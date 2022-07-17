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Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае "нападения" на оккупированный Крым

медведєв

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что в случае "нападения" Украины на оккупированный Россией Крым для всех наступит "судный день".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Если что-то подобное произойдет, для них всех наступит судный день", – сказал он.

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Автор: 

Крым (26376) Медведев Дмитрий (4101) россия (95467)


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Топ комментарии
+113
Сатурну уже не наливать. А то он нахрен и всю Землю спалит.
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17.07.2022 15:38
+77
Есть такое. Нажимает на курки и пускает ракеты отнюдь не сам *****. Грабит наши дома и убивает наших детей отнюдь не сам *****. Там вся страна - это одно коллективное *****. Он лишь отражает их мечты о жизни.
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17.07.2022 15:46
+66
мєдвєдєв, іді ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.07.2022 15:49
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Ничтожество
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17.07.2022 21:30 Ответить
Ссыт сволочь. Это-хороший признак)
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17.07.2022 21:32 Ответить
Димон, ты сам поднесёшь Крым Украине на блюдечке
с голубой каёмочкой.
Иди мой посуду.
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17.07.2022 21:33 Ответить
Та вже похєр підор. Прилетить при першій технічнічній можливості.
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17.07.2022 21:36 Ответить
Будет очень иронично если они решатся на ядрёный удар и ракета взорвется в шахте или над рашкой
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17.07.2022 22:11 Ответить
Примерно так:
https://youtu.be/_lmZtGY-S5o
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17.07.2022 22:31 Ответить
или так:
https://www.5.ua/ru/rehyoni/rossyiskaia-raketa-peredumala-y-sluchaino-vlupyla-po-svoym-epychnoe-vydeo-280747.html
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17.07.2022 22:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NwERTChBCAE&t=32s https://www.youtube.com/watch?v=NwERTChBCAE&t=32s

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17.07.2022 22:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=u2HiXhPVSz4 https://www.youtube.com/watch?v=u2HiXhPVSz4

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17.07.2022 22:44 Ответить
Да)
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18.07.2022 16:11 Ответить
сцит алконафт
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17.07.2022 22:48 Ответить
Тю-ю-ю...
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18.07.2022 01:51 Ответить
После Крыма будет московия разорвана как очко
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18.07.2022 08:19 Ответить
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