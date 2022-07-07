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Новини
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Казахстан хоче постачати нафту до Європи в обхід Росії

токаев

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід РФ. Це сталося після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт президента Казахстану.

Токаєв назвав важливим завданням диверсифікацію постачання нафти. У зв'язку з цим він доручив опрацювати оптимальний варіант реалізації Транскаспійського маршруту та збільшити потужності двох нафтопроводів.

Пріоритетним президент Казахстану вважає Транскаспійський маршрут - постачання до Європи в обхід Росії. Токаєв виступив із заявою наступного дня після того, як російський суд постановив призупинити роботу морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на 30 днів. Це може втретє за 2022 рік зупинити доступ казахстанської нафти на світовий ринок через Росію.

Також читайте: Після обіцянки Токаєва збільшити постачання нафти до Європи у Казахстані стався вибух на найбільшому родовищі

Автор: 

Казахстан (871) нафта (5486) росія (64923) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+29
уйло будет подло шкодить
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07.07.2022 15:06
+24
молодцом. не прогнулся
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07.07.2022 15:06
+15
Ну ждем сейчас песню что казахи это рузкий братский нарот и нужно его спасти
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07.07.2022 15:07
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уйло будет подло шкодить
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07.07.2022 15:06 Відповісти
on uzhe - prikril trubu cherez novorosiisk + vzarval tam shto to na gazo-skvazhine
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07.07.2022 15:08 Відповісти
Это национальное достоинство каZZапсин. Они подлостью, мерзостью гордятся. Их национальная идентичность.
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07.07.2022 16:08 Відповісти
страна мухомория
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07.07.2022 16:47 Відповісти
ta kto zhe protiv ta ? davite po skoree
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07.07.2022 15:06 Відповісти
молодцом. не прогнулся
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07.07.2022 15:06 Відповісти
на кацапов надо сцать всем миром
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07.07.2022 15:56 Відповісти
Ну ждем сейчас песню что казахи это рузкий братский нарот и нужно его спасти
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07.07.2022 15:07 Відповісти
спасалка у ***** зламалась в Україні. до казахів немає чим та з чим вдертися.
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07.07.2022 15:23 Відповісти
***** тільки на росії і бояться
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07.07.2022 15:08 Відповісти
а "вміє" ***** перемовини вести. Ось і цей "друг" та "партнер" вже не витримав. Хто знає, в Казахстані є бІндеровці? чи хоча б нацисти?
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07.07.2022 15:08 Відповісти
Почекай! Вони ще не активізували "русскаязичних" Усі оті "цілинники" "сплять і бачать" "совок" І не тому що вони живуть погано - просто вони при СРСР були "народом першого сорту" порівняно з "мамбетами" І саме з-за російської мови! Єдина надія - що китайці цього не дозволять! Однак все в світі має свою ціну - китайці "просто так" допомагать не стануть!
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07.07.2022 15:17 Відповісти
там басмачі в степах)
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07.07.2022 15:43 Відповісти
Вот жеж нацисты.
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07.07.2022 15:09 Відповісти
Новость в твиторах видел - "в Казахстане в магазине продавец попросил с ним общаться на казахском языке!!! РуZZке притесняют! Вот нацисты казахские националисты!!! Украина 2.0?"
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07.07.2022 16:14 Відповісти
Не виключаю, що скоро ***** почне "специальную воєнную опєрацію" і в Казахстані, не зважаючи на те, що Казахстан член "ОДКБ". Почнеться з терактів на нафтозаводах та нафтосховищах(
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07.07.2022 15:10 Відповісти
Він би рад почати да Україна в пріорітеті, на два фронти не потягне.
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07.07.2022 15:18 Відповісти
Вже. https://24tv.ua/ru/vzryv-kazahstane-6-ijulja-proizoshel-vzryv-neftjanom-mestorozhdenii_n2075191
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07.07.2022 15:24 Відповісти
Захід більше не хоче заперечувать що Росія користується торгівлею енергоносіями як зброєю?
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07.07.2022 15:12 Відповісти
Касымь их жормать, Токаев!
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07.07.2022 15:14 Відповісти
"умный в рашу не пойдёт
умный рашу обойдёт!" ))
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07.07.2022 15:15 Відповісти
Ну все, тепер вони наступні в черзі на "денацифікацію"
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07.07.2022 15:15 Відповісти
Тепер казахи винні!! Бомбити їх тепер потрібно,бо не дають російськомовним вмиватись нафтою,чи ще якийсь там привід,що загрожує нац. безпеці рашки,а можливо що Казахстан хоче напасти на рашку,цікаво,в Луки є вже карта нападу?
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07.07.2022 15:20 Відповісти
казахи тепер теж фашисти?
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07.07.2022 15:29 Відповісти
С кем из соседей рашисты еще не вели воен ?
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07.07.2022 15:37 Відповісти
з США, чогось сцуть
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07.07.2022 16:50 Відповісти
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07.07.2022 15:41 Відповісти
У Казахстана за спиной Китай с полной поддержкой.
Так что кхмуйло проглотит и не рыпнется.
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07.07.2022 15:42 Відповісти
не только Китай, но и американские Chevron и ExxonMobil, крупнейшие корпорации в мире.
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07.07.2022 16:54 Відповісти
Зараз ботоксний чахлик казахам піськовим з бункера погрозить.
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07.07.2022 15:50 Відповісти
Если друг оказался вдруг....
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07.07.2022 15:53 Відповісти
Не оцінив Токаєв "спасатєлів "своїх , а культурно послав найух . Да кацапів буде кожні робить . У відкриту не піде , а паскудить буде
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07.07.2022 16:07 Відповісти
бункерний карлік дуже ображається якщо його нах посилають
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07.07.2022 17:57 Відповісти
Молодец Токаев - человек дела
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07.07.2022 18:25 Відповісти
Токаев научит путина правильно произносить своё имя.
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07.07.2022 19:21 Відповісти
Молодець! І камінь сумніву
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07.07.2022 20:43 Відповісти
Нам потрібен сухопутний кордон з казахами по Дону.
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07.07.2022 23:47 Відповісти
ета какая-та русофобiя!
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08.07.2022 00:54 Відповісти
 
 