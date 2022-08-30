Зеленський нагородив орденами і медалями 141 українського воїна
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 141 учасника бойових дій державними нагородами, 10 з них - посмертно.
Про це Глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненyі, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно", - наголосив Зеленський.
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Вова, а как же ты дегенеративных скотов квартальных по блату орденами наградил и журнашлюх с Г+Г?