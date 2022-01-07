Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов
Украинским добровольцам на Донбассе очень нужен квадрокоптер с телевизионной камерой для ночной работы.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.
"Кажется только чудом можно найти средства на очень нужный квадрокоптер с тепловизионной камерой для ночной работы, цена которого 150 000 грн, для подразделения добровольцев", - говорится в сообщении.
По словам волонтера, осталось собрать 110 000 грн.
Реквизиты:
"Приватбанк" – 4149 6293 5130 2674. Толмачева Юлия.
Для юридических лиц:
БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЕГРПО 37019766, Р/с UA883077700000026008010018248, АО "А-Банк".
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