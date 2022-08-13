Казахстан продаватиме більше нафти в обхід Росії, - Reuters
Казахстан понад 80% своєї сирої нафти на експорт постачав нафтопроводом Тенгіз - Новоросійськ Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).
За даними видання Reuters, тепер Казахстан планує постачати та продавати частину своєї нафти через трубопроводи Азербайджану в обхід Росії, інформує Цензор.НЕТ. Загальний обсяг постачання сирої нафти, як очікується, складе близько 100 тисяч барелів на добу (8% від загального обсягу).
За їхніми даними, переговори про продаж 1,5 млн. тонн нафти на рік уже ведуть державна компанія Казахстану "Казмунайгаз" та держкомпанія Азербайджану SOCAR. Підписання контракту очікується наприкінці серпня, транзит трубопроводом Баку - Тбілісі - Джейхан розпочнеться у вересні.
У 2023 році Казахстан планує транспортувати ще 3,5 млн. тонн нафти іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського порту Супса.
Казахстан понад 80% своєї сирої нафти на експорт постачав нафтопроводом Тенгіз - Новоросійськ КТК, нагадує Настоящее время. Однак у травні Приморський суд РФ призупинив роботу компанії на місяць через порушення ліквідації розливів нафти. У червні Ространснагляд зажадав зупинити роботу КТК на три місяці.
Після цього президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив "Казмунайгаз" опрацювати оптимальні варіанти реалізації Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини та країн Європи.
У серпні Краснодарський крайовий суд змінив рішення про зупинення діяльності КТК на штраф 200 тисяч рублів.
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хаха)) отменил он))
а вроде транзит не прекращался, насколько я понял
просто типа намекали что могут перекрыть....
российские власти упорно уничтожают хоть каких то союзников вокруг себя
казахстану между рашкой и китаем никуда не деться
но и быковать нагло рашке совсем надо отбитм быть)))