Україну відвідав начальник Генштабу Чехії Ржегка

Начальник Генерального штабу Збройних сил Чеської Республіки генерал-майор Карел Ржегка переконаний, що приклад України у війні з Росією є неоціненним досвідом для країн НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Ржегка зауважив, що Чехія - одна з держав, яка продовжуватиме допомагати і надалі Україні та її війську.

При цьому додається, що відбувся офіційний візит в Україну делегації Збройних сил Чеської Республіки на чолі із Ржегки.

Як заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, приїзд Ржегки в Україну у цей складний час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти Росії.

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"Я ціную залученість і допомогу Чеської Республіки, дієву підтримку військових, високий рівень нашого військового співробітництва, а також гостинність, з якою чеський народ зустрів біженців з України", - заявив Залужний.

Делегацію Збройних сил Чехії ознайомили з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань ЗС РФ як на тимчасово захоплених територіях України, так і на території Росії вздовж державного кордону України і території суміжних держав, характером дій і напрямків зосередження ворога, його втрат в особовому складі і техніці, виявлених фактах порушення росіянами правил ведення війни та злочинів проти людяності.