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Росіяни викрали кількох учителів в Енергодарі, - мер Орлов

енергодар

Російські окупанти в понеділок викрали та вивезли в невідомому напрямку кількох учителів в Енергодарі.

Про це у телеграм-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Напередодні нового навчального року окупанти почали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали з власних домівок і повезли в невідомому напрямку декількох педагогів", - йдеться в повідомленні.

Він закликав учителів бути обачними та за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 тис. вчителів виїхали за кордон через війну. Це 5% освітян

Автор: 

викрадення (818) вчитель (395) Енергодар (263)


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Доброго ранку. Антонівський міст.
https://twitter.com/i/status/1564471829409955840
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30.08.2022 08:12 Відповісти
Навіщо?! Вони що, будуть вимагати викуп? То краще б викрали Коломойского!
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30.08.2022 08:21 Відповісти
В Мелітопольському районі окупанти приїхали подивитися на палаючі ********** і в цей час рвонуло.
А сьогодні вранці у телеграм каналі очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха з'явилося повідомлення про прохання сил спротиву.

«Новини Руху спротиву! Нас інформують і просять «привітати» мелітопольських окупантів з невдалим переглядом фільму про «БК, що палають». Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух спротиву запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу!», - говориться в повідомленні.
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30.08.2022 08:25 Відповісти
 
 