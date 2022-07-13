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Українським захисникам на передовій необхідні квадрокоптери, щоб ефективно знищувати російських окупантів, - волонтерка Толмачова. ВIДЕО

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами волонтерки, українським захисникам потрібні 4 квадрокоптери Mavic 3 Combo. Пристрій допомагає українським захисникам вести розвідку позицій окупантів та завдавати ударів.

Один такий коптер коштує 107 тис. грн.

Реквізити для допомоги: 

Приват банк 4149 6293 5130 2674

Монобанк 4441 1144 6766 1102 

PayPal: [email protected]

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольцям на фронт передали квадрокоптер з тепловізійною камерою, метеостанцію Kestrel, великий телевізор та смаколики, - волонтерка Толмачова. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8345) волонтери (1332) Толмачова Юлія (27)


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Топ коментарі
+8
«Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відреагував на заяву конгресвумен Вікторії Спартц»

А це чмо існує тільки для того, щоб обгавкувати тих, хто не боїться говорити правду?
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13.07.2022 15:06
+5
Армія дронів- то на папері, поки що там тільки один дрон прийшов з Америки.
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13.07.2022 15:11
+4
Він на це вчився.Він дипломований дебіл.
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13.07.2022 15:09
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нормально так. кров тече, кишки лізуть,..... ))
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13.07.2022 14:57 Відповісти
Наскільки я знаю, то армія дронів є і іде підготовка до призначення.
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13.07.2022 14:57 Відповісти
Армія дронів- то на папері, поки що там тільки один дрон прийшов з Америки.
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13.07.2022 15:11 Відповісти
Пані волонтерці Толмачовій саме на часі задати це питання керівнику НР "Укроборонпрому" мілованову: де квадрокоптери??? Бо у нього є одна проблема- захист єрмака від конгресвумен Спартц. А можуть дрони зі США і не поступити через одного недоумка...
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13.07.2022 15:43 Відповісти
Шож це за воююча держава, коли волонтери повинні збирати гроші на коптери. Зелень закопала військовий бюджет в асфальт. Вказівку дав великий будівничий Шашликович.
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13.07.2022 15:13 Відповісти
Справедливості заради давайте згадаємо, що дороги робилися за рахунок коштів, отриманих з додаткової вартості від продажу пального на заправках. Тобто це цільові трати, які робилися за гроші автовласників . А оборонний бюджет - єто другоє.)
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13.07.2022 15:27 Відповісти
Це так в других країнах. В Україні гроші на дорожний рейтинг був взятий з усіх напрямків, навіть з будівництва житла для Героїв АТО. Ви забули, яу слуги урізали фінансування ЗСУ.
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13.07.2022 17:05 Відповісти
«Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відреагував на заяву конгресвумен Вікторії Спартц»

А це чмо існує тільки для того, щоб обгавкувати тих, хто не боїться говорити правду?
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13.07.2022 15:06 Відповісти
Він на це вчився.Він дипломований дебіл.
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13.07.2022 15:09 Відповісти
лицо "изуродованное" полным отсутствием интеллекта
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13.07.2022 18:00 Відповісти
КРАСОТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.07.2022 15:18 Відповісти
Держзамовлення відсутнє как таке...
Не то щоб дрони свої робити...

Не забудемо Н І Ч О ГО, не дамо тварюкам нами помикати.
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13.07.2022 15:25 Відповісти
Чому таким займаються волонтери ?
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13.07.2022 15:39 Відповісти
нам все потрібно кроме дронів
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13.07.2022 15:40 Відповісти
Поміч треба уже зараз!
Чим можемо - допоможемо!
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13.07.2022 17:58 Відповісти
RECPECT
слава ЗСУ!
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13.07.2022 18:02 Відповісти
 
 