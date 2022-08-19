УКР
Таліби запропонували розплачуватись за російську нафту родзинками та травами. ВIДЕО

"Талібан" запропонував постачати до Росії родзинки, лікарські трави та корисні копалини в обмін на імпорт нафтопродуктів,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє РІА "Новини" з посиланням на міністра промисловості та торгівлі Афганістану Нуріддіна Азізі.

За словами Азізі, пріоритет нового уряду Афганістану — здійснювати торгівлю за бартерною схемою. В обмін на імпорт бензину та дизельного палива, афганська сторона готова запропонувати Росії постачання корисних копалин, сотень тонн родзинок чи лікарських трав, які, як вважає міністр, мають попит на ринку.

"Якщо операції за такою схемою не вийдуть, то ми можемо використати фінансові транзакції. З цим питанням жодних проблем немає - щодо Афганістану немає жодних обмежень", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай розпочав переговори з "Талібаном" щодо контролю над покладами корисних копалин

Топ коментарі
+39
По России распространяются слухи, что афганские талибы привезли в Кремль мешок с космическими технологиями, от которых можно улететь на Альфу Центавра..
19.08.2022 17:59 Відповісти
+39
у колхозников Афганистана в этом году хорошие виды на урожай !
своей продукцией они с радостью обеспечат своих северных соседей-шурави
19.08.2022 18:13 Відповісти
+31
Лікарськи трави - це те що я подумала?..
19.08.2022 17:59 Відповісти
Ааа, багатополярний світ! Пабєділі Амєріку!
19.08.2022 17:55 Відповісти
побільше "травки" в рашку!!!!



19.08.2022 18:08 Відповісти
Склянками кольоровими!
19.08.2022 17:55 Відповісти
Травами....опиумным маком - там много этих трав.
19.08.2022 18:18 Відповісти
Бартер. Привіт дев"яності.
19.08.2022 17:56 Відповісти
Таліби не будьте жаднюгами-додайте чалму та падштанікі...
19.08.2022 17:58 Відповісти
а не бусами и зеркальцами, как планировалось ранее? )))))
19.08.2022 17:58 Відповісти
лікарськи трави від талібів
19.08.2022 17:58 Відповісти
Лікарськи трави - це те що я подумала?..
19.08.2022 17:59 Відповісти
В деяких штатах вони легальні, як лікарські
19.08.2022 18:01 Відповісти
афганські "травки-маківки" не легальні ніде !!!
19.08.2022 18:11 Відповісти
19.08.2022 18:26 Відповісти
Саме то. От сволочі, колумбійські канали перебивають...
19.08.2022 18:02 Відповісти
В переводе на общедоступный: "Мы вам наркотики, вы нам - горючку"
Нормальная схема)))
19.08.2022 17:59 Відповісти
у колхозников Афганистана в этом году хорошие виды на урожай !
своей продукцией они с радостью обеспечат своих северных соседей-шурави
19.08.2022 18:13 Відповісти
19.08.2022 18:16 Відповісти
огурец пошел в пестики и тычинки
19.08.2022 19:02 Відповісти
По России распространяются слухи, что афганские талибы привезли в Кремль мешок с космическими технологиями, от которых можно улететь на Альфу Центавра..
19.08.2022 17:59 Відповісти
Не так - від Альфи до Центаври...
19.08.2022 18:03 Відповісти
Разве в коране что-то сказано об Альфе Центавра?
19.08.2022 18:14 Відповісти
не то пудра для Сахаровой, а то у неё и так ипло перекошенное надо замоскировать
19.08.2022 19:04 Відповісти
🤣🤣🤣
19.08.2022 20:15 Відповісти
Лікарські трави це макова соломка?
19.08.2022 17:59 Відповісти
И гашиш!!!
19.08.2022 18:03 Відповісти
Гашиш это производное от индийской конопли. Мак - опиаты.
19.08.2022 20:16 Відповісти
а про ішаків забули!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19.08.2022 18:04 Відповісти
У них с ишаками и так перебор! Дон...
19.08.2022 18:26 Відповісти
І родзинки, коли на хавчик проб'є
19.08.2022 18:04 Відповісти
родзинки в Афгані гарні !
в 80-х совєцький союз був ними завалений - розраховувались за "******** інтернаціональну помощь" - цинки із солдатами
19.08.2022 18:16 Відповісти
И куча нариков вернулась оттуда. Всплеск наркомании на конце 80-х.
19.08.2022 20:17 Відповісти
Насчет травы ктобы сомневался...
19.08.2022 18:06 Відповісти
Кізяків забули запропонувати.
19.08.2022 18:07 Відповісти
это то что нужно оркам как долго они искали такого покупателя...
19.08.2022 18:08 Відповісти
А чем они еще могут расплачиваться? И такой "бартер" много говорит и о маськве, раз они соглашаются.
19.08.2022 18:12 Відповісти
Ооо... чисто трава - всі орки покриються маковим щастям
19.08.2022 18:12 Відповісти
Не всi)))))))
19.08.2022 18:19 Відповісти
19.08.2022 18:13 Відповісти
Ну че, нормально. Рашка обзавелась очень серьезными партнерами. Бульбашам меняет нефть на бульбу. Талибы травы и козьих орешков привезут в обмен на нефть. Африканцы пальмового масла. глядишь, рашисты разбогатеют и санкции им непочем будут
19.08.2022 18:16 Відповісти
Тобто для талібів нафта буде безкоштовною
19.08.2022 18:17 Відповісти
А шо эти немытые бабуины делают с нефтью???

