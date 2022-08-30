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Кремль намагається зберегти видимість своїх військових успіхів в Україні, - ISW

рф

РФ намагається зберегти видимість великих військових успіхів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)

Міноборони Росії ввечері 29 серпня заявило, що український контрнаступ був обмеженим та невдалим зусиллям просунутися за трьома невказаними напрямками в Херсонській області, задавши тон наступним обговоренням контрнаступу в російському медіапросторі.

ISW пише, що російські блогери здебільшого стверджували, що повідомлення про український контрнаступ були перебільшені, фальшиві чи, найімовірніше, не увінчалися успіхом, стверджуючи, що українські сили досі не мали змоги прорвати російські оборонні рубежі в минулих контратаках і, як і раніше, не можуть зробити це.

Як зазначається, "ці зневажливі заяви вказують на те, що Кремль прагне підтримувати видимість великих військових успіхів Росії в Україні".

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Автор: 

армія рф (17277) росія (65010)


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30.08.2022 07:43 Відповісти
шаболовка 37 представляє..
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30.08.2022 07:51 Відповісти
шобловка
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30.08.2022 08:07 Відповісти
Орки: за 4 месяца по трупам прошли 30км
ВСУ: за несколько часов прошли 15 км.
Конечно всё неудачно, ну да
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30.08.2022 08:34 Відповісти
ви можете собі говорити...
А ми будемо робити ...
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30.08.2022 09:36 Відповісти
Кремль ніколи не вмів програвати. Цього не було ні за часів СРСР (Фінляндія, Афганістан тощо), ні нині. А це паганий для кремля наслідок. Адже, роблячи вигляд переможця, переможена державна система не позбавляється негативної ентропії, а її накопичує. А накопмчення ентропії призводить до руйнування державної системи переможеного.
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30.08.2022 09:43 Відповісти
Хочуть зберегти "умное ліцо" при поганій грі.
В раші очікується 300 тис. безробітних,сотні тисяч трупів,сотні тисяч поранених та інвалідів,та ще й приходиться відступати...
Пропагандисти заспокоюють кацапів,питання - чи довго кацапи будуть вірить...
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30.08.2022 11:42 Відповісти
 
 