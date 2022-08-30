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Зеленський нагородив орденами і медалями 141 українського воїна

нагорода

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 141 учасника бойових дій державними нагородами, 10 з них - посмертно.

Про це Глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненyі, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) нагорода (1258)


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30.08.2022 01:22 Відповісти
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30.08.2022 01:23 Відповісти
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30.08.2022 01:36 Відповісти
Лисому за що нагорода?
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30.08.2022 03:50 Відповісти
За сильнейшую диарею при слове "военкомат".
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30.08.2022 05:34 Відповісти
Заслужили ВОИНЫ!
Вова, а как же ты дегенеративных скотов квартальных по блату орденами наградил и журнашлюх с Г+Г?
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30.08.2022 05:33 Відповісти
А щє купу клованів та телешлюх.
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30.08.2022 11:12 Відповісти
 
 