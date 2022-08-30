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Новини
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У міськраді Запоріжжя проводяться слідчі дії

запоріжжя

У міській раді Запоріжжя ведуться слідчі дії. Про їх причини і характер заходів поки не повідомляється.

Про це заявив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його Telegram.

За його словами, у мерії міста зараз працюють правоохоронці.

"У Запорізькій міській раді працюють слідчі. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Міська влада завжди відкрита для співпраці", - заявив секретар міськради.

Як повідомлялося, наразі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв здійснює повноваження міського голови. У міськраді очолює фракцію "Слуга народу".

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Запоріжжя (2263) обшук (1971) мерія (51)


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Гуманітарка?
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30.08.2022 12:00 Відповісти
колаборанти, що здають кацапам інформацію
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30.08.2022 12:09 Відповісти
Скоріше, дозвіл на виїзди чоловікам 28-60 на окуповано територію...
В жодній із інших частково окупованих областей такого не було
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30.08.2022 12:10 Відповісти
кэш
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30.08.2022 12:28 Відповісти
Так. Нібито трусять загальновідому притулоподібну губошльопку Нєкрасову.
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30.08.2022 12:35 Відповісти
Глава гуманитарного штаба Запорожья небезызвестная Злата Некрасова (партия Слуга Народа") после запроса от НАБУ на проверку документов срочно выехала в командировку за границу. Нет на месте уже две недели. (Б.Береза)
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30.08.2022 13:05 Відповісти
 
 