Казахстан хоче постачати нафту до Європи в обхід Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід РФ. Це сталося після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт президента Казахстану.

Токаєв назвав важливим завданням диверсифікацію постачання нафти. У зв'язку з цим він доручив опрацювати оптимальний варіант реалізації Транскаспійського маршруту та збільшити потужності двох нафтопроводів.

Пріоритетним президент Казахстану вважає Транскаспійський маршрут - постачання до Європи в обхід Росії. Токаєв виступив із заявою наступного дня після того, як російський суд постановив призупинити роботу морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на 30 днів. Це може втретє за 2022 рік зупинити доступ казахстанської нафти на світовий ринок через Росію.

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