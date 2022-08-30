Кремль намагається зберегти видимість своїх військових успіхів в Україні, - ISW
РФ намагається зберегти видимість великих військових успіхів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)
Міноборони Росії ввечері 29 серпня заявило, що український контрнаступ був обмеженим та невдалим зусиллям просунутися за трьома невказаними напрямками в Херсонській області, задавши тон наступним обговоренням контрнаступу в російському медіапросторі.
ISW пише, що російські блогери здебільшого стверджували, що повідомлення про український контрнаступ були перебільшені, фальшиві чи, найімовірніше, не увінчалися успіхом, стверджуючи, що українські сили досі не мали змоги прорвати російські оборонні рубежі в минулих контратаках і, як і раніше, не можуть зробити це.
Як зазначається, "ці зневажливі заяви вказують на те, що Кремль прагне підтримувати видимість великих військових успіхів Росії в Україні".
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