Зеленський нагородив орденами і медалями 141 українського воїна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 141 учасника бойових дій державними нагородами, 10 з них - посмертно.

Про це Глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненyі, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно", - наголосив Зеленський.

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