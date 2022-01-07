Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів

Українським добровольцям на Донбасі дуже потрібен квадрокоптер з телевізійною камерою для нічної роботи.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, тільки дивом можна знайти кошти на дуже потрібний квадрокоптер з тепловізійною камерою для нічної роботи,ціна якого 150 000 грн., для підрозділу добровольців", - йдеться в повідомленні.

За словами волонтерки, залишилося зібрати 110 000 грн.

Реквізити:



"ПриватБанк" - 4149 6293 5130 2674. Толмачова Юлія.

Для юрідичних осіб:



БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЄДРПО 37019766, Р/р UA883077700000026008010018248, АТ "А- Банк".

Також читайте: Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для воїнів ООС: Без них дати відповідь ворогові буває складно. ФОТО



