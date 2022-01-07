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Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов

Украинским добровольцам на Донбассе очень нужен квадрокоптер с телевизионной камерой для ночной работы.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Кажется только чудом можно найти средства на очень нужный квадрокоптер с тепловизионной камерой для ночной работы, цена которого 150 000 грн, для подразделения добровольцев", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, осталось собрать 110 000 грн.

Реквизиты:

"Приватбанк" – 4149 6293 5130 2674. Толмачева Юлия.

Для юридических лиц:

БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЕГРПО 37019766, Р/с UA883077700000026008010018248, АО "А-Банк".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для воинов ООС: Без них дать ответ врагу бывает сложно. ФОТО

Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов 01
Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов 02

Автор: 
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Топ комментарии
+11
А чо зелупа с 95м кварталом после корпоративов в сауне у бабушки Бени не мугот скинуться армии на дрон?
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07.01.2022 10:02
+5
Стидоба зелюкам, щоб військові в такій ситуації на фронті звертались до волонтерів
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07.01.2022 10:12
+4
********* уже модернизировала свои дроны увеличив потолок до высоты 5500м, которые теперь вне зоны поражения. А у нас продолжают просить скинуться на китайские квадрокоптеры-игрушки. Ну зато у нас есть книги, *зельоные тарифы* и велыке крадивныцтво
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07.01.2022 10:13
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Восемь лет войны...А волонтеры просят ? Чем Зеля тогда лучше Пороха ?
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07.01.2022 10:01 Ответить
А я думал добровольцев уже и нету в зоне ООС.
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07.01.2022 10:12 Ответить
Тим, що в 2014 армія була голодна і боса, беззбройна. В 2019-нагодована, одягнена, озброєна. В 2022- голодна, боса, беззбройна.
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07.01.2022 11:45 Ответить
А чо зелупа с 95м кварталом после корпоративов в сауне у бабушки Бени не мугот скинуться армии на дрон?
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07.01.2022 10:02 Ответить
Так то армия защищает от войны и квартальных аниматоров тоже. Предлагаю в таком случае в следующий раз поменять их на таксистов и маргиналов из ордло, как любит верховноглавнокоммандующая ******!!!!
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07.01.2022 10:03 Ответить
Книгами возьмете?
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07.01.2022 10:10 Ответить
Стидоба зелюкам, щоб військові в такій ситуації на фронті звертались до волонтерів
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07.01.2022 10:12 Ответить
********* уже модернизировала свои дроны увеличив потолок до высоты 5500м, которые теперь вне зоны поражения. А у нас продолжают просить скинуться на китайские квадрокоптеры-игрушки. Ну зато у нас есть книги, *зельоные тарифы* и велыке крадивныцтво
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07.01.2022 10:13 Ответить
С алика его дешевле можно взяять
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07.01.2022 10:23 Ответить
Організуй збір коштів на цю справу.
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07.01.2022 10:49 Ответить
З магазину "Comfy", це там де такі накрутки, що ціни майже вдвічі більші ніж в і-неті? Враження, що волонтери крутять бізнес на процентах від продаж.
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07.01.2022 10:37 Ответить
це не враження
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07.01.2022 11:15 Ответить
+
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07.01.2022 11:46 Ответить
Єрмак із арахамією та разумковим теж гроші заготовляють, може для квадрокоптерів для ЗСУ….
А верховний чотириразовий що ж зотихарився в Карпатах…
Позорище…
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07.01.2022 12:08 Ответить
 
 