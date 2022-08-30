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На Полтавщині лунатимуть постріли. Це навчальні стрільби

зсу

На території Лубенської громади відбудуться навчальні стрільби, буде чути звуки пострілів.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"30 серпня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Як повідомлялося раніше, 1 вересня у Полтавській області збільшать тривалість комендантської години. Вона триватиме з 22:00 до 05:00.

Також читайте: До навчань українських військових у Британії долучаться 90 інструкторів з Нідерландів

Автор: 

Полтава (554) військові навчання (2775) Полтавська область (1102)


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Нагоа таке викладати!😡
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30.08.2022 11:38 Відповісти
 
 