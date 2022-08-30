Росіяни викрали кількох учителів в Енергодарі, - мер Орлов

Російські окупанти в понеділок викрали та вивезли в невідомому напрямку кількох учителів в Енергодарі.

Про це у телеграм-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Напередодні нового навчального року окупанти почали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали з власних домівок і повезли в невідомому напрямку декількох педагогів", - йдеться в повідомленні.

Він закликав учителів бути обачними та за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 тис. вчителів виїхали за кордон через війну. Це 5% освітян