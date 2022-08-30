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США хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

сша,дім,білий

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Згідно з даними, наданими джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він містить:

  • 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;
  • 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;
  • 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.

Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

"Законодавці, найімовірніше, схвалять продаж, але процес може затягтися, з огляду на канікули Конгресу", - додали у Politico.

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Автор: 

зброя (7446) США (22643) Тайвань (180)


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Канікули Конгресу... Нехай весь світ зачекає...
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30.08.2022 10:58 Відповісти
 
 