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Казахстан хочет поставлять нефть в Европу в обход России

токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ. Это произошло после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт президента Казахстана.

Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. В этой связи он поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов.

Приоритетным президент Казахстана считает Транскаспийский маршрут – поставки в Европу в обход России. Токаев выступил с заявлением на следующий день после того, как российский суд постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней. Это может в третий раз за 2022 год остановить доступ казахстанской нефти на мировой рынок через Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После обещания Токаева увеличить поставки нефти в Европу в Казахстане произошел взрыв на крупнейшем месторождении

Автор: 

Казахстан (781) нефть (1917) россия (95361) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+29
уйло будет подло шкодить
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07.07.2022 15:06
+24
молодцом. не прогнулся
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07.07.2022 15:06
+15
Ну ждем сейчас песню что казахи это рузкий братский нарот и нужно его спасти
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07.07.2022 15:07
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уйло будет подло шкодить
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07.07.2022 15:06 Ответить
on uzhe - prikril trubu cherez novorosiisk + vzarval tam shto to na gazo-skvazhine
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07.07.2022 15:08 Ответить
Это национальное достоинство каZZапсин. Они подлостью, мерзостью гордятся. Их национальная идентичность.
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07.07.2022 16:08 Ответить
страна мухомория
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07.07.2022 16:47 Ответить
ta kto zhe protiv ta ? davite po skoree
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07.07.2022 15:06 Ответить
молодцом. не прогнулся
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07.07.2022 15:06 Ответить
на кацапов надо сцать всем миром
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07.07.2022 15:56 Ответить
Ну ждем сейчас песню что казахи это рузкий братский нарот и нужно его спасти
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07.07.2022 15:07 Ответить
спасалка у ***** зламалась в Україні. до казахів немає чим та з чим вдертися.
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07.07.2022 15:23 Ответить
***** тільки на росії і бояться
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07.07.2022 15:08 Ответить
а "вміє" ***** перемовини вести. Ось і цей "друг" та "партнер" вже не витримав. Хто знає, в Казахстані є бІндеровці? чи хоча б нацисти?
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07.07.2022 15:08 Ответить
Почекай! Вони ще не активізували "русскаязичних" Усі оті "цілинники" "сплять і бачать" "совок" І не тому що вони живуть погано - просто вони при СРСР були "народом першого сорту" порівняно з "мамбетами" І саме з-за російської мови! Єдина надія - що китайці цього не дозволять! Однак все в світі має свою ціну - китайці "просто так" допомагать не стануть!
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07.07.2022 15:17 Ответить
там басмачі в степах)
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07.07.2022 15:43 Ответить
Вот жеж нацисты.
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07.07.2022 15:09 Ответить
Новость в твиторах видел - "в Казахстане в магазине продавец попросил с ним общаться на казахском языке!!! РуZZке притесняют! Вот нацисты казахские националисты!!! Украина 2.0?"
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07.07.2022 16:14 Ответить
Не виключаю, що скоро ***** почне "специальную воєнную опєрацію" і в Казахстані, не зважаючи на те, що Казахстан член "ОДКБ". Почнеться з терактів на нафтозаводах та нафтосховищах(
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07.07.2022 15:10 Ответить
Він би рад почати да Україна в пріорітеті, на два фронти не потягне.
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07.07.2022 15:18 Ответить
Вже. https://24tv.ua/ru/vzryv-kazahstane-6-ijulja-proizoshel-vzryv-neftjanom-mestorozhdenii_n2075191
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07.07.2022 15:24 Ответить
Захід більше не хоче заперечувать що Росія користується торгівлею енергоносіями як зброєю?
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07.07.2022 15:12 Ответить
Касымь их жормать, Токаев!
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07.07.2022 15:14 Ответить
"умный в рашу не пойдёт
умный рашу обойдёт!" ))
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07.07.2022 15:15 Ответить
Ну все, тепер вони наступні в черзі на "денацифікацію"
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07.07.2022 15:15 Ответить
Тепер казахи винні!! Бомбити їх тепер потрібно,бо не дають російськомовним вмиватись нафтою,чи ще якийсь там привід,що загрожує нац. безпеці рашки,а можливо що Казахстан хоче напасти на рашку,цікаво,в Луки є вже карта нападу?
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07.07.2022 15:20 Ответить
казахи тепер теж фашисти?
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07.07.2022 15:29 Ответить
С кем из соседей рашисты еще не вели воен ?
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07.07.2022 15:37 Ответить
з США, чогось сцуть
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07.07.2022 16:50 Ответить
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07.07.2022 15:41 Ответить
У Казахстана за спиной Китай с полной поддержкой.
Так что кхмуйло проглотит и не рыпнется.
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07.07.2022 15:42 Ответить
не только Китай, но и американские Chevron и ExxonMobil, крупнейшие корпорации в мире.
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07.07.2022 16:54 Ответить
Зараз ботоксний чахлик казахам піськовим з бункера погрозить.
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07.07.2022 15:50 Ответить
Если друг оказался вдруг....
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07.07.2022 15:53 Ответить
Не оцінив Токаєв "спасатєлів "своїх , а культурно послав найух . Да кацапів буде кожні робить . У відкриту не піде , а паскудить буде
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07.07.2022 16:07 Ответить
бункерний карлік дуже ображається якщо його нах посилають
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07.07.2022 17:57 Ответить
Молодец Токаев - человек дела
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07.07.2022 18:25 Ответить
Токаев научит путина правильно произносить своё имя.
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07.07.2022 19:21 Ответить
Молодець! І камінь сумніву
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07.07.2022 20:43 Ответить
Нам потрібен сухопутний кордон з казахами по Дону.
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07.07.2022 23:47 Ответить
ета какая-та русофобiя!
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08.07.2022 00:54 Ответить
 
 