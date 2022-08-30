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За добу окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, - Кириленко

За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Роздольному та Північному. Ще 4 людини зазнали поранень.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За добу окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, - Кириленко 01

Читайте також: За добу рашисти вбили 8 цивільних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донецька область (8386) Кириленко Павло (907)


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30.08.2022 10:03 Відповісти
 
 