Ведь ихний шайтан запрещает им пользоваться всем и всяким!!!!

Только стоять раком молясь шайтану, только срать на дырку и только подтираться пальцем!!!
19.08.2022 18:24 Відповісти
А ти знаєш, що американці залишили в Афгані https://cdni.rt.com/russian/images/2021.10/original/615de1e6ae5ac9534f1d68b1.jpg військової техніки на 8,14 млрд$ її заправляти треба.
19.08.2022 19:01 Відповісти
США: нафта в обмін на продовольство
Кацапи: нафта в обмін на наркоту
19.08.2022 18:25 Відповісти
какие нафиг родзинки, только кокс в промышленных масштабах
19.08.2022 18:26 Відповісти
Ясно, какими "травами"...🤪
19.08.2022 18:31 Відповісти
Самые классные наркотики-- афганские.
19.08.2022 18:42 Відповісти
Родзинками, травами... витяжками, екстрактами та соками тих охрянених трав!
19.08.2022 18:45 Відповісти
Многие пишут о наркоте, так вот талибы, раньше казнили за посадки мака. Когда пришли американцы, то они https://vvesti.com/files/629fc2021c054/62a36652b8073.jpg охраняли маковые плантации . потом мак выкупали. Мак является ценным сырьем в фармацевтике, в частности для сильнейших обезболивающих, опиантов.
19.08.2022 18:45 Відповісти
да, они это оочень не приветствуют
19.08.2022 19:03 Відповісти
это они не приветствуют продажу правоверным,а нечистым ооочень даже...
19.08.2022 19:22 Відповісти
І ще Афганістан ніхто і ніколи не захоплював. Цього не зміг зробити навіть Македонський
19.08.2022 18:48 Відповісти
Травами, сеном, овсом, так необходимым для выделения желудочного сока, особенно у работников вражьего мида.
19.08.2022 18:52 Відповісти
Між іншим опійний мак теж лікарська рослина.
19.08.2022 19:03 Відповісти
От хорошей травки в кацапском МИДе точно не откажутся. Талиб точно это знает
19.08.2022 19:03 Відповісти
Я бачу у талібів з гумором все гаразд.
19.08.2022 19:05 Відповісти
Ось вам офіційний трафік наркотичних засобів.
19.08.2022 19:20 Відповісти
Хай піском розраховуються. А росторопшу плямисту та інші, в мордор нефіг возити.
19.08.2022 19:34 Відповісти
кінь лавруша буде задоволений
19.08.2022 19:43 Відповісти
Знаємо ми ці трави. Рашка переходить з кокаїну на героїн.
19.08.2022 19:50 Відповісти
А органами оркськими нє??
19.08.2022 19:51 Відповісти
Бамбас закончился? За 8 лет весь сдомбили?
19.08.2022 19:53 Відповісти
На Чмосковській біржф з'являться акції "Афганський-укроп"?...
19.08.2022 20:10 Відповісти
Ще можуть розплачуватись віслюковими горішками та надувними віслюками для тілесних утіх.
19.08.2022 20:16 Відповісти
У нього і шапочка відповідного хвасону - під лікарську квіточку.
19.08.2022 20:22 Відповісти
Наполнить максимально рынок росии(параши) героином и фентанилом - пусть дохнут мрази.
19.08.2022 21:42 Відповісти
нафта в обмін на героїн; тепер не валізами до мацкви, а вантажними літаками.
19.08.2022 23:45 Відповісти
 
 