смаколики, - волонтерка Толмачова. ФОТОрепортаж

Для військовослужбовців 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС на зібрані волонтерські кошти придбали великий телевізор, необхідний для роботи, та смаколики і фрукти.

Про це написала у фейсбуці волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжую звіти з чергової поїздки на фронт. Є у мене улюблені підрозділи, це підрозділи добровольців, які упродовж 8 років працюють по всій лінії фронту та захищають наше з вами мирне життя. Так ось - для наших сонечок підрозділу #Да_Вінчі 1 ОШР ДУК ПС передали великий телевізор для роботи, вкусняхи, фрукти та м'ясо від Євгена Петрова", - йдеться у повідомленні.

"Для сонечок із підрозділу #Ведмедій передали квадрокоптер з тепловізійною камерою, це вже 90-й квадрік, переданий на фронт, метеостанцію Kestrel, батарею, мішок м‘яса від Євгена Петрова, фрукти", - додала Толмачова.

"За придбані речі дякую кожній людині, яка перераховувала кошти на цей дороговартісний квадрік та телевізор. Особлива подяка Максиму Максим, Vasyl Savynec, Taras Drofyak, Jonas Ohman, Yanina Sokolova, Юрію Бутусову, Oleksij Brehse. ДЯКУЮ ВАМ. Я безмежно вдячна мамам загиблих героїв, які перераховували свої кошти на купівлю квадріка. Люди, ви неймовірні", - резюмувала волонтерка.

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