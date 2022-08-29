За добу рашисти вбили 8 цивільних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті, 2 у Райгородку, 1 у Тетянівці та 1 у Миколаївці. Ще 7 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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