США хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Згідно з даними, наданими джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він містить:

60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;

100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;

655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.

Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

"Законодавці, найімовірніше, схвалять продаж, але процес може затягтися, з огляду на канікули Конгресу", - додали у Politico.

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