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Новини
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Казахстан продаватиме більше нафти в обхід Росії, - Reuters

нафта

Казахстан понад 80% своєї сирої нафти на експорт постачав нафтопроводом Тенгіз - Новоросійськ Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

За даними видання Reuters, тепер Казахстан планує постачати та продавати частину своєї нафти через трубопроводи Азербайджану в обхід Росії, інформує Цензор.НЕТ. Загальний обсяг постачання сирої нафти, як очікується, складе близько 100 тисяч барелів на добу (8% від загального обсягу).

За їхніми даними, переговори про продаж 1,5 млн. тонн нафти на рік уже ведуть державна компанія Казахстану "Казмунайгаз" та держкомпанія Азербайджану SOCAR. Підписання контракту очікується наприкінці серпня, транзит трубопроводом Баку - Тбілісі - Джейхан розпочнеться у вересні.

У 2023 році Казахстан планує транспортувати ще 3,5 млн. тонн нафти іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського порту Супса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан - штучна держава, Росія піде в наступний похід: Медведєв пригрозив сусіднім країнам, але згодом заявив, що його акаунт у "ВКонтакте" зламали

Казахстан понад 80% своєї сирої нафти на експорт постачав нафтопроводом Тенгіз - Новоросійськ КТК, нагадує Настоящее время. Однак у травні Приморський суд РФ призупинив роботу компанії на місяць через порушення ліквідації розливів нафти. У червні Ространснагляд зажадав зупинити роботу КТК на три місяці.

Після цього президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив "Казмунайгаз" опрацювати оптимальні варіанти реалізації Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини та країн Європи.

У серпні Краснодарський крайовий суд змінив рішення про зупинення діяльності КТК на штраф 200 тисяч рублів.

Також читайте: Казахстан посилює зв'язки із США, Китаєм та Туреччиною і збільшує оборонний бюджет, – The Wall Street Journal

Автор: 

Казахстан (875) нафта (5592) росія (66070)


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Топ коментарі
+7
Казахам-респект...
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13.08.2022 13:50 Відповісти
+4
********* зробить все щоб цього не відбулось.
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13.08.2022 13:50 Відповісти
+4
Казахи транспортують і продають рашистську нафту під своїм прапором за %.
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13.08.2022 13:52 Відповісти
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********* зробить все щоб цього не відбулось.
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13.08.2022 13:50 Відповісти
А що саме вона може зробити, щоб цього не відбулось? Відсмокче, як завжди.
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13.08.2022 16:18 Відповісти
Казахам-респект...
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13.08.2022 13:50 Відповісти
Казахи транспортують і продають рашистську нафту під своїм прапором за %.
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13.08.2022 13:52 Відповісти
У казахів своя видобувається у шаленій кількості, робити їм нехєр, власні ринки віддавати.
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13.08.2022 16:19 Відповісти
В августе Краснодарсткий краевой суд заменил решение о приостановлении деятельности КТК на штраф в 200 тысяч рублей. Источник:

хаха)) отменил он))

а вроде транзит не прекращался, насколько я понял
просто типа намекали что могут перекрыть....

российские власти упорно уничтожают хоть каких то союзников вокруг себя

казахстану между рашкой и китаем никуда не деться

но и быковать нагло рашке совсем надо отбитм быть)))
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13.08.2022 14:38 Відповісти
Московитам цей маршрут - наче серпом по яйцях. То ж очікуємо теракти в країнах, через які ця труба тягнеться...
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13.08.2022 14:43 Відповісти
Токаев Астанавитесь...ОДКБ путлера в Дупе Слава Казахстану💙💛👍💪
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13.08.2022 14:47 Відповісти
 
 