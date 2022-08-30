На Полтавщині лунатимуть постріли. Це навчальні стрільби
На території Лубенської громади відбудуться навчальні стрільби, буде чути звуки пострілів.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"30 серпня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.
Як повідомлялося раніше, 1 вересня у Полтавській області збільшать тривалість комендантської години. Вона триватиме з 22:00 до 05:00.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар30.08.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 0
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