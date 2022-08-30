У міськраді Запоріжжя проводяться слідчі дії
У міській раді Запоріжжя ведуться слідчі дії. Про їх причини і характер заходів поки не повідомляється.
Про це заявив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його Telegram.
За його словами, у мерії міста зараз працюють правоохоронці.
"У Запорізькій міській раді працюють слідчі. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Міська влада завжди відкрита для співпраці", - заявив секретар міськради.
Як повідомлялося, наразі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв здійснює повноваження міського голови. У міськраді очолює фракцію "Слуга народу".
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В жодній із інших частково окупованих областей такого не було