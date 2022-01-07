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допомога (7877) Донбас (22348) ЗСУ (7200) Толмачова (27)

Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів

Українським добровольцям на Донбасі дуже потрібен квадрокоптер з телевізійною камерою для нічної роботи.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, тільки дивом можна знайти кошти на дуже потрібний квадрокоптер з тепловізійною камерою для нічної роботи,ціна якого 150 000 грн., для підрозділу добровольців", - йдеться в повідомленні.

За словами волонтерки, залишилося зібрати 110 000 грн.

Реквізити: 

"ПриватБанк" - 4149 6293 5130 2674. Толмачова Юлія.

Для юрідичних осіб:

БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЄДРПО 37019766, Р/р UA883077700000026008010018248, АТ "А- Банк".

Також читайте: Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для воїнів ООС: Без них дати відповідь ворогові буває складно. ФОТО

Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів 01
Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів 02

Автор: 
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Топ коментарі
+11
А чо зелупа с 95м кварталом после корпоративов в сауне у бабушки Бени не мугот скинуться армии на дрон?
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07.01.2022 10:02
+5
Стидоба зелюкам, щоб військові в такій ситуації на фронті звертались до волонтерів
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07.01.2022 10:12
+4
********* уже модернизировала свои дроны увеличив потолок до высоты 5500м, которые теперь вне зоны поражения. А у нас продолжают просить скинуться на китайские квадрокоптеры-игрушки. Ну зато у нас есть книги, *зельоные тарифы* и велыке крадивныцтво
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07.01.2022 10:13
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Восемь лет войны...А волонтеры просят ? Чем Зеля тогда лучше Пороха ?
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07.01.2022 10:01 Відповісти
А я думал добровольцев уже и нету в зоне ООС.
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07.01.2022 10:12 Відповісти
Тим, що в 2014 армія була голодна і боса, беззбройна. В 2019-нагодована, одягнена, озброєна. В 2022- голодна, боса, беззбройна.
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07.01.2022 11:45 Відповісти
А чо зелупа с 95м кварталом после корпоративов в сауне у бабушки Бени не мугот скинуться армии на дрон?
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07.01.2022 10:02 Відповісти
Так то армия защищает от войны и квартальных аниматоров тоже. Предлагаю в таком случае в следующий раз поменять их на таксистов и маргиналов из ордло, как любит верховноглавнокоммандующая ******!!!!
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07.01.2022 10:03 Відповісти
Книгами возьмете?
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07.01.2022 10:10 Відповісти
Стидоба зелюкам, щоб військові в такій ситуації на фронті звертались до волонтерів
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07.01.2022 10:12 Відповісти
********* уже модернизировала свои дроны увеличив потолок до высоты 5500м, которые теперь вне зоны поражения. А у нас продолжают просить скинуться на китайские квадрокоптеры-игрушки. Ну зато у нас есть книги, *зельоные тарифы* и велыке крадивныцтво
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07.01.2022 10:13 Відповісти
С алика его дешевле можно взяять
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07.01.2022 10:23 Відповісти
Організуй збір коштів на цю справу.
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07.01.2022 10:49 Відповісти
З магазину "Comfy", це там де такі накрутки, що ціни майже вдвічі більші ніж в і-неті? Враження, що волонтери крутять бізнес на процентах від продаж.
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07.01.2022 10:37 Відповісти
це не враження
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07.01.2022 11:15 Відповісти
+
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07.01.2022 11:46 Відповісти
Єрмак із арахамією та разумковим теж гроші заготовляють, може для квадрокоптерів для ЗСУ….
А верховний чотириразовий що ж зотихарився в Карпатах…
Позорище…
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07.01.2022 12:08 Відповісти
 
 