США хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Згідно з даними, наданими джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він містить:
- 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;
- 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;
- 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.
Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.
"Законодавці, найімовірніше, схвалять продаж, але процес може затягтися, з огляду на канікули Конгресу", - додали у Politico.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світлана Житкова
показати весь коментар30.08.2022 10:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль