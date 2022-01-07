Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів
Українським добровольцям на Донбасі дуже потрібен квадрокоптер з телевізійною камерою для нічної роботи.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Здається, тільки дивом можна знайти кошти на дуже потрібний квадрокоптер з тепловізійною камерою для нічної роботи,ціна якого 150 000 грн., для підрозділу добровольців", - йдеться в повідомленні.
За словами волонтерки, залишилося зібрати 110 000 грн.
Реквізити:
"ПриватБанк" - 4149 6293 5130 2674. Толмачова Юлія.
Для юрідичних осіб:
БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЄДРПО 37019766, Р/р UA883077700000026008010018248, АТ "А- Банк".
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