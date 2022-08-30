Росіяни викрали кількох учителів в Енергодарі, - мер Орлов
Російські окупанти в понеділок викрали та вивезли в невідомому напрямку кількох учителів в Енергодарі.
Про це у телеграм-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"Терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Напередодні нового навчального року окупанти почали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали з власних домівок і повезли в невідомому напрямку декількох педагогів", - йдеться в повідомленні.
Він закликав учителів бути обачними та за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території.
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https://twitter.com/i/status/1564471829409955840
А сьогодні вранці у телеграм каналі очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха з'явилося повідомлення про прохання сил спротиву.
«Новини Руху спротиву! Нас інформують і просять «привітати» мелітопольських окупантів з невдалим переглядом фільму про «БК, що палають». Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух спротиву запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу!», - говориться в повідомленні.