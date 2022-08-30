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Таліби домовляються про закупівлю бензину в Росії, - Reuters

талибан,талиб,талибы

Адміністрація талібів перебуває на завершальній стадії переговорів про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Офіційний представник Міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційна делегація знаходиться в Москві і завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.

Джерело з офісу міністра торгівлі і промисловості повідомило журналістам, що вони очікують завершення найближчим часом.

"Ми працюємо над текстом контракту, ми майже погодили бензин і бензол", - сказав чиновник.

Представники Міністерств закордонних справ і енергетики Росії не відповіли на запити про коментарі.

.Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби запропонували розплачуватись за російську нафту родзинками та травами. ВIДЕО

Автор: 

росія (65010) Талібан (148)


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Топ коментарі
+14
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30.08.2022 01:52
+12
за опиум брать будут?
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30.08.2022 01:33
+8
бартер: бензин=травка+изюм. блины на лопате теперь будут с изюмом, х#йлу надо соглашаться.
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30.08.2022 01:35
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за опиум брать будут?
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30.08.2022 01:33 Відповісти
канабіс, авганку Мазар-І-Шаріф та Кандагар
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30.08.2022 04:06 Відповісти
Та ти що!!! Тільки за "лікарські трави"!!! Кацапи можуть ще дійти до того, що підуть шляхом Хрущова - почнуть у хліб додавать тихцем порошкову маріхуану (був колись подібний "експеримент" у великих містах Люди "щасливішали" на очах Однак і "побічні ефекти" були - крім "звикання", люди ще й хліб жерли неміряно - звичайна людина могла з"їсти за раз хлібину-півтори (і тоді хлібина важила рівно кілограм, а не 800-600 гр - як зараз) Дядько розказував (він тоді жив у Москві) що хліб з московської пекарні був "не такий", як з нашої сільської - "В Москві я з"їдав хлібину на вечерю, а в селі - і четвертинки вистачає!") Єдина проблема - чи вистачить їм на це зерна?
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30.08.2022 07:12 Відповісти
бартер: бензин=травка+изюм. блины на лопате теперь будут с изюмом, х#йлу надо соглашаться.
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30.08.2022 01:35 Відповісти
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30.08.2022 01:41 Відповісти
На расєї вже вважають, що таліби становлять загрозу. Цікава у них буде співпраця. Терористи одне одного не кидають.

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30.08.2022 01:50 Відповісти
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30.08.2022 01:52 Відповісти
Дайте ще раз посмакувати заголовок

Оце так вялічіє, оце так пєрєіграл всєх. Класична пітунська много ходов очка
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30.08.2022 02:00 Відповісти
Розплачуватися будуть в універсальних одиницях: одне барило опійного молочка.
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30.08.2022 02:08 Відповісти
мотками бинта все вимірюється
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30.08.2022 04:12 Відповісти
Большое и малые террористы отныне братья навек
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30.08.2022 02:59 Відповісти
Прорыв в дипломатических отношениях!
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30.08.2022 03:20 Відповісти
тож расія вже спонсор тероризму чи ще ні?
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30.08.2022 03:46 Відповісти
ще гірше у сотні разів
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30.08.2022 04:14 Відповісти
вони на ішаках їздять навіщо їм бензин ?
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30.08.2022 05:49 Відповісти
А на чому вони приїдуть Таджикистан завойовувать? 201 дивізія (яка прикривала південний кордон Таджикистану) уже "полягла в степах України", і тепер таджики очікують, коли таліби прийдуть у них влаштовувать "халіфат" От тільки пального для заправки техніки не вистачає!
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30.08.2022 07:16 Відповісти
Скажи,хто твій друг,і я скажу - хто ти.
У орків друзі терористи,диктатори..
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30.08.2022 06:59 Відповісти
В этом интересно то, что нароссия сама импортирует бензины разных марок. Собственное производство не покрывает потребности, а талибам хотят продавать. Стратеги.
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30.08.2022 08:08 Відповісти
"Совецкій союз" танки за апельсини продавав на Кубу, а ці бензин будуть міняти на ізюм з курагою...)))))
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30.08.2022 08:30 Відповісти
Ниибацца сделка века.
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30.08.2022 16:16 Відповісти
 
 