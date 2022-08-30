Таліби домовляються про закупівлю бензину в Росії, - Reuters

Адміністрація талібів перебуває на завершальній стадії переговорів про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Офіційний представник Міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційна делегація знаходиться в Москві і завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.

Джерело з офісу міністра торгівлі і промисловості повідомило журналістам, що вони очікують завершення найближчим часом.

"Ми працюємо над текстом контракту, ми майже погодили бензин і бензол", - сказав чиновник.

Представники Міністерств закордонних справ і енергетики Росії не відповіли на запити про коментарі.

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