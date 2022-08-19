Таліби запропонували розплачуватись за російську нафту родзинками та травами. ВIДЕО

"Талібан" запропонував постачати до Росії родзинки, лікарські трави та корисні копалини в обмін на імпорт нафтопродуктів,

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє РІА "Новини" з посиланням на міністра промисловості та торгівлі Афганістану Нуріддіна Азізі.

За словами Азізі, пріоритет нового уряду Афганістану — здійснювати торгівлю за бартерною схемою. В обмін на імпорт бензину та дизельного палива, афганська сторона готова запропонувати Росії постачання корисних копалин, сотень тонн родзинок чи лікарських трав, які, як вважає міністр, мають попит на ринку.

"Якщо операції за такою схемою не вийдуть, то ми можемо використати фінансові транзакції. З цим питанням жодних проблем немає - щодо Афганістану немає жодних обмежень", - сказав він.

