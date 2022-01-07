Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов

Украинским добровольцам на Донбассе очень нужен квадрокоптер с телевизионной камерой для ночной работы.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Кажется только чудом можно найти средства на очень нужный квадрокоптер с тепловизионной камерой для ночной работы, цена которого 150 000 грн, для подразделения добровольцев", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, осталось собрать 110 000 грн.

Реквизиты:

"Приватбанк" – 4149 6293 5130 2674. Толмачева Юлия.

Для юридических лиц:

БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЕГРПО 37019766, Р/с UA883077700000026008010018248, АО "А-Банк".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для воинов ООС: Без них дать ответ врагу бывает сложно. ФОТО



