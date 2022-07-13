Українським захисникам на передовій необхідні квадрокоптери, щоб ефективно знищувати російських окупантів, - волонтерка Толмачова. ВIДЕО
Волонтерка Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами волонтерки, українським захисникам потрібні 4 квадрокоптери Mavic 3 Combo. Пристрій допомагає українським захисникам вести розвідку позицій окупантів та завдавати ударів.
Один такий коптер коштує 107 тис. грн.
Реквізити для допомоги:
Приват банк 4149 6293 5130 2674
Монобанк 4441 1144 6766 1102
PayPal: [email protected]
Топ коментарі
+8 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар13.07.2022 15:06
+5 Alexander Alex #524953
показати весь коментар13.07.2022 15:11
+4 Garry Grant
показати весь коментар13.07.2022 15:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А це чмо існує тільки для того, щоб обгавкувати тих, хто не боїться говорити правду?
Не то щоб дрони свої робити...
Не забудемо Н І Ч О ГО, не дамо тварюкам нами помикати.
Чим можемо - допоможемо!
слава ЗСУ!