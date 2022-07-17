Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае "нападения" на оккупированный Крым

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что в случае "нападения" Украины на оккупированный Россией Крым для всех наступит "судный день".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Если что-то подобное произойдет, для них всех наступит судный день", – сказал он.

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