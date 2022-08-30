У міськраді Запоріжжя проводяться слідчі дії

У міській раді Запоріжжя ведуться слідчі дії. Про їх причини і характер заходів поки не повідомляється.

Про це заявив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його Telegram.

За його словами, у мерії міста зараз працюють правоохоронці.

"У Запорізькій міській раді працюють слідчі. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Міська влада завжди відкрита для співпраці", - заявив секретар міськради.

Як повідомлялося, наразі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв здійснює повноваження міського голови. У міськраді очолює фракцію "Слуга народу".

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