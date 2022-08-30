За добу окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, - Кириленко

За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Роздольному та Північному. Ще 4 людини зазнали поранень.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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