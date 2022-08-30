Таліби домовляються про закупівлю бензину в Росії, - Reuters
Адміністрація талібів перебуває на завершальній стадії переговорів про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Офіційний представник Міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційна делегація знаходиться в Москві і завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.
Джерело з офісу міністра торгівлі і промисловості повідомило журналістам, що вони очікують завершення найближчим часом.
"Ми працюємо над текстом контракту, ми майже погодили бензин і бензол", - сказав чиновник.
Представники Міністерств закордонних справ і енергетики Росії не відповіли на запити про коментарі.
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Оце так вялічіє, оце так пєрєіграл всєх. Класична пітунська много ходов очка
У орків друзі терористи,диктатори..